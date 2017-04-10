Бетон в интерьере: идеи дизайна

Мода на бетон в интерьере является одним из трендов, которые полностью трансформируют наше представление об уюте. Это – инновационное пристрастие, тренд 21-ого века, неизвестный никому ранее. Любовь к урбанистике, особенной динамике мегаполиса и простым слоганам в архитектуре в стиле «когда дизайн – лишь функция» создала совершенно новый тип отделки.
Перфекционизм глянца, столь модного в последние годы, подходит далеко не всем. Некоторым по характеру больше нравится рельефность. Такие люди любят добавлять контрасты, показывать, что картинки идиллий и жизнь по нормам – не для них.
Дизайнеры homify предоставили 11 потрясающих идей о том, как сделать интерьер в бетоне модным и стильным.
Мастерски вписанный в интерьер бетонный наливной пол может стать изюминкой вашего дома. Он практичен в уходе, смотрится ультра-современно, абсолютно экологичен и по сути является просто гениальным вариантом для лофта, квартиры в стиле индастриал или пост-апокалипсиса. Бетонный пол прослужит более 15-ти лет и при этом очень прост в монтаже. Пол быстро подсыхает при заливке, поэтому для его разравнивания привлекается 3 человека на всю квартиру.
Есть несколько способов сделать потолок, стены или пол бетонными. Среди них – дорогие наливные полы, оригинальная бетонная структура со слоем специального вещества для экологичности, декоративная штукатурка «под бетон» и разные виды имитации на основе других материалов.
Стиль минимализм к бетонной отделке относится с особым трепетом, позволяя ему играть одну из главных ролей. Монохромная цветовая палитра полностью переключает ваше сознание на режим «релакс» после долгого дня на работе.
Может ли бетон стать прекрасным дополнением к стилю ар-деко? В современном дизайне интерьера все возможно! Креативный подход, микс стилей, нестандартные решения идеально подходят для интерьера городской квартиры. Даже такой капризный стиль, как ар-деко или американский кантри все чаще и чаще использует бетонные элементы.
Бетон может быть не просто частью отделки, но и главной фокусной точкой интерьера. Акцентный брутализм работает, когда вы намеренно хотите показать все неровности, бетонную рельефность, дополнив потолки и стены фокусной подсветкой.
В имитациях бетона на основе керамики чаще всего используется стиль модерн либо облегченный лофт. Например, в романтичных спальнях в сером цвете. Удивительно, как сильно интерьер начинает напоминать квартиры в Нью-Йорке или Ванкувере.
Настенные бетонные панели – идеальный вариант для гостиной, которая хочет казаться более брутальной, чем есть на самом деле. Для квартиры в новостройке в большом городе самое то!
Чаще всего бетонную отделку предпочитают дизайнеры, которые стремятся создать образ идеального лофта, пентхауса или эклектичный микс на основе нескольких стилей. В итоге мы получаем интерьер, который совмещает в себе разные традиции, культуры и эпохи. Например, бетон и бархат в богемном стиле, бетон и железо в лофте или глянец и бетон в футуризме.
Бетонная отделка с помощью декоративной штукатурки превращает малогабаритку в эксклюзивный арт-объект. Такой эффектный способ показать свою индивидуальность надо брать на заметку!
Высокие потолки помогают сгладить рельефность и излишнюю брутальность бетона, дополняя его крупноформатными источниками как естественного, так и искусственного освещения.
Бетонная отделка не может быть гламурной или изящной? А как насчет этой ванной комнаты, в которой так приятно слушать оперу…
Бетонную отделку (настоящую или имитацию) поддерживают такие стили, как лофт, индастриал, минимализм, модерн, отчасти футуризм и американский винтаж, а иногда даже скандинавский и азиатский.
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