​11 бунгало стоимостью до 2 млн рублей

Слово «бунгало» пришло к нам из Азии, из Индии, где такие дома всегда строились на сваях, с террасой, одноэтажные, экономичные и почти игрушечные. В Германии и США 60-х для большинства семей подобные бунгало были единственным способом купить свой дом или взять ипотеку, а сейчас – и для нас. На азиатские бунгало вполне можно равняться по планировке, а теплые стены из керамического блока всегда можно добавить.