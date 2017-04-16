10 идей для сада и патио с душой

Маленькое патио при доме – настоящая радость и для родителей, и для детей, и для старшего поколения. Здесь можно укрыться в тени, расположить удобную мебель для отдыха, выделить место для игр и детских игрушек.
Если у вас уже есть патио или терраса, данные идеи покажутся вам достаточно простыми для воплощения, так как они не нуждаются ни в большом бюджете, ни в каких-то специализированных навыках. Давайте посмотрим, какие они.
Без мангала жизнь на природе совсем не та! Все сообщество homify это знает! Такой мангал с навесом и парой столешниц можно поставить рядом с патио, и будет нам всем счастье! Собрать его можно самостоятельно, или заказать у ПАН Ландшафт.
Такие наклейки можно купить в любом магазине товаров для дома или даже строительных материалов. Их стоимость – от 350 рублей, для больших коллекций – около 1000 рублей. Их можно крепить на стену, на дом, на окна веранды или зимнего сада.
Мебель из поддонов очень просто собрать у себя во дворе. Самая главная проблема – это спинки, которые нужно прикрепить к общей конструкции под небольшим наклоном. Кроме того, вам, конечно же понадобятся матрасы из пенополистирола и ткани, сделанные самостоятельно.
Удивительная современная пластиковая посуда для закусок на турецкий манер имеет по 6-12 отделений. Такие менажницы идеально подходят для сервировки дачного стола. Например, вы выкладываете сюда нарезанными кусочками свежие овощи-фрукты, например,морковь, помидоры, огурцы, различные ягоды, орехи, а также сыр, колбасу и изюм. Пир на весь мир!
Даже одно шикарное растение в кашпо позволит сделать террасу на вид более современной. Выбирайте хвойники, которые отлично «держат марку» и форму и отлично вписываются в любую цветовую гамму интерьера.
В этом потрясающе атмосферном уголке мы нашли вертикальный сад. Реализовать его достаточно просто – даже простой подставки из мебельного магазина на 6-8 кашпо уже хватит для того, чтобы сделать «высотный ярус зелени» и подарить вам ощущение пребывания в райской куще.
Навес очень важен, но мы бы не советовали делать его сразу же при постройке патио, особенно если вы не уверены, как солнце ведет себя в этой части участка. Возможно, вы сможете обойтись и без него. Но если на патио слишком жарко, обязательно постройте навес и такой, что выходит на 1-1,5 метра за рамки самого патио, чтобы тень была полноценной.
Этот шикарный вариант скромного декора в английском стиле выглядит просто шикарно зимним вечером в лучах подсветки. Студия «СпецПаркДизайн» создала по-настоящему британскую атмосферу в коттеджном поселке Мариньи.
Шикарная идея, достойная восхищения! Люксовый бассейн с подсветкой украшает патио в средиземноморском стиле. Все фотографии этой замечательной виллы с патио и террасами можно посмотреть здесь.
Возможность поставить распашные двери или слайдеры в пол для патио, балкона, веранды, зимнего сада или в летнем домике есть почти у всех. Бюджет такого обновления – 15-25 тысяч рублей против 8 тысяч рублей на обычное окно или обычную дверь.
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