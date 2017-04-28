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​11 фантастических вариантов отделки фасадов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON Дома
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Проект – есть, отделка – есть, мебель – есть! А вот фасад… Мы вроде бы знаем, чего хотим, но когда дело доходит до материалов, обычно сложно остановиться на чем-то конкретном. Мы ищем что-то идеальное на вид, а нужно, чтобы оно лучше всего подходило к атмосфере вашего дома, местности, отделке забора и дорожкам, вашему самоощущению. Потому для решения данной проблемы советуем всегда приглашать архитектора, потому что оформить фасад самостоятельно и с шиком бывает гораздо сложнее, чем кажется.

​Рифленые металлические панели

Вид дома со стороны входа-въезда НБ_Частный Девелопмент Дома в стиле минимализм Металл Металлический / Серебристый современный,минимализм,металлический,фальцевая кровля
НБ_Частный Девелопмент

Вид дома со стороны входа-въезда

НБ_Частный Девелопмент
НБ_Частный Девелопмент
НБ_Частный Девелопмент

Еще один вариант отделки фасадов металлом очень популярен в западной Европе, а скоро завоюет и Россию. Инновационные решения смотрятся шикарно на фоне дома в стиле модерн или минимализм. Такой, как на фотографии выше, можно заказать в Санкт-Петербурге от НБ Частный Девелопмент. Его стоимость – около 7,5 млн. рублей.

​Комбинированная отделка в стиле модерн

Современный коттедж, Pugachev Design PRO Pugachev Design PRO Дома в эклектичном стиле Железобетон Белый
Pugachev Design PRO

Современный коттедж

Pugachev Design PRO
Pugachev Design PRO
Pugachev Design PRO

Еще один отличный вариант отделки ультра-современного дома представлен студией Pugachev Design PRO из Краснодара. Стоимость проектов домов от данной фирмы – от 300 рублей за кв. метр, стоимость проектов по дизайну фасадов – от 250 рублей за кв. метр фасада. Студия работает на всей территории России.

​Классическая отделка

Кирпичный дом с банным комплексом в классическом стиле , Архитектурное бюро "Белый город" Архитектурное бюро 'Белый город' Дома в классическом стиле Кирпичи Бежевый дом. коттедж,проект
Архитектурное бюро <q>Белый город</q>

Кирпичный дом с банным комплексом в классическом стиле

Архитектурное бюро "Белый город"
Архитектурное бюро <q>Белый город</q>
Архитектурное бюро "Белый город"

Обратите внимание на белые наличники и сандрик над окном, широкие карнизы, арку, межэтажный молдинг и колонны с едва заметными элегантными капителями. Все это – элементы классической отделки фасадов загородного дома, и они сейчас тоже в фаворе.

​Вагонка под наклоном

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos Дома в скандинавском стиле Эффект древесины
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

Это практически самый дешевый вариант сделать ваш фасад просто изумительно красивым и оригинальным. В отличие от множества современных идей, здесь сохраняется и атмосфера кантри, и присутствует креативная изюминка.

​Пластиковый сайдинг нового поколения

Obra Rnacho Contento, Guadalajara Jalisco, amieva cristalum amieva cristalum Ванная комната в стиле модерн Пластик Белый
amieva cristalum

amieva cristalum
amieva cristalum
amieva cristalum

Современный сайдинг не отличить с виду от дерева или, как минимум, от керамического паркета. Все дело в очень правдоподобном рисунке, иногда с рельефом или фактурой. Правда, цена на такой сайдинг тоже соответствующая – о заветных 400-1000 рублей за кв. метр можно и не мечтать.

​Декоративные панели под «бетон»

House of Respect and Happiness, studio_GAON studio_GAON Дома
studio_GAON

House of Respect and Happiness

studio_GAON
studio_GAON
studio_GAON

Почивающие на лаврах международной славы, эти декоративные панели подходят для стилей лофт, индастриал, минимализм и даже для азиатского стиля. В России они только набирают популярность и пока используются только в люксовых загородных резиденциях.

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​Керамогранит под мрамор или другой камень

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Керамогранит предоставляет потрясающую возможность придать вашему дому атмосферу шика и роскоши, даже не углубляясь в классику. Он может имитировать различные породы мрамора (которых, кстати, более 200) и другие дорогостоящие камни.

​Декоративный и натуральный сланец

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Дома в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Один из самых популярных декоративных камней в мире – сланец. Его имитации продаются в России по цене от 800 рублей за кв. метр, но настоящая роскошь начинается с отметки в 4000 рублей за кв. метр плюс бюджет на подсветку. У сланца есть тоже несколько сотен вариаций, натуральных и не очень.

​Декоративные панели из натурального дерева

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos Дома в стиле модерн
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

Еще один писк сезона, распространенный в стилях модерн и минимализм. Дерево в данном случае придает дому особенной глубины, основательности, не нарушая его строгости и геометричности.

​Отделка металлическими панелями и листами

CASA C+G, PLASTIK ARQUITECTOS PLASTIK ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
PLASTIK ARQUITECTOS

PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS
PLASTIK ARQUITECTOS

Данный вариант очень популярен в азиатских странах – в Японии, Южной Корее и других, а сейчас завоевывает западноевропейские и американские рынки. Отделка металлическими панелями сегодня больше похожа на футуристику или параметрику, чем на стиль индастриал, что обязательно стоит учитывать.

​Керамический паркет

Residencia El Coto, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в стиле минимализм
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Удивительное сочетание минимализма и керамического паркета делает этот проект дома абсолютно трендовым в каждой детали.

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