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Как увеличить пространство для хранения в детской комнате

Перла Вереника Перла Вереника
Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Детская комната в стиле модерн
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Вместе с ребенком растет и количество разнообразных вещей в его комнате – список игрушек прибавляется с каждый праздником, малыш становится школьником и появляются учебники, компьютер и письменный стол, каждое новое увлечение привносит в пространство комнаты свои предметы – от мольберта до мото-шлема. Поэтому резервы по хранению всех этих вещей в детской комнате родителям приходится изыскивать постоянно, приобретая новые модули, а то и полностью меняя планировку пространства. Какие методы помогут вам найти дополнительное место в комнате ребенка для очередной полочки и шкафа? Прежде всего, продуманная планировка комнаты и расстановка мебели с учетом индивидуальных потребностей ребенка. Ну и, безусловно – немного креативности в использовании обычных предметов, комбинировании форм и функций.

Учитываем интересы и характер ребенка

Детская комната Medianyk Studio Детская комната в стиле модерн
Medianyk Studio

Детская комната

Medianyk Studio
Medianyk Studio
Medianyk Studio

Если организовать стандартную систему хранения вещей в детской, можно столкнуться с тем, что большая часть игрушек и одежды так и лежит в беспорядке в  удобных для ребенка местах – под шкафом, на шкафе, на стуле, но никак не в предусмотренных для этого шкафчиках и ящичках. В чем же проблема? Неаккуратный ребенок? Скорее всего нет, просто ваша система хранения при всей ее объемности не подходит привычкам и интересам ребенка: не нашлось места куда поставить его любимую огромную машину или слишком мало полочек для книг, половина кукол уместилась в ряд на полочке, а для остальных принцесс не нашлось места и они остались лежать на полу. Поэтому, чтобы расстановка вещей на места не стала наказанием для ребенка, а комната не приобретала приличный вид только пару раз в году после генеральной уборки, перед тем как оборудовать систему хранения в детской комнате, присмотритесь внимательно: 

- как ребенок сам группирует свои игрушки и ящики и полки какого размера понадобятся, чтобы сложить их в том же порядке в шкаф, 

- какие крупногабаритные вещи потребуют отдельного места для хранения, не поместившись в стандартный ящик,

- какими вещами ребенок пользуется чаще и для них нужно будет найти место в нижних шкафчиках, какие предметы можно будет убрать для длительного хранения в верхние ярусы и на дальние полки.

Подбираем нужный размер и объем систем хранения

Дом, Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Детская комната в стиле модерн
Мастерская дизайна ЭГО

Дом

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Планируя систему хранения вещей в детской комнате, составьте для себя примерный список вещей, которые необходимо будет разместить в этих шкафах и ящичках. 

Если у вашей дочки много нарядов и со временем их будет становится еще больше, без объемного плательного шкафа с зеркалом не обойтись, а если вы хотите порадовать свою кроху удобными открытыми полочками, посчитайте сколько примерно у ребенка любимых игрушек, которые он захочет разместить в на этом стеллаже и сделайте столько отделений, чтобы поместились все его любимцы без обид. 

Порядок в комнате будет поддерживать проще, если кроме крупногабаритных модулей для хранения вещей, вы предусмотрите разнообразные ящички для хранения огромного количества детских мелочей – от коллекции миниатюрных фигурок мульт-героев до разноцветных резиночек и заколок для волос. 

Открытые полки

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, Васечкин Design Васечкин Design Детская комнатаХранение
Васечкин Design

КВАРТИРА ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Васечкин Design
Васечкин Design
Васечкин Design

Пространство стен можно активно задействовать для хранения разнообразных предметов, но не обязательно делать это в виде скучных однообразных рядов шкафов. У каждого ребенка найдется много красивых игрушек, книг, поделок и рисунков, системы хранения которых можно использовать и для декорирования комнаты. А если и дизайн полок выбрать более индивидуально, то процесс уборки вещей превратится для ребенка в увлекательную игру.

Удобные контейнеры

Вид 1. Rebel Walls Russia Стены и полОбои
Rebel Walls Russia

Вид 1.

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

Полезным ресурсом для хранения вещей в детской комнате может стать нижний ярус шкафов, пространство под кроватью, под столом, где поместятся разнообразные пластиковые, плетеные, картонные ящики с игрушками. Во-первых, дети часто играют на коврике на полу и ящики внизу будут ближе всего для того, чтобы достать нужную игрушку, во-вторых, в такие цветные ящички удобнее всего складывать разноформатные кубики, куклы и их наряды, машинки и роботов. Можно сразу договориться с ребенком – где какие вещи будут лежать, например – в синих коробках куклы, а в желтой – их наряды, а в большом плетенной корзине – мягкие игрушки.

Шкафы большие и маленькие

Ev Tadilat işleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri Детская комнатa в стиле минимализм
Tadilat Şirketleri

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Роль шкафа для удобного хранения вещей неоспорима, поэтому даже в самой маленькой детской комнате лучше найти место для этого объемного предмета мебели. Ваши старания будут вознаграждены чистотой и порядком, так что лучше один раз основательно решить вопросы планировки комнаты, чем ежедневно вести неравный бой с неприбранными вещами. 

Дизайнерская мысль также напряженно трудится над вопросом размещения шкафа в пространстве любых размеров. Например, можно пожертвовать 40-60 см площади комнаты и разместить встроенный шкаф-купе вдоль одной из стен. Такой объемный предмет мебели вместит в себя все возможные предметы от одежды до игрушек, при этом встроенная конструкция выглядит как стена комнаты и совершенно не утяжеляет пространство. Также удачным вариантом размещения шкафа в пространстве комнаты является комбинация его с кроватью на втором ярусе.

Красочные места для хранения

메블르 어린이 수납장 , 메가프로핏 메가프로핏 Детская комнатаХранение Пластик Многоцветный
메가프로핏

메가프로핏
메가프로핏
메가프로핏

Оригинальный дизайн модулей для хранения вещей в детской придаст комнате веселый характер, а процессу уборки – легкость и непринужденность. Ведь игра для ребенка – не только способ увлекательного отдыха, но и важнейшая составляющая его развития. Именно в играх ребенок лучше всего узнает окружающий мир, находит свое место и модель поведения в жизни. 

Мелочи по своим домикам – коврик с карманами для детской

Coussins & co., Tatawax Tatawax Детская комнатаХранение
Tatawax

Tatawax
Tatawax
Tatawax

Спрятать вещь в нужный кармашек – это ведь совсем не скучная уборка, и такой процесс даже самый маленький ребенок с радостью освоит и станет сам складывать все свои мелочи в домики на коврике. А сделать такой аксессуар можно даже своими руками из подручных материалов: на плотную основу нашиваются карманы из лоскутов ткани, по краю – тесемки для крепления на перекладину кровати, спинку стула.

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