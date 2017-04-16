Как правильно отремонтировать деревенский дом

Замена пола, штукатурка и покраска стен, штукатурка потолка, замена окон (можно даже без увеличения проемов, на пластиковые, как на фотографии выше), замена входной двери. Все это может стоить от 50 до 150 тысяч рублей в среднем при самом бюджетном раскладе.

Плюс скорее всего нужно будет заменить три вещи – коммуникации (водоснабжение, канализация, электричество), отопление и кровлю. Здесь мы уже сталкиваемся с проблемой раздутого бюджета. Определить, что точно следует менять, а что можно оставить, как есть, может лишь человек с большим опытом ремонта. Скорее всего он скажет вам, что менять нужно все. Итак, мы выделяем еще по 400 тысяч рублей на замену всех этих элементов, при условии вашей работы, а не найма сотрудников и самого дешевого газового котла за 40-60 тысяч рублей.