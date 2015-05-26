Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Черно-белые кухни

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Кухня в классическом стиле
Loading admin actions …

Как часто вам приходилось слышать совет не можете определиться, в каких цветах оформлять квартиру, выбирайте комбинацию из черного и белого? Не торопитесь следовать этой рекомендации. Черно-белый интерьер – это вовсе не развлечение для ленивых. Чтобы правильно оформить помещение с использованием этих диаметрально противоположных цветов, необходимо учесть множество нюансов. Например, избегать мелких деталей, чтобы не получился режущий глаз эффект мозаики. Воздержаться стоит и от использования как слишком резких, так и слишком плавных линий, иначе в первом случае интерьер будет выглядеть размытым, а во втором – отталкивающе резким.

Давайте посмотрим, как выглядит контрастное сочетание черного и белого в интерьере кухни.

Противоположности притягиваются

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Кухня в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Главное преимущество черно-белой цветовой гаммы заключается в ее универсальности. Несмотря на то, что черно-белый дуэт чаще всего можно встретить в квартирах, оформленных в стиле хай-тек и минимализм, он прекрасно впишется и в классический интерьер, что подтверждает изображение кухни, оформленной дизайнерами Наталией Черныш и Романом Полянским из студии Agraffedesign.

Добавляем акценты

​Кухня-гостиная Reroom Кухня в стиле лофт
Reroom

​Кухня-гостиная

Reroom
Reroom
Reroom

Кухня традиционно считается помещением, в котором должны царить тепло и уют, но черно-белые интерьеры выглядят, как правило, довольно прохладно и сдержанно. Смягчить контрастную цветовую гамму помогут яркие предметы мебели или декора. Например, скромно стоящий в углу холодильник темно-красного цвета, который добавит яркий графический штрих в монохромную палитру, не претендуя при этом на центральное место в композиции кухни.

В пространстве узкой кухни

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В пространстве узкой кухни использование черного цвета должно быть сведено к минимуму. Здесь на первый план безоговорочно должен выйти всесильный белый, которому ничего не стоит в несколько раз увеличить небольшое помещение. Белая кухонная гарнитура с глянцевой поверхностью сделает интерьер объемным, придаст ему особый шарм и лоск.

Встреча двух крайностей

Квартира на Никитской, ANIMA ANIMA Кухня в стиле модерн
ANIMA

Квартира на Никитской

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Черный и белый цвета абсолютно противоположны по своей природе и оттого, какой из них получит главенствующую роль в интерьере, будет во многом зависеть настроение комнаты. Кухня, в которой доминирует черный, будет выглядеть как пространство индивидуалиста, амбициозного и скрытного человека, а если в помещении превалирует белый, оно наполняется светом и легкостью. Дизайнеры советуют методом проб и ошибок искать баланс, который подойдет именно вам. При этом никто не запрещает добавить в монохромную композицию несколько созвучных оттенков – стальной, темно-серый или бледно-красный.

Черно-белый лофт

Проект в Москве на Беговой, Best Home Best Home Кухня в стиле минимализм
Best Home

Проект в Москве на Беговой

Best Home
Best Home
Best Home

Помещения, стилизиванные под лофт, – это то, где черно-белая комбинация востребована больше всего. Дизайнеры из студии Best Home - настоящие мастера по оптимизации жилого пространства в небольших помещениях.

Вот, как они сами описывают созданный ими интерьер Главный декоративный элемент гостиной — мини «газон» со свежей зеленой травой. Под него сделана гипсокартонная конструкция, декорированная глянцевой белой мозаикой. В потолочную конструкцию над кухонным островом вмонтирован проектор, а в конструкцию над газоном — опускающийся экран. Стена напротив окна декорирована белой полосой с тремя зеркалами, обрамленной светодиодными лентами. Кухонный фартук перекликается с зеленью в гостиной. Подоконник превращен в барную стойку и декорирован той же белой мозаикой, что и конструкция под газон.

Бюджетный вариант

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Не стоит забывать о еще одном преимуществе черно-белой кухни – относительно низкой стоимости оформления. В таком интерьере можно легко обойтись без аксессуаров, ограничившись лишь необходимым для каждой кухни минимумом – стол, табуретки, осветительные приборы и холодильник. Благо, приобрести в магазинах кухонную мебель черного и белого цветов не составляет труда.

Бриз. Квартира в Новосибирске
Нравится ли вам черно-белая цветовая палитра в интерьере?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо