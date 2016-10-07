Как увеличить пространство для хранения в детской комнате

Если организовать стандартную систему хранения вещей в детской, можно столкнуться с тем, что большая часть игрушек и одежды так и лежит в беспорядке в удобных для ребенка местах – под шкафом, на шкафе, на стуле, но никак не в предусмотренных для этого шкафчиках и ящичках. В чем же проблема? Неаккуратный ребенок? Скорее всего нет, просто ваша система хранения при всей ее объемности не подходит привычкам и интересам ребенка: не нашлось места куда поставить его любимую огромную машину или слишком мало полочек для книг, половина кукол уместилась в ряд на полочке, а для остальных принцесс не нашлось места и они остались лежать на полу. Поэтому, чтобы расстановка вещей на места не стала наказанием для ребенка, а комната не приобретала приличный вид только пару раз в году после генеральной уборки, перед тем как оборудовать систему хранения в детской комнате, присмотритесь внимательно:

- как ребенок сам группирует свои игрушки и ящики и полки какого размера понадобятся, чтобы сложить их в том же порядке в шкаф,

- какие крупногабаритные вещи потребуют отдельного места для хранения, не поместившись в стандартный ящик,

- какими вещами ребенок пользуется чаще и для них нужно будет найти место в нижних шкафчиках, какие предметы можно будет убрать для длительного хранения в верхние ярусы и на дальние полки.