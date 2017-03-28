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Вдохновляющие и очаровательные фасады домов

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
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Небольшие дома выглядят мило и очаровательно, в них большое внимание уделяется каждой детали. Поэтому предлагаем просмотреть варианты фасадов таких домов.

1. Милый деревянный дом

homify Гараж в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот маленький деревянный дом имеет открытый фасад. Он выглядит современно и функционально. Обратите внимание на остроконечную крышу.

2. Небольшой деревянный японский дом

南国の家, キリコ設計事務所 キリコ設計事務所 Дома в азиатском стиле
キリコ設計事務所

キリコ設計事務所
キリコ設計事務所
キリコ設計事務所

Этот небольшой дом сделан из дерева. На фасаде не видно окон, стиль очень простой. Тем не менее, он имеет свой собственный шарм.

3. Уникальный маленький дом

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Дома в стиле модерн
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Этот небольшой дом очень узкий, со странной формой и расположением. Но на вид он милый, архитекторы сделали все, чтобы дом вписался в определенный участок.

4. Крошечный дом

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Дома в эклектичном стиле
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Этот крошечный дом способен вместить в себя все необходимое для жизни. Обратите внимание на чудесные красные окна и крышу. Этот цвет отлично смотрится с оттенками дерева.

5. Небольшой сельский дом

Timber Clad Exterior Collective Works Дома в скандинавском стиле
Collective Works

Timber Clad Exterior

Collective Works
Collective Works
Collective Works

Этот небольшой фасад построен с современным шармом, а все благодаря большой стеклянной двери от стены до стены. Она создает эффект простора и воздушности.

6. Современный шарм

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Дома в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Этот двухуровневый дом сочетает в себе интересные формы, которые придают ему очарования. Секрет кроется в различных формах оконных и дверных конструкций.

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7. Классический дом в саду

Log Cabin Garden Affairs Ltd Сад в колониальном стиле Дерево Белый summerhouse,log cabin,white,pure,studio,city garden,extra space,beautiful,quality,premium,luxury,hobby
Garden Affairs Ltd

Log Cabin

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Какое очарование у этого маленького английского дома! Небольшая остроконечная крыша и ряд высоких, узких французских дверей делают домик неповторимым и очень уютным.

8. Скрытный дом

House in Higashimurayama, 石井秀樹建築設計事務所 石井秀樹建築設計事務所 Дома в стиле модерн
石井秀樹建築設計事務所

House in Higashimurayama

石井秀樹建築設計事務所
石井秀樹建築設計事務所
石井秀樹建築設計事務所

Некоторые из нас любят скрытные маленькие дома. Эта черная деревянная японская коробка-дом не имеет видимых окон и дает нам только представление о зелени, которая выглядывает из скрытого сада во внутреннем дворе.

9. Изогнутая подъездная дорога

ＮＩＩＨＡＭＡ Ｈｏｕｓｅ, 澤村昌彦建築設計事務所 澤村昌彦建築設計事務所 Дома в скандинавском стиле
澤村昌彦建築設計事務所

澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所
澤村昌彦建築設計事務所

Изогнутая дорога является отличным способом добавить шарм маленькому дому снаружи. Радикальные кривые линии притягивают взгляд, придают фасаду роскошь и простор.

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