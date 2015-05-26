Черно-белые кухни

Как часто вам приходилось слышать совет не можете определиться, в каких цветах оформлять квартиру, выбирайте комбинацию из черного и белого? Не торопитесь следовать этой рекомендации. Черно-белый интерьер – это вовсе не развлечение для ленивых. Чтобы правильно оформить помещение с использованием этих диаметрально противоположных цветов, необходимо учесть множество нюансов. Например, избегать мелких деталей, чтобы не получился режущий глаз эффект мозаики. Воздержаться стоит и от использования как слишком резких, так и слишком плавных линий, иначе в первом случае интерьер будет выглядеть размытым, а во втором – отталкивающе резким.

Давайте посмотрим, как выглядит контрастное сочетание черного и белого в интерьере кухни.