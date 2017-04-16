Как правильно отремонтировать деревенский дом

Ремонт деревенского дома – это всегда огромный пласт работ, в которых очень важно выделить приоритеты. Будьте готовы к тому, что довести его до идеального внешнего вида все равно не получится. Главное – это сделать все возможное.
Так, сколько бы ни стоил ваш деревенский дом, 200 тысяч или 1,5 млн рублей, вам наверняка хочется сделать его лучше. На примере проекта студии BOB ROMIJNDERS ARCHITECTUUR & INTERIEUR мы рассмотрим технологии и приемы, помогающие в этом.
Замена пола, штукатурка и покраска стен, штукатурка потолка, замена окон (можно даже без увеличения проемов, на пластиковые, как на фотографии выше), замена входной двери. Все это может стоить от 50 до 150 тысяч рублей в среднем при самом бюджетном раскладе.
Плюс скорее всего нужно будет заменить три вещи – коммуникации (водоснабжение, канализация, электричество), отопление и кровлю. Здесь мы уже сталкиваемся с проблемой раздутого бюджета. Определить, что точно следует менять, а что можно оставить, как есть, может лишь человек с большим опытом ремонта. Скорее всего он скажет вам, что менять нужно все. Итак, мы выделяем еще по 400 тысяч рублей на замену всех этих элементов, при условии вашей работы, а не найма сотрудников и самого дешевого газового котла за 40-60 тысяч рублей.
Именно так выглядит обычная главная комната с четырьмя окнами в деревенском русском доме после ремонта. Посмотрите, какой красивой она может быть! Важно лишь отказаться от того, что тянет вас назад, в традиционность – коричнево-желтая палитра, деревянные окна и полы, любовь к габаритной мебели и большим шкафам.
Если бы на месте камина стоял белый шкаф-купе, функциональность комнаты повысилась бы, а эстетика осталась на должном уровне.
Очень важно, если есть такая возможность, объединять комнаты. Например, объединив кухню и гостиную, вы получите красивую парадную столовую по центру с хорошим доступом для каждого кресла. Да и солнечного света в комнатах станет больше.
Из коридора в гостиную, из кухни в гостиную, даже из спальни в коридор с занавесками… Распашные двери могут быть отличным решением для маленького дома, так как они позволяют увеличить поток света и выглядят по-европейски. Так, добавляя нотку аристократичности, они делают старый дом похожим на усадьбу. Проверено!
Пристройка веранды может стоить достаточно дорого – до 300 тысяч рублей в большом формате. Но, тем не менее, она позволит вам добавить необходимой площади для гостиной или же сделать новую светлую спальню.
Что можно добавить к вашему бюджету так, чтобы эффект был максимальным, а стоимость небольшой? Можно расширить окна до дверей-слайдеров или до распашных стеклянных дверей в пол. Тогда вам нужно будет в этой комнате поставить не радиаторы, а сделать «теплый пол». В итоге стоимость ремонта (например, гостиной) с дверью слайдером увеличится где-то на 50 тысяч рублей. Тем не менее, обычно оно того действительно стоит.
Очень важно в деревенском доме сделать идеальную городскую ванную комнату – с плиткой, новой мебелью, окном. Она сразу добавит вашему дому нужного удобства.
Наверное всех, кто когда-либо жил в маленьком деревенском доме, посещает мысль достроить второй этаж на месте большого, но такого мрачного и не функционального чердака. Так вот, вы можете достроить второй этаж, только если позволяют опорные стены. Так, в срубе это сделать практически невозможно, а в кирпичном или блочном частном доме иногда бывает вполне реально. Стоимость такого этажа будет около 400 тысяч рублей + новая кровля с утеплением за 200 тысяч рублей (которую все равно надо менять), если дом маленький (45-80 кв. метров), и примерно 600 + 300 тысяч рублей, если ваш дом большой (120 кв. метров).
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