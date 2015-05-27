Патио – незаменимый дворик для отдыха

Если вам нравится жить на природе, но идея завести у дома собственный сад или огород, повергает в ужас, не спешите сокрушаться о пустующих квадратных метрах. Пригласите опытного дизайнера и соорудите вместе с ним уютный внутренний дворик, в котором вы проведете много незабываемых часов с родственниками и друзьями.

Патио – это еще одна гостиная, только находится она на открытом воздухе. Ее можно обустроить по своему вкусу, приобрести необычную мебель и придумать интересные способы украшения пространства. В качестве одного из источников вдохновения можно использовать Книгу идей ’Изумительные террасы’.