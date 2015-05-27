Патио – незаменимый дворик для отдыха

Стремление человека постоянно улучшать условия проживания вполне естественно и закономерно. Когда-то вы жили в студенческом общежитии и мечтали иметь хотя бы собственную
однушку, затем в списке желаний появилась трехкомнатная квартира, а с пополнением семейства вы задумались о покупке загородного дома. В какой-то момент чего-то стало не хватать и в частной постройке. Вы полистали архитектурные журналы и.. вот оно, озарение. Для полного счастья нужно обзавестись небольшим патио – открытым внутренним двориком, где можно проводить беззаботные летние вечера.
Если вам нравится жить на природе, но идея завести у дома собственный сад или огород, повергает в ужас, не спешите сокрушаться о пустующих квадратных метрах. Пригласите опытного дизайнера и соорудите вместе с ним уютный внутренний дворик, в котором вы проведете много незабываемых часов с родственниками и друзьями.
Патио – это еще одна гостиная, только находится она на открытом воздухе. Ее можно обустроить по своему вкусу, приобрести необычную мебель и придумать интересные способы украшения пространства. В качестве одного из источников вдохновения можно использовать Книгу идей ’Изумительные террасы’.
Большинство владельцев загородных домов предпочитают, чтобы внутренний дворик был закрыт от посторонних глаз. Уютный уголок под открытым небом можно оснастить небольшим бассейном, уединение в котором обеспечит высокий забор, составленный из горизонтальных реек.
Если в вашем распоряжении имеется большой дачный участок, почему бы не отдать дань моде и пожертвовать несколькими грядками в пользу стильного патио, на котором можно разместить необычные парковые скульптуры. Судя по фото, жители этого участка – большие любители барбекю-вечеринок. Чтобы порадовать своих гостей, помимо грильницы, они установили несколько сооружений, позволяющих рассадить во дворе не один десяток посетителей.
Патио совсем не обязательно должен быть большим. Свой собственный внутренний дворик можно организовать даже на нескольких квадратных метрах. Достаточно разместить несколько удобных кресел и хотя бы минимально украсить пространство.
Искусственные пальмы и яркая садовая мебель сделают интерьер внутреннего дворика по-домашнему уютным. Соседство аккуратно выстриженного зеленого газона и каменных плит подчеркивают двойственную природу патио – это пространство принадлежит как интерьеру, так и экстерьеру дома.