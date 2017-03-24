Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

9 советов, как поддерживать порядок в доме

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
S. BENTO, Arkstudio Arkstudio Гостиная в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Возможно, вы не раз удивлялись, как в некоторых домах всегда царствуют порядок и чистота. Вы думаете, что для этого нужно много времени, но это не всегда так. Просто нужно упорство и выполнение рутинных действий, которые помогут поддерживать порядок. Сегодня советы о том, что нужно делать каждый день перед сном. Вы заметите невероятное изменение в вашей жизни и в вашем доме.

1. Оставьте кухню в чистоте

Ericeira - Um apartamento na vila , Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Кухонные блоки Дерево Серый
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling

Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling

Не ложитесь спать, пока не помоете посуду и не почистите столешницы. Грязный вид кухни с утра портит настроение и желание поддерживать чистоту. Это тот минимум, который поможет вам поддерживать порядок. 

2. Гостиная

S. BENTO, Arkstudio Arkstudio Гостиная в скандинавском стиле
Arkstudio

Arkstudio
Arkstudio
Arkstudio

Гостиная чаще всего находится на виду. Перед сном поправьте диванные подушки, разложите книги, приберите на столике. Это создаст аккуратный внешний вид.

3. Подготовьте вещи на следующий день

킨포크 스타일 Kitchen , ACACIA ACACIA КухняКухонная мебель
ACACIA

ACACIA
ACACIA
ACACIA

Этот совет имеет важное значение, чтобы избежать путаницы и хаоса утром, особенно для семей с детьми. Посвятите несколько минут каждый вечер, чтобы приготовить бутерброды, собрать сумку, рюкзаки детям. С утра это хорошо экономит время.

4. Игрушки

homify Детская комнатаАксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Перед сном соберите игрушки, пройдитесь по квартире, так как они могут оказаться в самых неожиданных местах. Приучайте и приобщайте к этому ребенка.

5. Уборка в кабинете

Arbeitszimmer, BoConcept Germany GmbH BoConcept Germany GmbH Рабочий кабинет в стиле модерн
BoConcept Germany GmbH

BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH
BoConcept Germany GmbH

Если у вас есть рабочий стол, свой кабинет, наведите там порядок, соберите бумаги, очистите поверхность, выключите компьютер.

6. Приготовьте одежду

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Перед тем как лечь в постель, подготовьте свой комплект одежды на завтра. Научите этому и детей. Смотрите, чтобы не оставалось разбросанных вещей, сразу вешайте их на место.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Грязные вещи

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London Ванная комнатаХранение
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

Не оставляйте грязную одежду в шкафу, на предметах мебели. Заведите специальные корзины и складывайте ее туда. Это поможет сохранить порядок в доме.

8. Список задач

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartment Myalik

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Составьте список задач, которые нужно сделать на следующий день, это позволит не терять времени, распланировать день и ни о чем не забыть.

9. Еще об одежде

homify Гардеробная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Придя после работы, учебы, не складывайте одежду на видном месте. Повесьте ее на вешалку, сделайте отдельное место в шкафу для тех вещей, которые вы наденете еще раз. 

Здесь можно выбрать клининговую компанию.

10 модных польских проектов домов

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо