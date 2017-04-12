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​11 бунгало стоимостью до 2 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
บ้านคุณศิรินันท์ เพียรชนะ, หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
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В данной Книге Идей мы подобрали 11 домов площадью до 150 кв. метров, материалы на возведение которых будут стоить менее 2-2,4 млн рублей. В эту цену включена легкая отделка, коммуникации, отопление и инженерия. Проекты являются показательными, поэтому построить дом можно как по каркасной технологии, так и из керамических блоков.

​Скромный узкофасадный

แบบบ้าน Modern M9901, At Mind House At Mind House
At Mind House

At Mind House
At Mind House
At Mind House

Данный проект подойдет для маленького узкого участка, даже размером в 4-6 соток. Внизу мы найдем кухню-гостиную в 30 метров, гараж, наверху – три маленькие спальни. Блоки и остекление уже включены в стоимость. Обычно двухэтажные дома редко называются бунгало, но не в Таиланде и США, где данный стиль эволюционировал за последние 60 лет весьма радикально.

​Мини-дом

บ้านทักทาย [BAAN TAKTIRE], compaxtus compaxtus
compaxtus

compaxtus
compaxtus
compaxtus

Маленький домик с одной спальней уже был нами отлично описан здесь. Считаем важным напомнить, что стартовая сумма его реализации – 0,85 млн рублей!

​Азиатское бунгало

บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ, JG DESIGN [IDLine]pramot67 JG DESIGN [IDLine]pramot67
JG DESIGN [IDLine]pramot67

JG DESIGN [IDLine]pramot67
JG DESIGN [IDLine]pramot67
JG DESIGN [IDLine]pramot67

Слово «бунгало» пришло к нам из Азии, из Индии, где такие дома всегда строились на сваях, с террасой, одноэтажные, экономичные и почти игрушечные. В Германии и США 60-х для большинства семей подобные бунгало были единственным способом купить свой дом или взять ипотеку, а сейчас – и для нас. На азиатские бунгало вполне можно равняться по планировке, а теплые стены из керамического блока всегда можно добавить.

​Американское бунгало

1.5 ล้าน ทั้งวัสดุทั้งแรง, Archdesign Archdesign
Archdesign

Archdesign
Archdesign
Archdesign

Эта интересная и невероятно простая имитация стилистики американского калифорнийского бунгало отлично подойдет и для России. Площадь такого дома – до 140 кв. метров, что вполне хватает на стандартную семью из 3-4 человек. Почему бы и нет?

​Немецкое бунгало

บ้านร่มหลวง, conhouse chiangmai conhouse chiangmai
conhouse chiangmai

conhouse chiangmai
conhouse chiangmai
conhouse chiangmai

Из отличий от других – четкая прямоугольная форма, ровные линии, полуторная высота потолков в каждой комнате, а также стиль модерн в дизайне интерьера без намека на кантри, в отличие от азиатского и американского вариантов.

​Нежная неоклассика

บ้านพักสองชั้น, หจก.เครือรุ่งโรจ หจก.เครือรุ่งโรจ Дома в стиле модерн Бетон Красный
หจก.เครือรุ่งโรจ

หจก.เครือรุ่งโรจ
หจก.เครือรุ่งโรจ
หจก.เครือรุ่งโรจ

Хотите дом в стиле неоклассика на скромный бюджет? Выбирайте планировки в 80 кв. метров общей площади в два этажа, тогда по материалам вы вполне впишитесь в сумму в 2 млн рублей даже с отделкой фасадов. При этом, такой дом может иметь 2 или даже 3 спальни, как пожелаете.

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​Одноэтажный домик с эркером

บ้านคุณศิรินันท์ เพียรชนะ, หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
หจก.สรรค์สร้าง ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

Элегантное дополнение в виде эркера делает самый обычный одноэтажный дом более изысканным и европейским. С площадью дома в 100 кв. метров можно получить аналог 4-комнатной квартиры, но с террасой и дополнительным гаражом.

​Колониальный стиль

แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน, บ้านอีสาน บ้านอีสาน
บ้านอีสาน

บ้านอีสาน
บ้านอีสาน
บ้านอีสาน

Еще один вариант маленького одноэтажного дома на сей раз выполнен в колониальном стиле. Здесь есть колонны, зимний сад, черепичная кровля и адаптированный высокий цоколь, который можно использовать даже для снежного климата. Чтобы уложиться в заявленный бюджет на материалы, площадь должна быть менее 100 кв. метров.

​Гавайский шик

บ้านพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว, หจก.เครือรุ่งโรจ หจก.เครือรุ่งโรจ
หจก.เครือรุ่งโรจ

หจก.เครือรุ่งโรจ
หจก.เครือรุ่งโรจ
หจก.เครือรุ่งโรจ

Мечтаете о пляже Вайкики? Смотрите «Гавайи 5-0»? Такое бунгало приблизит вас к волшебной атмосфере тропических островов! Из-за камня на фасадах и панорамного остекления стоимость материалов на проект будет выше, чем  в других вариантах. Тем не менее, даже с отличной отделкой в американском стиле можно уложиться в 2 млн рублей при площади в 80 кв. метров.

​Узкофасадное бунгало

Modern Style by At Mind House_M9302, At Mind House At Mind House
At Mind House

At Mind House
At Mind House
At Mind House

Еще один вариант тайского двухэтажного бунгало имеет почти рекордно узкий фасад – около 6 метров, что позволяет назвать его идеальным решением и для дачного домика.

​Бунгало в тайском стиле

กระทัดรัด แต่ฟังก์ชั่นครบ_แบบบ้าน M9301, At Mind House At Mind House
At Mind House

At Mind House
At Mind House
At Mind House

Похожий вариант бунгало мы показываем для того, чтобы вы смогли оценить и все плюсы планировки этого дома ниже. 

​Планировка двухэтажного бунгало

กระทัดรัด แต่ฟังก์ชั่นครบ_แบบบ้าน M9301, At Mind House At Mind House
At Mind House

At Mind House
At Mind House
At Mind House

Площадь первого этажа – около 40 кв. метров. Кухня-гостиная-лестница – 36 метров + ванная – 4 метра. На втором этаже площадь составляет около 50 кв. метров. Итого, 90 кв. метров на дом, который можно построить по цене дешевой квартиры!

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