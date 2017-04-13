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​12 идей для улучшения вашего дома до 10 тысяч рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov Гостиная в скандинавском стиле Белый
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Вспомните о всех тех вещах, покупку которых вы откладываете, и декоративных деталях, которые так хотите купить, но почему-то каждый раз останавливаетесь, взглянув на ценник. Весна – самая лучшая пора для обновления дома, которое вы так давно затягивали!

​Фотографии, иллюстрации и постер с паспарту

Квартира-студия в скандинавском стиле, Eugene Chekhov Eugene Chekhov Гостиная в скандинавском стиле Белый
Eugene Chekhov

Квартира-студия в скандинавском стиле

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Такие маленькие детали, как фотографии и иллюстрации, способны придать образу интерьера абсолютную завершенность. Поэтому дизайнеры советуют присмотреться к модному варианту развески с паспарту в тонких черных или темно-серых рамках, какие часто используются в скандинавском и нью-йоркском стилях.

​Дополнительный комод

Chest of drawers IMARI e15 Спальня в стиле модерн
e15

Chest of drawers IMARI

e15
e15
e15

Увы, часто бывает, что место в квартире просто кончается. Дополнительный комод для коридора, холла, спальни, детской или ванной комнаты может спасти вас в самый критический момент.

​Органайзер для ванной

Интерьер ванной homify Ванная комната в стиле кантри Дерево Белый open village,asuntomessut,выставка,ярмарка,интерьер,декор,загородный дом,дизайн,архитектура,визуализация,москва,деревянный дом,
homify

Интерьер ванной

homify
homify
homify

Множество мелочей в ванной комнате могут испортить любой интерьер. Хотите своими глазами увидеть, как в действительности профессионалы справляются с этой и другими проблемами в дизайне? Это доступно на открытой выставке коттеджей Open Village, где можно будет посмотреть на реализацию этого дизайн-проекта и еще 14-ти для других домов! 

​Блестящий декор

Tunisia Made Vases and jars Hend Krichen КухняАксессуары и текстиль
Hend Krichen

Tunisia Made Vases and jars

Hend Krichen
Hend Krichen
Hend Krichen

Медь, золото, серебро, зеркальная отделка и изделия из прозрачного акрила – самые модные элементы сезона. Будь то органайзер для косметики, шкатулка в стиле ар-деко или кухонные принадлежности для готовки, добавить блеска в нашу жизнь лишним никогда не будет!

​Пластиковые органайзеры

Activity Table & Toy Organiser CONSTRUCTION CENTRE Finoak LTD Детская комнатаПисьменные столы и стулья
Finoak LTD

Activity Table & Toy Organiser CONSTRUCTION CENTRE

Finoak LTD
Finoak LTD
Finoak LTD

Сейчас на рынке мы сталкиваемся с двумя типами пластиковых органайзеров – дешевыми, как на фотографии выше, подходящими для игрушек, бытовых нужд и долгосрочного хранения, и акриловыми, прозрачными и очень стильными, шикарными даже для ювелирных украшений. Побалуйте себя порядком в ящиках!

​Мягкая мебель для балкона

Квартира для молодой девушки, OBJECT OBJECT Балкон в скандинавском стиле
OBJECT

Квартира для молодой девушки

OBJECT
OBJECT
OBJECT

В дизайне балкона чаще всего мы терпим неудачу из-за того, что неправильно выбираем высоту мебели. Мебель для отдыха на балконе или лоджии должна быть выше, чем обычная, так как уровень остекления не позволяет смотреть в окно и наслаждаться видом сидящему на стандартном стуле человеку. На помощью приходят эксклюзивные сборные конструкции, лавочки, подиумы и даже кровати, решающие данную проблему.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Новая бытовая техника

Miele CM7300 Coffee Machine Hehku КухняЭлектроника
Hehku

Miele CM7300 Coffee Machine

Hehku
Hehku
Hehku

Ничто так не радует по утрам, как возможность приготовить себе идеальный кофе – такой, как вы любите, в шикарной кофе-машине. Если вы не фанат данной культуры, то можно приобрести яйцеварку, блинницу, фритюрницу, тостер, позволяющие делать любимые блюда быстрее и удобнее.

​Новые ручки для мебели

Solid cutlery trays homify Кухня в стиле кантри
homify

Solid cutlery trays

homify
homify
homify

Будь то двери, кухонный гарнитур или комод – новые ручки способны полностью изменить если не внешний облик мебели, то хотя бы ваше отношение к ней!

​Новые кашпо для растений

Квартира в деревенском стиле ЖК "Рублевское предместье" Studio Onion Heads Кухня в стиле кантри цветы
Studio Onion Heads

Квартира в деревенском стиле ЖК Рублевское предместье

Studio Onion Heads
Studio Onion Heads
Studio Onion Heads

Всем любителям цветов! Весна 2017-ого может наконец-то стать той самой весной, когда вы замените все горшки в доме на серию в одном-двух цветах и едином стиле!

​Новая десертная посуда

Placemat Ainhoa Sunset Créations Jean-Vier КухняАксессуары и текстиль
Créations Jean-Vier

Placemat Ainhoa Sunset

Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier

Тарелка для торта, десертные вилочки, красивые блюдца для десертов – то, что поможет вам с большей изысканностью наслаждаться прекрасными летними десертами со свежими фруктами и ягодами!

​Декоративные растения (искусственные)

Квартира в деревенском стиле ЖК "Рублевское предместье" Studio Onion Heads Кухня в стиле кантри прованс,лаванда
Studio Onion Heads

Квартира в деревенском стиле ЖК Рублевское предместье

Studio Onion Heads
Studio Onion Heads
Studio Onion Heads

Новый тренд сезона в дизайне маленьких квартир – декоративные растения, обычно в стилях прованс или кантри, которые добавляют интерьеру атмосферу изысканности и легкости в декоре. Выбирайте не яркие, а бледные оттенки, и вы получите еще и самые современные на вид предметы.

​Идеальная орхидея

APARTAMENTY NA POLANIE 1 – GDYNIA, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Гостиная в стиле модерн
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Идеальная орхидея покупается в бутик-салоне и становится не просто модным акцентом, но почти членом семьи. Любой, кто когда-либо имел дело с орхидеями, знает, что это – не просто цветок, а скорее настроение интерьера, настолько же уникальное и изысканное, как самые дорогие предметы декора.

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Тренды 2017 года в интерьере
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