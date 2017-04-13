11 идей для дизайна идеальной спальни

Ваша спальня просто обязана быть идеальной! Если она таковой не является, подумайте над тем, почему. Чтобы сделать все раз и навсегда по-вашему, чтобы реально получить современный, светлый интерьер, полный солнца и воздуха, вам придется наконец-то выставить актуальные приоритеты и отказаться от множества мешающих нам всем традиций.
Кажется, что белая мебель подходит далеко не каждому человеку… пока вы не начали ею пользоваться! Поживите в такой комнате (или с яркими акцентами, но с белой мебелью) месяц-другой, и вы никогда не сможете вернуться к коричневой, которая будет ассоциироваться лишь с 90-ыми. Другое дело – имитация ценных пород дерева, например зебрано или венге, которая имеет право быть в современной спальне практически в любом цвете!
Вас повысили? Вы наконец-то слетали на Мальдивы? Добились творческих успехов? Покупайте знаковые, важные для вас вещи, что-нибудь дорогое и запретное (как, например, плед от «Миссони») и располагайте на видном месте, чтобы напоминать себе, что вы этого достойны.
Знаете ли вы, что полотенца, постельное белье и коврики для спальни нужно менять не реже, чем раз в год? И это – вовсе не люксовые пристрастия, а банальные условия здоровой гигиены в 21-ом веке. И дело не в том, чтобы заменить все сегодня, а потом забыть на несколько лет. В ваших силах и интересах сделать так, чтобы старые вещи и микробы больше никогда не задерживались в вашей спальне.
Несомненно, оно будет явно дороже самого дешевого, но и не обязательно будет запредельным по стоимости. Мы советуем обратить внимание на домашний текстиль турецкого производства, например, от фирмы Karaca, что позволит вам не сильно потратиться на роскошную вещь.
Незаменимая вещь в спальне – свободное пространство, в отсутствие которого не только становится мало уюта, но порой и заснуть сложно. Удобное место для гаджетов и сопутствующих мелочей в комнате должно быть всегда.
Мягкие дополнения помогут даже самой маленькой спальне. На самом деле, несмотря на многие традиционные стандарты, прикроватные тумбочки, комоды, пуфики и кресла могут быть миниатюрными настолько, что им найдется место даже в маленькой спальне.
Свечи, духи, цветы, текстиль – это то, что создает ароматы комнаты. Подбирайте их правильно, тестируйте на себе и близких, и лишь затем останавливайтесь на чем-то одном. Следующим шагом будет их подбор по сезону.
Светлые оттенки, зеркала и блестящие аксессуары, светлые шторы и большие окна – основные элементы идеальной спальни!
В дизайне интерьера лучше выбрать стиль минимализм только в случае, если вы не любите обилие мелочей и воспринимаете символичность очень эмоционально. Но именно системы хранения в стиле минимализм зачастую спасают и все другие стили.
Важный элемент городской спальни – лоджия, которая либо не используется, либо становится складом ненужных вещей. Присоединив ее и добавив туда пару шкафов, вы сделаете и спальню просторнее, и фэн-шуй в квартире улучшите.
Очень важно иметь в спальне идеальную цветовую гамму не только в оттенках мебели и текстиля, но и в формате солнечного и искусственного света. Никаких голубых, белых или лимонно-желтых ламп, только теплые, приятные тона, даже в модерне.
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