9 советов, как поддерживать порядок в доме

Возможно, вы не раз удивлялись, как в некоторых домах всегда царствуют порядок и чистота. Вы думаете, что для этого нужно много времени, но это не всегда так. Просто нужно упорство и выполнение рутинных действий, которые помогут поддерживать порядок. Сегодня советы о том, что нужно делать каждый день перед сном. Вы заметите невероятное изменение в вашей жизни и в вашем доме.
Не ложитесь спать, пока не помоете посуду и не почистите столешницы. Грязный вид кухни с утра портит настроение и желание поддерживать чистоту. Это тот минимум, который поможет вам поддерживать порядок.
Гостиная чаще всего находится на виду. Перед сном поправьте диванные подушки, разложите книги, приберите на столике. Это создаст аккуратный внешний вид.
Этот совет имеет важное значение, чтобы избежать путаницы и хаоса утром, особенно для семей с детьми. Посвятите несколько минут каждый вечер, чтобы приготовить бутерброды, собрать сумку, рюкзаки детям. С утра это хорошо экономит время.
Перед сном соберите игрушки, пройдитесь по квартире, так как они могут оказаться в самых неожиданных местах. Приучайте и приобщайте к этому ребенка.
Если у вас есть рабочий стол, свой кабинет, наведите там порядок, соберите бумаги, очистите поверхность, выключите компьютер.
Перед тем как лечь в постель, подготовьте свой комплект одежды на завтра. Научите этому и детей. Смотрите, чтобы не оставалось разбросанных вещей, сразу вешайте их на место.
Не оставляйте грязную одежду в шкафу, на предметах мебели. Заведите специальные корзины и складывайте ее туда. Это поможет сохранить порядок в доме.
Составьте список задач, которые нужно сделать на следующий день, это позволит не терять времени, распланировать день и ни о чем не забыть.