Вдохновляющие и очаровательные фасады домов

Небольшие дома выглядят мило и очаровательно, в них большое внимание уделяется каждой детали. Поэтому предлагаем просмотреть варианты фасадов таких домов.
Этот маленький деревянный дом имеет открытый фасад. Он выглядит современно и функционально. Обратите внимание на остроконечную крышу.
Этот небольшой дом сделан из дерева. На фасаде не видно окон, стиль очень простой. Тем не менее, он имеет свой собственный шарм.
Этот небольшой дом очень узкий, со странной формой и расположением. Но на вид он милый, архитекторы сделали все, чтобы дом вписался в определенный участок.
Этот крошечный дом способен вместить в себя все необходимое для жизни. Обратите внимание на чудесные красные окна и крышу. Этот цвет отлично смотрится с оттенками дерева.
Этот небольшой фасад построен с современным шармом, а все благодаря большой стеклянной двери от стены до стены. Она создает эффект простора и воздушности.
Этот двухуровневый дом сочетает в себе интересные формы, которые придают ему очарования. Секрет кроется в различных формах оконных и дверных конструкций.
Какое очарование у этого маленького английского дома! Небольшая остроконечная крыша и ряд высоких, узких французских дверей делают домик неповторимым и очень уютным.
Некоторые из нас любят скрытные маленькие дома. Эта черная деревянная японская коробка-дом не имеет видимых окон и дает нам только представление о зелени, которая выглядывает из скрытого сада во внутреннем дворе.
Изогнутая дорога является отличным способом добавить шарм маленькому дому снаружи. Радикальные кривые линии притягивают взгляд, придают фасаду роскошь и простор.