11 идей для дизайна идеальной спальни

Знаете ли вы, что полотенца, постельное белье и коврики для спальни нужно менять не реже, чем раз в год? И это – вовсе не люксовые пристрастия, а банальные условия здоровой гигиены в 21-ом веке. И дело не в том, чтобы заменить все сегодня, а потом забыть на несколько лет. В ваших силах и интересах сделать так, чтобы старые вещи и микробы больше никогда не задерживались в вашей спальне.