30 примеров идеальных кухонных гарнитуров

Времена, когда для кухонного помещения предусматриволось несколько квадратных метров, остались практически позади. Человек 21 века прекрасно осознает значимость правильного питания и хранения продуктов. Кухня и кулинария вместе взятые отныне занимают более высокую ступень в жизни каждого из нас. Домашние эксперименты с овощами и соусами, попытки создать очередной шедевр из яиц и взбитых сливок, каждодневное испольование современной техники, которая помогает нам сделать жизнь проще – все это результат глобализации, когда полки магазинов предлагают нам широкий выбор того или иного товара, учитывая любые пожелания и предпочтения.
Отдавая дань уважения процессу приготовления различных блюд, — от привычных национальных до экзотических, — дизайнеры мебели и интерьера создают собственные шедевры. Давайте посмотрим!
Светлые верхние шкафы визуально увеличивают высоту потолков в помещении. Это распространенный прием в меблировке кухни.
Яркие шкафы оттенка марсала создают благородный акцент. А компактная стойка возле стены позволяет совмещать трапезу и просмотр матча с любимой командой.
Черные и белые цвета и их оттенки прекрасно смотрятся на кухне. Хромированные элементы служат хорошим акцентом.
Дизайнеры интерьера предлагают создавать на кухне встроенные шкафы для хранения различной утвари.
Плитка metro или
кабанчик особенно любима. Ее можно использовать практически с любым гарнитуром.
Модернизировать любимый многими стиль кантри достаточно просто. Перед нами хороший пример, как это можно сделать.
Такая кухня предназначена для семейных посиделок и дружественного общения в кругу близких.
Комфорт передвижения и доступ ко всей необходимой утвари -- вот то, что позволяет нам отдаться творческому процессу с головой.
Определенная цветовая палитра особенно благоприятна для семейной трапезы.
Перед нами привычная планировка кухонного помещения и самый доступный вариант ее оформления.