До и После: из обычного деревенского дома…

Приступить к реставрации дома, который вы видите на фото ниже, хозяев сподвигло прибавление в семье. После рождения второго ребенка они решили, что настало время обновить фасад постройки и расширить ее внутреннее пространство. За непростой проект взялись специалисты из французского архитектурного бюро Franck Labbay Architecte. Мы шаг за шагом проследили за чудесным преображением этого обычного деревенского дома в современную дорого выглядящую постройку.
Сложно поверить, но строительные объекты, которые кажутся нам безнадежно устаревшими, когда-то выглядели вполне современно и актуально. Но со временем даже дома, построенные из высококачественных материалов, оседают, цвет их фасадов теряет былую насыщенность, а окружающий сад – свежесть и ухоженность.
Как сам дом, так и пространство вокруг него, нуждались в эффективном вмешательстве профессиональных архитекторов и ландшафтных дизайнеров.
Перед нами – результат перевоплощения невзрачного деревенского дома в современный коттедж, в архитектуре и дизайне которого были учтены все самые актуальные тенденции. Его фасад был облицован горизонтальными строгаными брусками, а вместо заброшенного сада дизайнеры построили просторную и стильную террасу, которая позволит молодому семейству наслаждаться всеми прелестями жизни в загородном доме.
Вместо унылых серых стен фасад дома украсили огромные панорамные окна, пропускающие в помещение площадью 46 кв.м. максимум дневного света. Сорок лет назад, когда был построен этот дом, проектировать
наружу было не принято. Люди стремились жить в безопасных замкнутых пространствах, разбитых на несколько комнат. Но по прошествии нескольких десятилетий, архитектурная мода изменилась коренным образом – теперь мы предпочитаем лучи солнца искусственной подсветке и настоящий, большой сад горшочкам с цветами, скромно стоящим на застекленном балконе.
Когда-то так выглядели прихожие практически во всех домах – узкий проход, отсутствие естественного света, каменный пол серого цвета. Скучно и невзрачно.
После реконструкции в доме нет недостатка в естественном освещении, а помещение, которое когда-то выполняло роль прихожей, было расширено за счет снесения не несущей стены.
Линолеум в
шахматный узор и желто-оранжевые обои вызывают разве что легкую ухмылку. Представить себе, что в таком интерьере будет жить молодая семья с маленькими детьми, просто невозможно. Как изменилась кухня после реконструкции?
Новая кухня радует глаз. Обстановка в ней более, чем скромная, никаких излишеств, зато есть все необходимое для того, чтобы организовывать уютные семейные вечера за вкусным ужином или принимать дорогих гостей.
Пожелтевший от старости кафель и старую мойку сменили свежая облицовка стены, модная гарнитура с широкими выдвижными полками и эргономичный барный столик.
Сложно рассуждать о дизайне детской комнаты, так как снимок был сделан в момент, когда оформление ее интерьера еще не было доведено до конца. Но даже по этому фото видно, что родители с большой любовью подошли к обустройству комнаты для нового члена семьи. Очаровательная кроватка, много игрушек, есть даже забавный детский обеденный столик с крошечными стульчиками, за которым ребенок будет принимать в гости своих друзей.
Интерьер спальни также не обошелся без
хирургического вмешательства. Как и в других комнатах, здесь не встретишь шика и роскоши, зато все выглядит обновленным и свежим. Огромная кровать, длинное изголовье которой служит полкой для небольших предметов декора. Часть стены украшена листом обоев, цвет которых сочетается с цветом стен и напольного покрытия комнаты.