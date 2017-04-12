​11 бунгало стоимостью до 2 млн рублей

В данной Книге Идей мы подобрали 11 домов площадью до 150 кв. метров, материалы на возведение которых будут стоить менее 2-2,4 млн рублей. В эту цену включена легкая отделка, коммуникации, отопление и инженерия. Проекты являются показательными, поэтому построить дом можно как по каркасной технологии, так и из керамических блоков.
Данный проект подойдет для маленького узкого участка, даже размером в 4-6 соток. Внизу мы найдем кухню-гостиную в 30 метров, гараж, наверху – три маленькие спальни. Блоки и остекление уже включены в стоимость. Обычно двухэтажные дома редко называются бунгало, но не в Таиланде и США, где данный стиль эволюционировал за последние 60 лет весьма радикально.
Маленький домик с одной спальней уже был нами отлично описан здесь. Считаем важным напомнить, что стартовая сумма его реализации – 0,85 млн рублей!
Слово «бунгало» пришло к нам из Азии, из Индии, где такие дома всегда строились на сваях, с террасой, одноэтажные, экономичные и почти игрушечные. В Германии и США 60-х для большинства семей подобные бунгало были единственным способом купить свой дом или взять ипотеку, а сейчас – и для нас. На азиатские бунгало вполне можно равняться по планировке, а теплые стены из керамического блока всегда можно добавить.
Эта интересная и невероятно простая имитация стилистики американского калифорнийского бунгало отлично подойдет и для России. Площадь такого дома – до 140 кв. метров, что вполне хватает на стандартную семью из 3-4 человек. Почему бы и нет?
Из отличий от других – четкая прямоугольная форма, ровные линии, полуторная высота потолков в каждой комнате, а также стиль модерн в дизайне интерьера без намека на кантри, в отличие от азиатского и американского вариантов.
Хотите дом в стиле неоклассика на скромный бюджет? Выбирайте планировки в 80 кв. метров общей площади в два этажа, тогда по материалам вы вполне впишитесь в сумму в 2 млн рублей даже с отделкой фасадов. При этом, такой дом может иметь 2 или даже 3 спальни, как пожелаете.
Элегантное дополнение в виде эркера делает самый обычный одноэтажный дом более изысканным и европейским. С площадью дома в 100 кв. метров можно получить аналог 4-комнатной квартиры, но с террасой и дополнительным гаражом.
Еще один вариант маленького одноэтажного дома на сей раз выполнен в колониальном стиле. Здесь есть колонны, зимний сад, черепичная кровля и адаптированный высокий цоколь, который можно использовать даже для снежного климата. Чтобы уложиться в заявленный бюджет на материалы, площадь должна быть менее 100 кв. метров.
Мечтаете о пляже Вайкики? Смотрите «Гавайи 5-0»? Такое бунгало приблизит вас к волшебной атмосфере тропических островов! Из-за камня на фасадах и панорамного остекления стоимость материалов на проект будет выше, чем в других вариантах. Тем не менее, даже с отличной отделкой в американском стиле можно уложиться в 2 млн рублей при площади в 80 кв. метров.
Еще один вариант тайского двухэтажного бунгало имеет почти рекордно узкий фасад – около 6 метров, что позволяет назвать его идеальным решением и для дачного домика.
Похожий вариант бунгало мы показываем для того, чтобы вы смогли оценить и все плюсы планировки этого дома ниже.
Площадь первого этажа – около 40 кв. метров. Кухня-гостиная-лестница – 36 метров + ванная – 4 метра. На втором этаже площадь составляет около 50 кв. метров. Итого, 90 кв. метров на дом, который можно построить по цене дешевой квартиры!
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