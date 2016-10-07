Как увеличить пространство для хранения в детской комнате

Вместе с ребенком растет и количество разнообразных вещей в его комнате – список игрушек прибавляется с каждый праздником, малыш становится школьником и появляются учебники, компьютер и письменный стол, каждое новое увлечение привносит в пространство комнаты свои предметы – от мольберта до мото-шлема. Поэтому резервы по хранению всех этих вещей в детской комнате родителям приходится изыскивать постоянно, приобретая новые модули, а то и полностью меняя планировку пространства. Какие методы помогут вам найти дополнительное место в комнате ребенка для очередной полочки и шкафа? Прежде всего, продуманная планировка комнаты и расстановка мебели с учетом индивидуальных потребностей ребенка. Ну и, безусловно – немного креативности в использовании обычных предметов, комбинировании форм и функций.
Если организовать стандартную систему хранения вещей в детской, можно столкнуться с тем, что большая часть игрушек и одежды так и лежит в беспорядке в удобных для ребенка местах – под шкафом, на шкафе, на стуле, но никак не в предусмотренных для этого шкафчиках и ящичках. В чем же проблема? Неаккуратный ребенок? Скорее всего нет, просто ваша система хранения при всей ее объемности не подходит привычкам и интересам ребенка: не нашлось места куда поставить его любимую огромную машину или слишком мало полочек для книг, половина кукол уместилась в ряд на полочке, а для остальных принцесс не нашлось места и они остались лежать на полу. Поэтому, чтобы расстановка вещей на места не стала наказанием для ребенка, а комната не приобретала приличный вид только пару раз в году после генеральной уборки, перед тем как оборудовать систему хранения в детской комнате, присмотритесь внимательно:
- как ребенок сам группирует свои игрушки и ящики и полки какого размера понадобятся, чтобы сложить их в том же порядке в шкаф,
- какие крупногабаритные вещи потребуют отдельного места для хранения, не поместившись в стандартный ящик,
- какими вещами ребенок пользуется чаще и для них нужно будет найти место в нижних шкафчиках, какие предметы можно будет убрать для длительного хранения в верхние ярусы и на дальние полки.
Планируя систему хранения вещей в детской комнате, составьте для себя примерный список вещей, которые необходимо будет разместить в этих шкафах и ящичках.
Если у вашей дочки много нарядов и со временем их будет становится еще больше, без объемного плательного шкафа с зеркалом не обойтись, а если вы хотите порадовать свою кроху удобными открытыми полочками, посчитайте сколько примерно у ребенка любимых игрушек, которые он захочет разместить в на этом стеллаже и сделайте столько отделений, чтобы поместились все его любимцы без обид.
Порядок в комнате будет поддерживать проще, если кроме крупногабаритных модулей для хранения вещей, вы предусмотрите разнообразные ящички для хранения огромного количества детских мелочей – от коллекции миниатюрных фигурок мульт-героев до разноцветных резиночек и заколок для волос.
Пространство стен можно активно задействовать для хранения разнообразных предметов, но не обязательно делать это в виде скучных однообразных рядов шкафов. У каждого ребенка найдется много красивых игрушек, книг, поделок и рисунков, системы хранения которых можно использовать и для декорирования комнаты. А если и дизайн полок выбрать более индивидуально, то процесс уборки вещей превратится для ребенка в увлекательную игру.
Полезным ресурсом для хранения вещей в детской комнате может стать нижний ярус шкафов, пространство под кроватью, под столом, где поместятся разнообразные пластиковые, плетеные, картонные ящики с игрушками. Во-первых, дети часто играют на коврике на полу и ящики внизу будут ближе всего для того, чтобы достать нужную игрушку, во-вторых, в такие цветные ящички удобнее всего складывать разноформатные кубики, куклы и их наряды, машинки и роботов. Можно сразу договориться с ребенком – где какие вещи будут лежать, например – в синих коробках куклы, а в желтой – их наряды, а в большом плетенной корзине – мягкие игрушки.
Роль шкафа для удобного хранения вещей неоспорима, поэтому даже в самой маленькой детской комнате лучше найти место для этого объемного предмета мебели. Ваши старания будут вознаграждены чистотой и порядком, так что лучше один раз основательно решить вопросы планировки комнаты, чем ежедневно вести неравный бой с неприбранными вещами.
Дизайнерская мысль также напряженно трудится над вопросом размещения шкафа в пространстве любых размеров. Например, можно пожертвовать 40-60 см площади комнаты и разместить встроенный шкаф-купе вдоль одной из стен. Такой объемный предмет мебели вместит в себя все возможные предметы от одежды до игрушек, при этом встроенная конструкция выглядит как стена комнаты и совершенно не утяжеляет пространство. Также удачным вариантом размещения шкафа в пространстве комнаты является комбинация его с кроватью на втором ярусе.
Оригинальный дизайн модулей для хранения вещей в детской придаст комнате веселый характер, а процессу уборки – легкость и непринужденность. Ведь игра для ребенка – не только способ увлекательного отдыха, но и важнейшая составляющая его развития. Именно в играх ребенок лучше всего узнает окружающий мир, находит свое место и модель поведения в жизни.
Спрятать вещь в нужный кармашек – это ведь совсем не скучная уборка, и такой процесс даже самый маленький ребенок с радостью освоит и станет сам складывать все свои мелочи в домики на коврике. А сделать такой аксессуар можно даже своими руками из подручных материалов: на плотную основу нашиваются карманы из лоскутов ткани, по краю – тесемки для крепления на перекладину кровати, спинку стула.