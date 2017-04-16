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10 идей для сада и патио с душой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в Сагаро, Испания, IND Archdesign IND Archdesign Бассейн в средиземноморском стиле
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Маленькое патио при доме – настоящая радость и для родителей, и для детей, и для старшего поколения. Здесь можно укрыться в тени, расположить удобную мебель для отдыха, выделить место для игр и детских игрушек.

Если у вас уже есть патио или терраса, данные идеи покажутся вам достаточно простыми для воплощения, так как они не нуждаются ни в большом бюджете, ни в каких-то специализированных навыках. Давайте посмотрим, какие они.

​Мангал под навесом возле патио

Огонек , ПАН Ландшафт ПАН Ландшафт Сад в классическом стиле
ПАН Ландшафт

Огонек

ПАН Ландшафт
ПАН Ландшафт
ПАН Ландшафт

Без мангала жизнь на природе совсем не та! Все сообщество homify это знает! Такой мангал с навесом и парой столешниц можно поставить рядом с патио, и будет нам всем счастье! Собрать его можно самостоятельно, или заказать у ПАН Ландшафт. 

​Объемные наклейки

Casa Las Flores, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Такие наклейки можно купить в любом магазине товаров для дома или даже строительных материалов. Их стоимость – от 350 рублей, для больших коллекций – около 1000 рублей. Их можно крепить на стену, на дом, на окна веранды или зимнего сада.

​Мебель для патио из поддонов (палет)

Banken pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets Сад Мебель
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

Мебель из поддонов очень просто собрать у себя во дворе. Самая главная проблема – это спинки, которые нужно прикрепить к общей конструкции под небольшим наклоном. Кроме того, вам, конечно же понадобятся матрасы из пенополистирола и ткани, сделанные самостоятельно.

​Посуда для закусок

PARIS 17 70m², blackStones blackStones Балкон и терраса в стиле модерн
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Удивительная современная пластиковая посуда для закусок на турецкий манер имеет по 6-12 отделений. Такие менажницы идеально подходят для сервировки дачного стола. Например, вы выкладываете сюда нарезанными кусочками свежие овощи-фрукты, например,морковь, помидоры, огурцы, различные ягоды, орехи, а также сыр, колбасу и изюм. Пир на весь мир!

​Геометричное растение в кашпо

Belle terrasse et plage de piscine en bois exotique Ipé, Made in Bois Made in Bois Балкон и терраса в стиле модерн
Made in Bois

Made in Bois
Made in Bois
Made in Bois

Даже одно шикарное растение в кашпо позволит сделать террасу на вид более современной. Выбирайте хвойники, которые отлично «держат марку» и форму и отлично вписываются в любую цветовую гамму интерьера.

​Вертикальный сад

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

В этом потрясающе атмосферном уголке мы нашли вертикальный сад. Реализовать его достаточно просто – даже простой подставки из мебельного магазина на 6-8 кашпо уже хватит для того, чтобы сделать «высотный ярус зелени» и подарить вам ощущение пребывания в райской куще.

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Навес для патио

Летняя терраса в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Терраса в средиземноморском стиле
Sweet Home Design

Летняя терраса в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Навес очень важен, но мы бы не советовали делать его сразу же при постройке патио, особенно если вы не уверены, как солнце ведет себя в этой части участка. Возможно, вы сможете обойтись и без него. Но если на патио слишком жарко, обязательно постройте навес и такой, что выходит на 1-1,5 метра за рамки самого патио, чтобы тень была полноценной.

​Красивое обрамление каменным заборчиком

Мариньи, СпецПаркДизайн_ СпецПаркДизайн_ Сад в классическом стиле
СпецПаркДизайн_

Мариньи

СпецПаркДизайн_
СпецПаркДизайн_
СпецПаркДизайн_

Этот шикарный вариант скромного декора в английском стиле выглядит просто шикарно зимним вечером в лучах подсветки. Студия «СпецПаркДизайн» создала по-настоящему британскую атмосферу в коттеджном поселке Мариньи.

​Бассейн на патио

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign. IND Archdesign Бассейн в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Шикарная идея, достойная восхищения! Люксовый бассейн с подсветкой украшает патио в средиземноморском стиле. Все фотографии этой замечательной виллы с патио и террасами можно посмотреть здесь.

​Двери в пол

Балкон Anastasia Yakovleva design studio Балкон и терраса в стиле модерн балкон,деревянные стены
Anastasia Yakovleva design studio

Балкон

Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio

Возможность поставить распашные двери или слайдеры в пол для патио, балкона, веранды, зимнего сада или в летнем домике есть почти у всех. Бюджет такого обновления – 15-25 тысяч рублей против 8 тысяч рублей на обычное окно или обычную дверь.

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