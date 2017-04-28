​11 фантастических вариантов отделки фасадов

Проект – есть, отделка – есть, мебель – есть! А вот фасад… Мы вроде бы знаем, чего хотим, но когда дело доходит до материалов, обычно сложно остановиться на чем-то конкретном. Мы ищем что-то идеальное на вид, а нужно, чтобы оно лучше всего подходило к атмосфере вашего дома, местности, отделке забора и дорожкам, вашему самоощущению. Потому для решения данной проблемы советуем всегда приглашать архитектора, потому что оформить фасад самостоятельно и с шиком бывает гораздо сложнее, чем кажется.
Еще один вариант отделки фасадов металлом очень популярен в западной Европе, а скоро завоюет и Россию. Инновационные решения смотрятся шикарно на фоне дома в стиле модерн или минимализм. Такой, как на фотографии выше, можно заказать в Санкт-Петербурге от НБ Частный Девелопмент. Его стоимость – около 7,5 млн. рублей.
Еще один отличный вариант отделки ультра-современного дома представлен студией Pugachev Design PRO из Краснодара. Стоимость проектов домов от данной фирмы – от 300 рублей за кв. метр, стоимость проектов по дизайну фасадов – от 250 рублей за кв. метр фасада. Студия работает на всей территории России.
Обратите внимание на белые наличники и сандрик над окном, широкие карнизы, арку, межэтажный молдинг и колонны с едва заметными элегантными капителями. Все это – элементы классической отделки фасадов загородного дома, и они сейчас тоже в фаворе.
Это практически самый дешевый вариант сделать ваш фасад просто изумительно красивым и оригинальным. В отличие от множества современных идей, здесь сохраняется и атмосфера кантри, и присутствует креативная изюминка.
Современный сайдинг не отличить с виду от дерева или, как минимум, от керамического паркета. Все дело в очень правдоподобном рисунке, иногда с рельефом или фактурой. Правда, цена на такой сайдинг тоже соответствующая – о заветных 400-1000 рублей за кв. метр можно и не мечтать.
Почивающие на лаврах международной славы, эти декоративные панели подходят для стилей лофт, индастриал, минимализм и даже для азиатского стиля. В России они только набирают популярность и пока используются только в люксовых загородных резиденциях.
Керамогранит предоставляет потрясающую возможность придать вашему дому атмосферу шика и роскоши, даже не углубляясь в классику. Он может имитировать различные породы мрамора (которых, кстати, более 200) и другие дорогостоящие камни.
Один из самых популярных декоративных камней в мире – сланец. Его имитации продаются в России по цене от 800 рублей за кв. метр, но настоящая роскошь начинается с отметки в 4000 рублей за кв. метр плюс бюджет на подсветку. У сланца есть тоже несколько сотен вариаций, натуральных и не очень.
Еще один писк сезона, распространенный в стилях модерн и минимализм. Дерево в данном случае придает дому особенной глубины, основательности, не нарушая его строгости и геометричности.
Данный вариант очень популярен в азиатских странах – в Японии, Южной Корее и других, а сейчас завоевывает западноевропейские и американские рынки. Отделка металлическими панелями сегодня больше похожа на футуристику или параметрику, чем на стиль индастриал, что обязательно стоит учитывать.
Удивительное сочетание минимализма и керамического паркета делает этот проект дома абсолютно трендовым в каждой детали.
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