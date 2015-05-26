Черно-белые кухни

Как часто вам приходилось слышать совет
не можете определиться, в каких цветах оформлять квартиру, выбирайте комбинацию из черного и белого? Не торопитесь следовать этой рекомендации. Черно-белый интерьер – это вовсе не развлечение для ленивых. Чтобы правильно оформить помещение с использованием этих диаметрально противоположных цветов, необходимо учесть множество нюансов. Например, избегать мелких деталей, чтобы не получился режущий глаз эффект мозаики. Воздержаться стоит и от использования как слишком резких, так и слишком плавных линий, иначе в первом случае интерьер будет выглядеть размытым, а во втором – отталкивающе резким.
Давайте посмотрим, как выглядит контрастное сочетание черного и белого в интерьере кухни.
Главное преимущество черно-белой цветовой гаммы заключается в ее универсальности. Несмотря на то, что черно-белый дуэт чаще всего можно встретить в квартирах, оформленных в стиле хай-тек и минимализм, он прекрасно впишется и в классический интерьер, что подтверждает изображение кухни, оформленной дизайнерами Наталией Черныш и Романом Полянским из студии Agraffedesign.
Кухня традиционно считается помещением, в котором должны царить тепло и уют, но черно-белые интерьеры выглядят, как правило, довольно прохладно и сдержанно. Смягчить контрастную цветовую гамму помогут яркие предметы мебели или декора. Например, скромно стоящий в углу холодильник темно-красного цвета, который добавит яркий графический штрих в монохромную палитру, не претендуя при этом на центральное место в композиции кухни.
В пространстве узкой кухни использование черного цвета должно быть сведено к минимуму. Здесь на первый план безоговорочно должен выйти всесильный белый, которому ничего не стоит в несколько раз увеличить небольшое помещение. Белая кухонная гарнитура с глянцевой поверхностью сделает интерьер объемным, придаст ему особый шарм и лоск.
Черный и белый цвета абсолютно противоположны по своей природе и оттого, какой из них получит главенствующую роль в интерьере, будет во многом зависеть настроение комнаты. Кухня, в которой доминирует черный, будет выглядеть как пространство индивидуалиста, амбициозного и скрытного человека, а если в помещении превалирует белый, оно наполняется светом и легкостью. Дизайнеры советуют методом проб и ошибок искать баланс, который подойдет именно вам. При этом никто не запрещает добавить в монохромную композицию несколько созвучных оттенков – стальной, темно-серый или бледно-красный.
Помещения, стилизиванные под лофт, – это то, где черно-белая комбинация востребована больше всего. Дизайнеры из студии Best Home - настоящие мастера по оптимизации жилого пространства в небольших помещениях.
Вот, как они сами описывают созданный ими интерьер
Главный декоративный элемент гостиной — мини «газон» со свежей зеленой травой. Под него сделана гипсокартонная конструкция, декорированная глянцевой белой мозаикой. В потолочную конструкцию над кухонным островом вмонтирован проектор, а в конструкцию над газоном — опускающийся экран. Стена напротив окна декорирована белой полосой с тремя зеркалами, обрамленной светодиодными лентами. Кухонный фартук перекликается с зеленью в гостиной. Подоконник превращен в барную стойку и декорирован той же белой мозаикой, что и конструкция под газон.
Не стоит забывать о еще одном преимуществе черно-белой кухни – относительно низкой стоимости оформления. В таком интерьере можно легко обойтись без аксессуаров, ограничившись лишь необходимым для каждой кухни минимумом – стол, табуретки, осветительные приборы и холодильник. Благо, приобрести в магазинах кухонную мебель черного и белого цветов не составляет труда.