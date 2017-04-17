10+ лучших цветовых решений для маленькой кухни

Большинство проблем маленькой кухни решаются бюджетом от 100 тысяч рублей для кухонь местного производства и от 300 тысяч рублей для кухни от IKEA. Именно на эту сумму можно произвести легкий ремонт с красивой плиткой, заменить окно, купить гарнитур и бытовую технику. Удивительно, но даже потратив много денег, можно не получить желаемого, даже если у вас есть вкус, упорство и какой-то опыт, навыки и знания. Почему так происходит?

Дизайнер в своей работе выбирает не только конкретные элементы, цвета, фактуры, метод подсветки и отделки, но еще и объединяет все детали в единый образ. Так, вы можете самостоятельно купить отличный гарнитур, выбрать красивую плитку, потратиться на бытовую технику, но если вещи не будут звучать в унисон друг с другом, у вас все равно не получится дизайнерского интерьера.

В этой Книге Идей мы собрали лучшие простые цветовые решения для маленькой кухни, в составлении которых сложно по-настоящему серьезно ошибиться.