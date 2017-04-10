Бетон в интерьере: идеи дизайна

Мода на бетон в интерьере является одним из трендов, которые полностью трансформируют наше представление об уюте. Это – инновационное пристрастие, тренд 21-ого века, неизвестный никому ранее. Любовь к урбанистике, особенной динамике мегаполиса и простым слоганам в архитектуре в стиле «когда дизайн – лишь функция» создала совершенно новый тип отделки.

Перфекционизм глянца, столь модного в последние годы, подходит далеко не всем. Некоторым по характеру больше нравится рельефность. Такие люди любят добавлять контрасты, показывать, что картинки идиллий и жизнь по нормам – не для них.

Дизайнеры homify предоставили 11 потрясающих идей о том, как сделать интерьер в бетоне модным и стильным.