Как самому построить зимний сад: на что следует обратить внимание

Стремление человека к красоте двигает его вперед, заставляя окружать себя предметами искусства, красивой одеждой и изысканным интерьером собственного дома. Зимний сад может стать изюминкой в обустройстве домашнего очага.
Целью постройки зимнего сада является создание идеального пространства, где можно, одновременно, отдохнуть от городской суеты и провести время на природе. Даже если эта природа искусственно создана в пределах одного дома.
В то же время постройка зимнего сада — задача не из легких. Однако, если вы решили сделать это самостоятельно, нужно знать как самому построить зимний сад.
Первое на что следует обратить внимание – это на необходимость оформления разрешений на строительство и проектирования нового сооружения. Далее следует определиться, строить ли самому или воспользоваться услугами подрядных организаций. Также нужно грамотно рассчитать бюджет постройки зимнего сада и определить нужный материал для строительства.
Будете ли вы делать эту работу самостоятельно или же воспользуетесь услугами специалистов, в любом случае помните, что зимний сад возводится для себя. Поэтому нелишним будет найти немного времени и набросать хотя бы его эскиз, который дизайнеры смогут воплотить в настоящий проект.
Проделав такую кропотливую предварительную работу можно приступать к реализации задуманной идеи.
Правила строительства определены Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, а также нормативно-технической документацией, устанавливающей более подробные требования к постройкам.
Любое строительство требует наличия земельного участка, на котором будет осуществляться стройка. Поэтому прежде чем начать строить или сносить старые здания необходимо оформить право собственности или пользования на отведенный участок. Это можно совершить путем заключения договоров купли-продажи, дарения, обмена земельного участка либо обратиться в местные органы самоуправления для отведения земли.
Когда участок для постройки зимнего сада оформлен, можно приступать к получению разрешений на строительство. Не стоит откладывать на потом выбор специалистов, которым вы в дальнейшем доверите постройку сада. Ведь от их мастерства будет зависеть прочность конструкции. В случае если вы все-таки решите это сделать своими руками, то – это самое подходящее время для начала сбора информации о том, как самому построить зимний сад.
Чтобы получить разрешение на строительство зимнего сада, следует обратиться в администрацию района, в который входит конкретный земельный участок. При этом предоставляют заявление застройщика, правоустанавливающий документ на земельный участок, градостроительный план участка, а также план-схему, на которой обозначено место будущей постройки. То же можно сделать, использовав электронную форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, прикрепив скан-копии документов. При положительном рассмотрении выдается разрешение на строительство сроком на 10 лет.
Этот вопрос сугубо индивидуален, однако, есть моменты, на которые стоит обратить внимание, прежде чем составлять план о том, как самому построить зимний сад.
Постройку зимнего сада вряд ли можно назвать легкой процедурой, поскольку в ней нужно учитывать многофункциональных особенностей этого помещения. Кроме теплоизолированного корпуса нужно обеспечить средствами затенения и освещения, обогревом и вентиляцией. Как минимум, одной парой рук здесь не обойдешься. С другой стороны, это значительная экономия средств. Ведь подрядные работы будут стоить недешево.
Следует обратить внимание, что стройка — это еще и бюрократическая процедура. Она потребует как нервов, так и времени. Поручив все дела подрядной фирме, заказчик избавляется от всего этого «нервотрепа». А в итоге — получает готовый и уютный зимний сад.
Также нужно учесть, что зимний сад — это элемент интерьера. Насколько бы ни были «золотыми» руки хозяина дома, ему вряд ли подвластны все тонкости современного дизайна и планировки. Другое дело — профессиональные ланшафтные архитекторы, которые спроектировали и построили уже не один такой зимний сад.
Сроки выполнения работ подрядчика более коротки. Ведь подрядчик строит «в срок», а хозяин — «для себя», что не всегда равноценно слову «быстро». Взвесив все, каждый выбирает для себя более приемлемый вариант. И если вы все еще думаете о том, как самому построить зимний сад, тогда следующий пункт для вас!
Решив построить сад своими руками, давайте более детально рассмотрим вопрос о том, как самому построить зимний сад. Пожалуй, самую важную роль в этом деле играет месторасположение, где в будущем будет раскинут сад. Оптимальными для разбивки сада считаются восточные и западные участки двора, так как здесь больше всего света. Также стоит учитывать, что на северной стороне света зимой будет меньше, но летом здесь будет прохладно. Южная сторона мало пригодна для постройки сада, так как летом здесь будет слишком жарко.
До установки современного зимнего сада, как и для любой постройки, нужно построить крепкий фундамент, который обеспечит прочность конструкции. А для создания каркаса зимнего сада выбирают алюминиевый, стальной или деревянный профиль. Металлический профиль будет лучшим вариантом, ведь он и крепче и, в отличие от дерева, не требует такого ухода. Для застекления зимнего сада подойдет многослойное стекло, укрепленное пленками (дуплексы, триплексы). Кроме этого, важно обеспечить вентиляцию зимнего сада, для чего на стеклах установить специальные вытяжки. Также необходимо смонтировать систему обогрева, которая восполнит недостаток температуры в помещении.
И вот наступил долгожданный момент для внесения последнего штриха в строительстве сада — прием его в эксплуатацию и наполнение избранными растениями.
Любая постройка зимнего сада должна обеспечивать максимальную светопроводимость. Ведь без нее растения будут плохо расти. Это означает, что сама по себе конструкция должна быть прозрачной, а несущие элементы — максимально прочными и тонкими, чтобы не препятствовать проникновению света в зимний сад.
Прежде чем решить как самому построить зимний сад, следует обратить внимание на основной и универсальный элемент для его постройки — это стекло различной модификации и прочности. Из такого стекла можно смело делать даже крышу для зимнего сада. В качестве каркаса для его постройки используют стальные, алюминиевые или деревянные профили.
Стальные профили наиболее прочны и позволяют выдержать большую нагрузку на конструкцию сада. Они могут поддерживать более толстые и прочные листы стекла. Это важно, так как на зимний сад всегда будет воздействовать внешняя среда. Алюминий менее прочный материал, однако, он дешевле, чем сталь. Такой каркас более подходит для зимнего сада небольших размеров. Деревянные профили сами по себе крепкие и более подходит тем, кто предпочитает натуральность в материалах.
Характер используемых материалов говорит о том, что зимние сады более или менее одинаково выглядят. Однако, их можно также разнообразить, если применять различные формы для помещений сада. К примеру, вместо обычной прямоугольной формы помещения интересно использовать форму купола или пирамиды.
Более разнообразным дизайн может быть внутри. Ведь здесь он зависит от посаженых растений, расположения дорожек и мебели для отдыха.
Однозначно ответить на вопрос о расходах, которые понесет заказчик при постройке зимнего сада, ответить нельзя. Все зависит от следующих факторов:
- Необходимость постройки фундамента и его стоимость.
- Стоимость материалов, которые используются при постройке сада (сталь, алюминий, дерево, стекло, триплекс, стеклопакеты и т.д.).
- Сложность формы и конструкции самого сада. Количество элементов в постройке, которые будут использованы.
- Наличие дополнительных компонентов и технологий в помещении и сложность выполнения работ по монтажу.
Сделав небольшой анализ фирм, которые специализируются на постройках конструкций для зимних садов, можно сделать вывод, что цена за такую работу в среднем колеблется от 11000 руб/кв.м до 19000 руб/кв.м и выше. При этом подрядчики предлагают выполнение всего комплекса работ — от проектирования до монтажа и принятия в эксплуатацию конструкции. Формы зимнего сада также разнообразны — от типовых проектов до индивидуальных.