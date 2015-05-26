До и После: из обычного деревенского дома…

Сложно поверить, но строительные объекты, которые кажутся нам безнадежно устаревшими, когда-то выглядели вполне современно и актуально. Но со временем даже дома, построенные из высококачественных материалов, оседают, цвет их фасадов теряет былую насыщенность, а окружающий сад – свежесть и ухоженность.

Как сам дом, так и пространство вокруг него, нуждались в эффективном вмешательстве профессиональных архитекторов и ландшафтных дизайнеров.