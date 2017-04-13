​12 идей для улучшения вашего дома до 10 тысяч рублей

В дизайне балкона чаще всего мы терпим неудачу из-за того, что неправильно выбираем высоту мебели. Мебель для отдыха на балконе или лоджии должна быть выше, чем обычная, так как уровень остекления не позволяет смотреть в окно и наслаждаться видом сидящему на стандартном стуле человеку. На помощью приходят эксклюзивные сборные конструкции, лавочки, подиумы и даже кровати, решающие данную проблему.