10+ лучших цветовых решений для маленькой кухни

Большинство проблем маленькой кухни решаются бюджетом от 100 тысяч рублей для кухонь местного производства и от 300 тысяч рублей для кухни от IKEA. Именно на эту сумму можно произвести легкий ремонт с красивой плиткой, заменить окно, купить гарнитур и бытовую технику. Удивительно, но даже потратив много денег, можно не получить желаемого, даже если у вас есть вкус, упорство и какой-то опыт, навыки и знания. Почему так происходит?
Дизайнер в своей работе выбирает не только конкретные элементы, цвета, фактуры, метод подсветки и отделки, но еще и объединяет все детали в единый образ. Так, вы можете самостоятельно купить отличный гарнитур, выбрать красивую плитку, потратиться на бытовую технику, но если вещи не будут звучать в унисон друг с другом, у вас все равно не получится дизайнерского интерьера.
В этой Книге Идей мы собрали лучшие простые цветовые решения для маленькой кухни, в составлении которых сложно по-настоящему серьезно ошибиться.
Эти цвета нужно сочетать в интерьере в пропорции 1 к 2, где белого будет больше.
Шикарная комбинация для кухонь в следующих стилях: неоклассика, американский, английский прованс, ар-деко. Что самое интересное, пропорции примерно равны, хотя редко в каких вариантах можно встретить равноправие цветов.
Данный вариант идеально подходит для традиционной кухни, где 45% белого и 45% дерева разбавляются 10%-ным теплым акцентом, например, желтым, охристым, марсала, может быть, даже сливовым.
Темный серый цвет с переходами по полутонам, немного бледной древесины и много белого спасут любую 4-метровую кухню!
Для эклектичного интерьера, средиземноморского стиля, кантри или шале подходит отлично. Пропорции 1 + 2 + 1.
Пропорции в этом случае 2 + 1 + 1. Среди таких приятных вариантов лучше выбирать бледные, слегка сероватые оттенки, похожие на пастельные, но в коричнево-зеленой цветовой гамме.
Пропорции 5 + 1 + 1. Только так на маленькой кухне можно добавить сразу два ваших любимых ярких цвета.
Отличная комбинация для неоклассического интерьера с претензией на чисто аристократичный люкс. Пропорции около 5 + 1 + 1, можно и 3 + 3 + 1.
Сложный вариант, который на самом деле воплотить гораздо проще, чем кажется. Особенно, если вы не профессиональный дизайнер. Синий цвет является очень податливым, он не соперничает с похожими на себя оттенками и выглядит шикарно на фоне и белого, и темного дерева. Пропорции 1 + 1 + 1 + 3, где 3 – это три-четыре разных оттенка.
Современная кухня в стиле бразильяно от дизайнера Chris Silveira учит нас не бояться светлого бежа, глянца и блеска даже на кухне площадью в 4 квадрата! Пропорции в данном случае около 3 к 1, так как бежевых оттенков здесь целых три.
Стандартный вариант для современной квартиры в новостройке в стиле модерн. Очень красиво смотрится, выглядит парадно при любом раскладе. Пропорции 1 + 1 + 1 + 1. Эта удивительная комбинация позволяет даже добавить пару акцентов.
Это подойдет для кухни в нью-йоркском стиле, гарнитур для которой можно найти в IKEA. Здесь мрамор соседствует с деревом, серый – с коричневым, а черная бытовая техника – с однотонной белой посудой. Проверенная временем комбинация действительно очень популярна в Нью-Йорке. Пропорции 3 + 1 + 1.
Отличный вариант, где очень важно, чтобы правильно сочетались мозаика и выбранный оттенок древесины. Пропорции 1 + 3 + 1. Данная вариация отлично подойдет для кухни от 10-12 кв. метров, но даже и на 4-х может смотреться более, чем стильно.
Пропорции 3 + 1 + 1 позволяют сделать любую комнату ультра-современной на вид, добавить ей минималистичности и особенного шарма.
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