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10+ лучших цветовых решений для маленькой кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в классическом стиле Дерево Синий
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Большинство проблем маленькой кухни решаются бюджетом от 100 тысяч рублей для кухонь местного производства и от 300 тысяч рублей для кухни от IKEA. Именно на эту сумму можно произвести легкий ремонт с красивой плиткой, заменить окно, купить гарнитур и бытовую технику. Удивительно, но даже потратив много денег, можно не получить желаемого, даже если у вас есть вкус, упорство и какой-то опыт, навыки и знания. Почему так происходит?

Дизайнер в своей работе выбирает не только конкретные элементы, цвета, фактуры, метод подсветки и отделки, но еще и объединяет все детали в единый образ. Так, вы можете самостоятельно купить отличный гарнитур, выбрать красивую плитку, потратиться на бытовую технику, но если вещи не будут звучать в унисон друг с другом, у вас все равно не получится дизайнерского интерьера.

В этой Книге Идей мы собрали лучшие простые цветовые решения для маленькой кухни, в составлении которых сложно по-настоящему серьезно ошибиться.

​Серый каменный и белый матовый

The light blue box, studio wok studio wok Кухня в стиле модерн Дерево
studio wok

studio wok
studio wok
studio wok

Эти цвета нужно сочетать в интерьере в пропорции 1 к 2, где белого будет больше.

Голубиный + небесно-голубой + белый

Цветущий миндаль, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Кухня в стиле модерн
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

Цветущий миндаль

Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

Шикарная комбинация для кухонь в следующих стилях: неоклассика, американский, английский прованс, ар-деко. Что самое интересное, пропорции примерно равны, хотя редко в каких вариантах можно встретить равноправие цветов.

Белый, дерево и теплый акцент

"Печворк". Однокомнатная квартира для современной и успешной молодой женщины. homify Кухни в эклектичном стиле дизайн проект,дизайнеры киров,дизайн квартир
homify

Печворк. Однокомнатная квартира для современной и успешной молодой женщины.

homify
homify
homify

Данный вариант идеально подходит для традиционной кухни, где 45% белого и 45% дерева разбавляются 10%-ным теплым акцентом, например, желтым, охристым, марсала, может быть, даже сливовым.

Серый грифельный, бледное дерево и белый

Интерьер AV INT2architecture Кухня в скандинавском стиле Белый
INT2architecture

Интерьер AV

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Темный серый цвет с переходами по полутонам, немного бледной древесины и много белого спасут любую 4-метровую кухню!

Охра + белый + яркий красный

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухни в эклектичном стиле
YOUSUPOVA

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Для эклектичного интерьера, средиземноморского стиля, кантри или шале подходит отлично. Пропорции 1 + 2 + 1.

Белый, бежевый и приятный природный цвет

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Пропорции в этом случае 2 + 1 + 1. Среди таких приятных вариантов лучше выбирать бледные, слегка сероватые оттенки, похожие на пастельные, но в коричнево-зеленой цветовой гамме.

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Белый + яркий + яркий

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пропорции 5 + 1 + 1. Только так на маленькой кухне можно добавить сразу два ваших любимых ярких цвета.

Белый + темно-коричневый + акцент

Много света, Mantra_design Mantra_design Кухня в классическом стиле
Mantra_design

Много света

Mantra_design
Mantra_design
Mantra_design

Отличная комбинация для неоклассического интерьера с претензией на чисто аристократичный люкс. Пропорции около 5 + 1 + 1, можно и 3 + 3 + 1.

​Белый, бежевый, темно-коричневый + морская палитра

Интерьер кухни homify Кухня в классическом стиле Дерево Синий open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер кухни

homify
homify
homify

Сложный вариант, который на самом деле воплотить гораздо проще, чем кажется. Особенно, если вы не профессиональный дизайнер. Синий цвет является очень податливым, он не соперничает с похожими на себя оттенками и выглядит шикарно на фоне и белого, и темного дерева. Пропорции 1 + 1 + 1 + 3, где 3 – это три-четыре разных оттенка.

​Светлый беж и белый

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

Современная кухня в стиле бразильяно от дизайнера Chris Silveira учит нас не бояться светлого бежа, глянца и блеска даже на кухне площадью в 4 квадрата! Пропорции в данном случае около 3 к 1, так как бежевых оттенков здесь целых три.

​Черный + серый + белый + дерево

Zaskakujące połączenie stylów, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Гостиная в стиле лофт
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Стандартный вариант для современной квартиры в новостройке в стиле модерн. Очень красиво смотрится, выглядит парадно при любом раскладе. Пропорции 1 + 1 + 1 + 1. Эта удивительная комбинация позволяет даже добавить пару акцентов.

​Серый + дерево + мрамор

Dom w Bąkowie, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Это подойдет для кухни в нью-йоркском стиле, гарнитур для которой можно найти в IKEA. Здесь мрамор соседствует с деревом, серый – с коричневым, а черная бытовая техника – с однотонной белой посудой. Проверенная временем комбинация действительно очень популярна в Нью-Йорке. Пропорции 3 + 1 + 1.

​Коричневая мозаика + серый + дерево

Дизайн, archstudio_bb archstudio_bb Кухня в стиле лофт
archstudio_bb

Дизайн

archstudio_bb
archstudio_bb
archstudio_bb

Отличный вариант, где очень важно, чтобы правильно сочетались мозаика и выбранный оттенок древесины. Пропорции 1 + 3 + 1. Данная вариация отлично подойдет для кухни от 10-12 кв. метров, но даже и на 4-х может смотреться более, чем стильно.

​Белый + серый матовый + серый каменный

Дом в Сагаро, Испания. Кухня. IND Archdesign. IND Archdesign Кухня в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Кухня. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Пропорции 3 + 1 + 1 позволяют сделать любую комнату ультра-современной на вид, добавить ей минималистичности и особенного шарма.

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