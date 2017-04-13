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11 идей для дизайна идеальной спальни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом во Львове (интерьер), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Спальня в стиле минимализм
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Ваша спальня просто обязана быть идеальной! Если она таковой не является, подумайте над тем, почему. Чтобы сделать все раз и навсегда по-вашему, чтобы реально получить современный, светлый интерьер, полный солнца и воздуха, вам придется наконец-то выставить актуальные приоритеты и отказаться от множества мешающих нам всем традиций.

​Белая мебель

Freezeland Barn SDA Architecture Ltd Спальня в стиле модерн
SDA Architecture Ltd

Freezeland Barn

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Кажется, что белая мебель подходит далеко не каждому человеку… пока вы не начали ею пользоваться! Поживите в такой комнате (или с яркими акцентами, но с белой мебелью) месяц-другой, и вы никогда не сможете вернуться к коричневой, которая будет ассоциироваться лишь с 90-ыми. Другое дело – имитация ценных пород дерева, например зебрано или венге, которая имеет право быть в современной спальне практически в любом цвете!

​Пара люксовых знаковых вещей

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Bedroom LuxDeco Спальня в стиле кантри Синий country,bedroom,blue,bedside table
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Bedroom

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

Вас повысили? Вы наконец-то слетали на Мальдивы? Добились творческих успехов? Покупайте знаковые, важные для вас вещи, что-нибудь дорогое и запретное (как, например, плед от «Миссони») и располагайте на видном месте, чтобы напоминать себе, что вы этого достойны.

​Новый текстиль

Porthleven, LEIVARS LEIVARS Спальня в эклектичном стиле
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Знаете ли вы, что полотенца, постельное белье и коврики для спальни нужно менять не реже, чем раз в год? И это – вовсе не люксовые пристрастия, а банальные условия здоровой гигиены в 21-ом веке. И дело не в том, чтобы заменить все сегодня, а потом забыть на несколько лет. В ваших силах и интересах сделать так, чтобы старые вещи и микробы больше никогда не задерживались в вашей спальне.

​Шикарное постельное белье

Quilted Cushion Collection Nitin Goyal London Спальная комната Текстиль
Nitin Goyal London

Quilted Cushion Collection

Nitin Goyal London
Nitin Goyal London
Nitin Goyal London

Несомненно, оно будет явно дороже самого дешевого, но и не обязательно будет запредельным по стоимости. Мы советуем обратить внимание на домашний текстиль турецкого производства, например, от фирмы Karaca, что позволит вам не сильно потратиться на роскошную вещь.

​Полочки для книг, телефона и планшета

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors Спальная комната Аксессуары и декор
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

Незаменимая вещь в спальне – свободное пространство, в отсутствие которого не только становится мало уюта, но порой и заснуть сложно. Удобное место для гаджетов и сопутствующих мелочей в комнате должно быть всегда.

​Кресло и пуфик

Гостевой дом в коттеджном поселке "Михайловское", Studia-54 Studia-54 Спальня в стиле кантри
Studia-54

Гостевой дом в коттеджном поселке Михайловское

Studia-54
Studia-54
Studia-54

Мягкие дополнения помогут даже самой маленькой спальне. На самом деле, несмотря на многие традиционные стандарты, прикроватные тумбочки, комоды, пуфики и кресла могут быть миниатюрными настолько, что им найдется место даже в маленькой спальне.

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Обратитесь к нам!

​Правильные ароматы

Forbidden Fruits PartyLite Спальная комната Аксессуары и декор
PartyLite

Forbidden Fruits

PartyLite
PartyLite
PartyLite

Свечи, духи, цветы, текстиль – это то, что создает ароматы комнаты. Подбирайте их правильно, тестируйте на себе и близких, и лишь затем останавливайтесь на чем-то одном. Следующим шагом будет их подбор по сезону.

​Побольше света

The Dormy - Bedroom 2 Jigsaw Interior Architecture Спальная комната Аксессуары и декор
Jigsaw Interior Architecture

The Dormy – Bedroom 2

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

Светлые оттенки, зеркала и блестящие аксессуары, светлые шторы и большие окна – основные элементы идеальной спальни!

​Невидимые системы хранения

Дом во Львове (интерьер), ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Спальня в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом во Львове (интерьер)

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В дизайне интерьера лучше выбрать стиль минимализм только в случае, если вы не любите обилие мелочей и воспринимаете символичность очень эмоционально. Но именно системы хранения в стиле минимализм зачастую спасают и все другие стили.

​Присоединенная лоджия

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Спальня в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Авеню 77-11

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Важный элемент городской спальни – лоджия, которая либо не используется, либо становится складом ненужных вещей. Присоединив ее и добавив туда пару шкафов, вы сделаете и спальню просторнее, и фэн-шуй в квартире улучшите.

​Теплый, мягкий, рассеянный свет вечером

Интерьер спальни homify Спальня в стиле кантри Дерево Бежевый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер спальни

homify
homify
homify

Очень важно иметь в спальне идеальную цветовую гамму не только в оттенках мебели и текстиля, но и в формате солнечного и искусственного света. Никаких голубых, белых или лимонно-желтых ламп, только теплые, приятные тона, даже в модерне.

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