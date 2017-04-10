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Бетон в интерьере: идеи дизайна

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле лофт
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Мода на бетон в интерьере является одним из трендов, которые полностью трансформируют наше представление об уюте. Это – инновационное пристрастие, тренд 21-ого века, неизвестный никому ранее. Любовь к урбанистике, особенной динамике мегаполиса и простым слоганам в архитектуре в стиле «когда дизайн – лишь функция» создала совершенно новый тип отделки.

Перфекционизм глянца, столь модного в последние годы, подходит далеко не всем. Некоторым по характеру больше нравится рельефность. Такие люди любят добавлять контрасты, показывать, что картинки идиллий и жизнь по нормам – не для них. 

Дизайнеры homify предоставили 11 потрясающих идей о том, как сделать интерьер в бетоне модным и стильным.

​Брутальная красота

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Гостиная в рустикальном стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Мастерски вписанный в интерьер бетонный наливной пол может стать изюминкой вашего дома. Он практичен в уходе, смотрится ультра-современно, абсолютно экологичен и по сути является просто гениальным вариантом для лофта, квартиры в стиле индастриал или пост-апокалипсиса. Бетонный пол прослужит более 15-ти лет и при этом очень прост в монтаже. Пол быстро подсыхает при заливке, поэтому для его разравнивания привлекается 3 человека на всю квартиру.

Есть несколько способов сделать потолок, стены или пол бетонными. Среди них – дорогие наливные полы, оригинальная бетонная структура со слоем специального вещества для экологичности, декоративная штукатурка «под бетон» и разные виды имитации на основе других материалов.

​Монохромный стиль

Wohn- und Atelierhaus Mühlestrasse, Edlibach Schweiz, amreinherzig amreinherzig
amreinherzig

amreinherzig
amreinherzig
amreinherzig

Стиль минимализм к бетонной отделке относится с особым трепетом, позволяя ему играть одну из главных ролей. Монохромная цветовая палитра полностью переключает ваше сознание на режим «релакс» после долгого дня на работе.

​Бетонная элегантность

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Гостиная в стиле модерн Бетон Белый
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Может ли бетон стать прекрасным дополнением к стилю ар-деко? В современном дизайне интерьера все возможно! Креативный подход, микс стилей, нестандартные решения идеально подходят для интерьера городской квартиры. Даже такой капризный стиль, как ар-деко или американский кантри все чаще и чаще использует бетонные элементы.

​Акцентный брутализм

Контейнер в интерьере. Лофт, Artichok Design Artichok Design Гостиная в стиле лофт
Artichok Design

Контейнер в интерьере. Лофт

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Бетон может быть не просто частью отделки, но и главной фокусной точкой интерьера. Акцентный брутализм работает, когда вы намеренно хотите показать все неровности, бетонную рельефность, дополнив потолки и стены фокусной подсветкой.

​Урбанистическая романтика

Las mejores opciones para tu hogar, SANCHIS SANCHIS Стены и пол в стиле модерн
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

В имитациях бетона на основе керамики чаще всего используется стиль модерн либо облегченный лофт. Например, в романтичных спальнях в сером цвете. Удивительно, как сильно интерьер начинает напоминать квартиры в Нью-Йорке или Ванкувере.

​Динамика большого города

Mieszkanie w męskim stylu., Pracownia A Pracownia A Гостиная в стиле модерн Бетон Серый
Pracownia A

Pracownia A
Pracownia A
Pracownia A

Настенные бетонные панели – идеальный вариант для гостиной, которая хочет казаться более брутальной, чем есть на самом деле. Для квартиры в новостройке в большом городе самое то!

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​Эклектика современности

Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле лофт
OK Interior Design

Студия-лофт в Тюмени: визуализация и дизайн

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Чаще всего бетонную отделку предпочитают дизайнеры, которые стремятся создать образ идеального лофта, пентхауса или эклектичный микс на основе нескольких стилей. В итоге мы получаем интерьер, который совмещает в себе разные традиции, культуры и эпохи. Например, бетон и бархат в богемном стиле, бетон и железо в лофте или глянец и бетон в футуризме.

​Мегаполис и его эхо

Квартира-студия для молодой пары, Solo Design Studio Solo Design Studio Гостиная в скандинавском стиле Серый
Solo Design Studio

Квартира-студия для молодой пары

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Бетонная отделка с помощью декоративной штукатурки превращает малогабаритку в эксклюзивный арт-объект. Такой эффектный способ показать свою индивидуальность надо брать на заметку!

​Стремление к вершинам

Lofts - Tuchfabrik, Hauser - Architektur Hauser - Architektur Кухня в стиле лофт
Hauser – Architektur

Hauser - Architektur
Hauser – Architektur
Hauser - Architektur

Высокие потолки помогают сгладить рельефность и излишнюю брутальность бетона, дополняя его крупноформатными источниками как естественного, так и искусственного освещения.

​Каменная симфония

Textilbeton bd-factory, betondesign-factory betondesign-factory Ванная комнатаВанны и душевые Бетон
betondesign-factory

betondesign-factory
betondesign-factory
betondesign-factory

Бетонная отделка не может быть гламурной или изящной? А как насчет этой ванной комнаты, в которой так приятно слушать оперу…

​Стили, поддерживающие «бетонный» тренд

04 homify Спальня в стиле лофт
homify

04

homify
homify
homify

Бетонную отделку (настоящую или имитацию) поддерживают такие стили, как лофт, индастриал, минимализм, модерн, отчасти футуризм и американский винтаж, а иногда даже скандинавский и азиатский.

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