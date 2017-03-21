30 примеров идеальных кухонных гарнитуров

Времена, когда для кухонного помещения предусматриволось несколько квадратных метров, остались практически позади. Человек 21 века прекрасно осознает значимость правильного питания и хранения продуктов. Кухня и кулинария вместе взятые отныне занимают более высокую ступень в жизни каждого из нас. Домашние эксперименты с овощами и соусами, попытки создать очередной шедевр из яиц и взбитых сливок, каждодневное испольование современной техники, которая помогает нам сделать жизнь проще – все это результат глобализации, когда полки магазинов предлагают нам широкий выбор того или иного товара, учитывая любые пожелания и предпочтения.

Отдавая дань уважения процессу приготовления различных блюд, — от привычных национальных до экзотических, — дизайнеры мебели и интерьера создают собственные шедевры. Давайте посмотрим!