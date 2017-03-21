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30 примеров идеальных кухонных гарнитуров

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homify Кухня в стиле модерн
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Времена, когда для кухонного помещения предусматриволось несколько квадратных метров, остались практически позади. Человек 21 века прекрасно осознает значимость правильного питания и хранения продуктов. Кухня и кулинария вместе взятые отныне занимают более высокую ступень в жизни каждого из нас. Домашние эксперименты с овощами и соусами, попытки создать очередной шедевр из яиц и взбитых сливок, каждодневное испольование современной техники, которая помогает нам сделать жизнь проще – все это результат глобализации, когда полки магазинов предлагают нам широкий выбор того или иного товара, учитывая любые пожелания и предпочтения.

Отдавая дань уважения процессу приготовления различных блюд, — от привычных национальных до экзотических, — дизайнеры мебели и интерьера создают собственные шедевры. Давайте посмотрим!

1. Белый глянец

TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Кухня в стиле модерн
MAG Tasarım Mimarlık

MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık
MAG Tasarım Mimarlık

Светлые верхние шкафы визуально увеличивают высоту потолков в помещении. Это распространенный прием в меблировке кухни. 

2. Краски жизни

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Кухня в стиле модерн
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Яркие шкафы оттенка марсала создают благородный акцент. А компактная стойка возле стены позволяет совмещать трапезу и просмотр матча с любимой командой. 

3. День и ночь

Özer Residence, Onn Design Onn Design Кухня в стиле минимализм Гранит Белый
Onn Design

Onn Design
Onn Design
Onn Design

Черные и белые цвета и их оттенки прекрасно смотрятся на кухне. Хромированные элементы служат хорошим акцентом. 

4. Удобное хранение

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Дизайнеры интерьера предлагают создавать на кухне встроенные шкафы для хранения различной утвари.

5. Красивый фартук

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Плитка metro или кабанчик особенно любима. Ее можно использовать практически с любым гарнитуром. 

6. В стиле кантри

Mutfak Projelerimiz, Monarch Mutfak Monarch Mutfak Кухня в стиле кантри
Monarch Mutfak

Monarch Mutfak
Monarch Mutfak
Monarch Mutfak

Модернизировать любимый многими стиль кантри достаточно просто. Перед нами хороший пример, как это можно сделать. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Прованс на все времена

Villa Balıkesir, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Кухня в стиле модерн
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Такая кухня предназначена для семейных посиделок и дружественного общения в кругу близких. 

8. Функциональность на первом месте

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Кухня в стиле модерн
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Комфорт передвижения и доступ ко всей необходимой утвари -- вот то, что позволяет нам отдаться творческому процессу с головой. 

9. Фисташковый бум

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON Кухня в стиле модерн
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

Определенная цветовая палитра особенно благоприятна для семейной трапезы.

10. Самая распространенная планировка

Foreli Evler 6 , Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Кухня в стиле модерн
Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Minel Mimarlık Yapı Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Перед нами привычная планировка кухонного помещения и самый доступный вариант ее оформления. 

11. Футуризм в действии

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

12. Классика! Классика!

ORJİNAL MOBİLYA, ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON Кухня в рустикальном стиле Дерево Белый
ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON

ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON
ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON
ORJİNAL MOBİLYA DEKORASYON

13. Итальянская плитка для фартука

İ.ÇELİKER KONUTU , vanetta küchen vanetta küchen Кухня в классическом стиле
vanetta küchen

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

14. В теплых тонах

Selçuk Villa, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Кухня в стиле модерн
BAGO MİMARLIK

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

15. Хромированная фурнитура

3D Görselleştirme ve Sunum, Cephe Çizimi Cephe Çizimi Кухня в стиле модерн
Cephe Çizimi

Cephe Çizimi
Cephe Çizimi
Cephe Çizimi

16. Многофункциональный остров

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners Кухня в стиле кантри
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

17. Кухня и бар

Aksoy Residence, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Кухня в стиле модерн
BAGO MİMARLIK

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

18. Просто и со вкусом

CCT 173 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Кухня в стиле модерн
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

19. Семейные посиделки

GARDEN MODERN VILLALARI - MOZAMBIK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Кухня в стиле модерн
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

20. Компактно и симпатично

D2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Кухня в стиле модерн
DAFNI MİMARLIK

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

21. Дизайнерская мебель

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Кухня в стиле модерн Дерево Белый
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

22. Перенос мокрой точки

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Кухня в стиле модерн Мрамор Бежевый
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

23. Г-образная планировка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

24. Концептуальный ретро

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Кухня в стиле модерн
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

25. Решение для узкой кухни

Narlıdere'de Yeni Bir Yaşam, İzmir, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Кухня в стиле минимализм
ACS Mimarlık

ACS Mimarlık
ACS Mimarlık
ACS Mimarlık

26. Деревенский стиль не выходил из моды

EXCLUSIVE , Ada Ahşap Ada Ahşap Кухня в классическом стиле
Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

27. Дыхание весны

F.C. Mutfak Tasarımımız, Point Dizayn Point Dizayn Кухня в стиле модерн
Point Dizayn

Point Dizayn
Point Dizayn
Point Dizayn

28. Кухня с красивым полом

INTERIOR DESIGN FOR IMAR INSAAT, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Кухня в средиземноморском стиле
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

29. Использование натурального мрамора

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım Кухня в стиле кантри
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

30. Открытая планировка

Ev Tadilat İşleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri Кухня в стиле модерн
Tadilat Şirketleri

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
7 небольших, но стильных домов

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