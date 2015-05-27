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Патио – незаменимый дворик для отдыха

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
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Стремление человека постоянно улучшать условия проживания вполне естественно и закономерно. Когда-то вы жили в студенческом общежитии и мечтали иметь хотя бы собственную однушку, затем в списке желаний появилась трехкомнатная квартира, а с пополнением семейства вы задумались о покупке загородного дома. В какой-то момент чего-то стало не хватать и в частной постройке. Вы полистали архитектурные журналы и.. вот оно, озарение. Для полного счастья нужно обзавестись небольшим патио – открытым внутренним двориком, где можно проводить беззаботные летние вечера.

Гостиная на открытом воздухе

Дом в Сагаро, Испания. Гостиная. IND Archdesign. IND Archdesign Терраса в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Гостиная. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Если вам нравится жить на природе, но идея завести у дома собственный сад или огород, повергает в ужас, не спешите сокрушаться о пустующих квадратных метрах. Пригласите опытного дизайнера и соорудите вместе с ним уютный внутренний дворик, в котором вы проведете много незабываемых часов с родственниками и друзьями. 

Патио – это еще одна гостиная, только находится она на открытом воздухе. Ее можно обустроить по своему вкусу, приобрести необычную мебель и придумать интересные способы украшения пространства. В качестве одного из источников вдохновения можно использовать Книгу идей ’Изумительные террасы’.

Бассейн во внутреннем дворике

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture Балкон и терраса в стиле минимализм
INT2architecture

Дом AUS

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Большинство владельцев загородных домов предпочитают, чтобы внутренний дворик был закрыт от посторонних глаз. Уютный уголок под открытым небом можно оснастить небольшим бассейном, уединение в котором обеспечит высокий забор, составленный из горизонтальных реек.

Дворик на даче

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Балконы и веранды в эклектичном стиле
SHKAF interior architects

Gazebo ad pergola for a TV-programme Fazenda

SHKAF interior architects
SHKAF interior architects
SHKAF interior architects

Если в вашем распоряжении имеется большой дачный участок, почему бы не отдать дань моде и пожертвовать несколькими грядками в пользу стильного патио, на котором можно разместить необычные парковые скульптуры. Судя по фото, жители этого участка – большие любители барбекю-вечеринок. Чтобы порадовать своих гостей, помимо грильницы, они установили несколько сооружений, позволяющих рассадить во дворе не один десяток посетителей.

Желание творить!

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Патио совсем не обязательно должен быть большим. Свой собственный внутренний дворик можно организовать даже на нескольких квадратных метрах. Достаточно разместить несколько удобных кресел и хотя бы минимально украсить пространство.

Яркая садовая мебель

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Балкон и терраса в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Искусственные пальмы и яркая садовая мебель сделают интерьер внутреннего дворика по-домашнему уютным. Соседство аккуратно выстриженного зеленого газона и каменных плит подчеркивают двойственную природу патио – это пространство принадлежит как интерьеру, так и экстерьеру дома.

До и После: из обычного деревенского дома...

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