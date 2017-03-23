Не упустите – 10 лучших идей для хранения одежды!

Вы следите за веяниями моды? Стараетесь быть в курсе текущих модных тенденций в обуви, сумках, одежде, аксессуарах?
Если это так, вы должны иметь бесконечное количество различной одежды, обуви, и других вещей, которые нужно где-то хранить. Кроме того, случается, что некоторые аксессуары или пара обуви настолько красивы, что вам бы хотелось всегда иметь их на виду, чтобы они украшали вашу комнату. И еще один нюанс – некоторые вещи могут быть спрятаны в шкафу среди других вещей. И если они редко попадают на глаза, вы можете о них и вовсе забыть. А мода не стоит на месте, она диктует новые направления и стили, поэтому купленные когда-то модные вещи, возможно, так и останутся на одной из полок в шкафу, так ни разу не увидев свет. Такие ситуации случаются, если ваш шкаф или другое место для хранения вещей плохо организован.
Чтобы вы могли быстро найти нужную вещь, и никогда о ней не забывать, мы предлагаем вам познакомиться с 10 идеями, которые помогут вам с практической точки зрения идеально организовать хранение одежды, обуви и аксессуаров. При этом дизайн вашего дома остается элегантным и очень практичным. Мы надеемся, что наши идеи вдохновят вас на изменения, и помогут правильно организовать свое домашнее пространство.
Если ваша комната узкая, нет ничего лучше, чем шкаф, у которого вместо двери встроено большое зеркало. Зеркала способны создавать иллюзию большого пространства. Чтобы усилить это ощущение, можно добавить еще одно зеркало, установив его на боковой стене, как показано на этом фото.
В этом примере зеркала использованы немного по-другому. Зеркальные фасады шкафов, расположенных в вытянутом по форме помещении вдоль обеих стен, создают особенный эффект, делают узкую комнату ярче, светлее и просторнее. Свет, отражаемый в зеркалах, наполняет ее свежестью и свободой. Зеркала обрамлены красивыми белыми рамами с золотыми ручками.
А дизайнерское белое кресло в кожаной обивке делает это место достойным королей. Такая идея идеально подходит для коридора.
Если вам нравится, чтобы одежда, которую вы ежедневно носите, была на виду, и при этом у вас нет намерений загромождать комнату шкафами, есть отличное, свежее решение – элегантная деревянная вешалка в углу вашей спальни.
Чтобы она действительно выглядела элегантно, убедитесь, что крючки для одежды также сделаны из дерева. Нет ничего лучше, чем красивые линии теплого дерева и его натурального цвета. Эта конструкция выглядит современно и очень привлекательно, элегантности ей придает цвет, в который она окрашена – теплый скандинавский оттенок.
Если в спальне не хватает пространства, которое могло бы вместить все ваши ценные вещи и красивые аксессуары, можно выделить немного места под лестницей для организации своего нового гардероба.
Несколько раздвижных дверей, выдвижных ящиков и немного места для аксессуаров – вот и все, что необходимо для вашего нового шкафа. Одеваясь на первом этаже, вам не придется в последнюю минуту перед выходом из дома подниматься на второй этаж, чтобы взять какую-либо забытую вещь. Нет ничего лучше, чем встроенный шкаф под лестницей!
Здесь представлена интересная вешалка, которая позволяет держать одежду повешенной к потолочной конструкции. Ваше изящное пальто и другая верхняя одежда, расположенная в коридоре, всегда будет под рукой, возле самого выхода.
При этом одежда будет хорошо проветриваться, быстро высыхать, если она промокла под дождем, а вы сэкономите место на полу! Чтобы сделать такую конструкцию, нужно всего лишь использовать металлическую трубу, как показано на этом фото.
Этот самодельный шкаф, правильнее было бы выразиться, вешалка, идеально подходит на стадии украшения вашего дома. В любом случае, если вам необходимо видеть ваши лучшие вещи постоянно, вы не обойдетесь без такой интересной и простой конструкции. В нижней части этого сооружения можно, как видите, хранить обувь, а с боковых сторон вешать аксессуары и сумки. Отличное решение для активных и современных людей!
В гардеробной, где свет играет только декоративную роль, он является абсолютно необходимым элементом, поэтому освещение должно быть усилено. Необходимо добавить немного больше света в темном пространстве темного шкафа, чтобы было удобно искать и выбирать одежду. Лампы кроме комнаты также освещают и зеркало, над которым они прикреплены.
Интересно было бы посмотреть, как устроены полки в шкафу, чтобы организовать все максимально удобно, и в полной мере использовать все его пространство. Сложенная одежда должна лежать на полках, коробки с обувью –в нижней части шкафа.
Если у вас нет места для организации гардероба, отличным решением будет такой шкаф! Он очень удобен, так как здесь присутствует большое количество естественного света, хорошо организовано расположение ящиков и полок. Даже стиральная машина смогла здесь разместиться.
Есть также вешалка в углу для головных уборов и многое другое. Практичная мягкая скамейка позволяет удобно расположиться на ней во время обувания. Короче говоря, идеальное место, которое заботится о вас и позволяет рационально размещать и хранить свою одежду.
В этом примере комната была разделена, и в одной из ее частей установлена раздвижная стеклянная система. Таким образом, удалось создать очень практичное, современное и стильное решение, которое позволило расположить одежду с максимальной видимостью и доступностью. Интересно выделяется на фоне общего декора комнат синее кресло – современный стильный элемент, установленный на светлом деревянном полу, который привлекает к себе внимание и добавляет уюта этому современному интерьеру.
Если у вас совсем мало места в спальне, вы можете все же выделить несколько сантиметров на протяжении всей стены, расположенной напротив кровати. Эти ценные сантиметры будут необходимы для создания шкафа, примерно такого же, как на этом фото.
Белый фасад декорирован элегантными деревянными ручками. Такое сочетание цвета наиболее приятное и успокаивающее для наших глаз. Это именно то, что нужно в вашей спальне.
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