10 идей для сада и патио с душой

Маленькое патио при доме – настоящая радость и для родителей, и для детей, и для старшего поколения. Здесь можно укрыться в тени, расположить удобную мебель для отдыха, выделить место для игр и детских игрушек.

Если у вас уже есть патио или терраса, данные идеи покажутся вам достаточно простыми для воплощения, так как они не нуждаются ни в большом бюджете, ни в каких-то специализированных навыках. Давайте посмотрим, какие они.