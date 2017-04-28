​11 фантастических вариантов отделки фасадов

Проект – есть, отделка – есть, мебель – есть! А вот фасад… Мы вроде бы знаем, чего хотим, но когда дело доходит до материалов, обычно сложно остановиться на чем-то конкретном. Мы ищем что-то идеальное на вид, а нужно, чтобы оно лучше всего подходило к атмосфере вашего дома, местности, отделке забора и дорожкам, вашему самоощущению. Потому для решения данной проблемы советуем всегда приглашать архитектора, потому что оформить фасад самостоятельно и с шиком бывает гораздо сложнее, чем кажется.