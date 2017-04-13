​12 идей для улучшения вашего дома до 10 тысяч рублей

Вспомните о всех тех вещах, покупку которых вы откладываете, и декоративных деталях, которые так хотите купить, но почему-то каждый раз останавливаетесь, взглянув на ценник. Весна – самая лучшая пора для обновления дома, которое вы так давно затягивали!
Такие маленькие детали, как фотографии и иллюстрации, способны придать образу интерьера абсолютную завершенность. Поэтому дизайнеры советуют присмотреться к модному варианту развески с паспарту в тонких черных или темно-серых рамках, какие часто используются в скандинавском и нью-йоркском стилях.
Увы, часто бывает, что место в квартире просто кончается. Дополнительный комод для коридора, холла, спальни, детской или ванной комнаты может спасти вас в самый критический момент.
Множество мелочей в ванной комнате могут испортить любой интерьер. Хотите своими глазами увидеть, как в действительности профессионалы справляются с этой и другими проблемами в дизайне? Это доступно на открытой выставке коттеджей Open Village, где можно будет посмотреть на реализацию этого дизайн-проекта и еще 14-ти для других домов!
Медь, золото, серебро, зеркальная отделка и изделия из прозрачного акрила – самые модные элементы сезона. Будь то органайзер для косметики, шкатулка в стиле ар-деко или кухонные принадлежности для готовки, добавить блеска в нашу жизнь лишним никогда не будет!
Сейчас на рынке мы сталкиваемся с двумя типами пластиковых органайзеров – дешевыми, как на фотографии выше, подходящими для игрушек, бытовых нужд и долгосрочного хранения, и акриловыми, прозрачными и очень стильными, шикарными даже для ювелирных украшений. Побалуйте себя порядком в ящиках!
В дизайне балкона чаще всего мы терпим неудачу из-за того, что неправильно выбираем высоту мебели. Мебель для отдыха на балконе или лоджии должна быть выше, чем обычная, так как уровень остекления не позволяет смотреть в окно и наслаждаться видом сидящему на стандартном стуле человеку. На помощью приходят эксклюзивные сборные конструкции, лавочки, подиумы и даже кровати, решающие данную проблему.
Ничто так не радует по утрам, как возможность приготовить себе идеальный кофе – такой, как вы любите, в шикарной кофе-машине. Если вы не фанат данной культуры, то можно приобрести яйцеварку, блинницу, фритюрницу, тостер, позволяющие делать любимые блюда быстрее и удобнее.
Будь то двери, кухонный гарнитур или комод – новые ручки способны полностью изменить если не внешний облик мебели, то хотя бы ваше отношение к ней!
Всем любителям цветов! Весна 2017-ого может наконец-то стать той самой весной, когда вы замените все горшки в доме на серию в одном-двух цветах и едином стиле!
Тарелка для торта, десертные вилочки, красивые блюдца для десертов – то, что поможет вам с большей изысканностью наслаждаться прекрасными летними десертами со свежими фруктами и ягодами!
Новый тренд сезона в дизайне маленьких квартир – декоративные растения, обычно в стилях прованс или кантри, которые добавляют интерьеру атмосферу изысканности и легкости в декоре. Выбирайте не яркие, а бледные оттенки, и вы получите еще и самые современные на вид предметы.
Идеальная орхидея покупается в бутик-салоне и становится не просто модным акцентом, но почти членом семьи. Любой, кто когда-либо имел дело с орхидеями, знает, что это – не просто цветок, а скорее настроение интерьера, настолько же уникальное и изысканное, как самые дорогие предметы декора.
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