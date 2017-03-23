Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Не упустите – 10 лучших идей для хранения одежды!

Shunny_Star Shunny_Star
微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Гардеробная в стиле кантри
Loading admin actions …

Вы следите за веяниями моды? Стараетесь быть в курсе текущих модных тенденций в обуви, сумках, одежде, аксессуарах? 

Если это так, вы должны иметь бесконечное количество различной одежды, обуви, и других вещей, которые нужно где-то хранить. Кроме того, случается, что некоторые аксессуары или пара обуви настолько красивы, что вам бы хотелось всегда иметь их на виду, чтобы они украшали вашу комнату. И еще один нюанс – некоторые вещи могут быть спрятаны в шкафу среди других вещей. И если они редко попадают на глаза, вы можете о них и вовсе забыть. А мода не стоит на месте, она диктует новые направления и стили, поэтому купленные когда-то модные вещи, возможно, так и останутся на одной из полок в шкафу, так ни разу не увидев свет. Такие ситуации случаются, если ваш шкаф или другое место для хранения вещей плохо организован.

Чтобы вы могли быстро найти нужную вещь, и никогда о ней не забывать, мы предлагаем вам познакомиться с 10 идеями, которые помогут вам с практической точки зрения идеально организовать хранение одежды, обуви и аксессуаров. При этом дизайн вашего дома остается элегантным и очень практичным. Мы надеемся, что наши идеи вдохновят вас на изменения, и помогут правильно организовать свое домашнее пространство.

1. Зеркала вместо дверей

Ultra gloss chocolate bedroom suite Urban Myth Спальня в стиле модерн
Urban Myth

Ultra gloss chocolate bedroom suite

Urban Myth
Urban Myth
Urban Myth

Если ваша комната узкая, нет ничего лучше, чем шкаф, у которого вместо двери встроено большое зеркало. Зеркала способны создавать иллюзию большого пространства. Чтобы усилить это ощущение, можно добавить еще одно зеркало, установив его на боковой стене, как показано на этом фото.

2. Зеркальное пространство

Master Dressing Room homify Гардеробная в стиле модерн
homify

Master Dressing Room

homify
homify
homify

В этом примере зеркала использованы немного по-другому. Зеркальные фасады шкафов, расположенных в вытянутом по форме помещении вдоль обеих стен, создают особенный эффект, делают узкую комнату ярче, светлее и просторнее. Свет, отражаемый в зеркалах, наполняет ее свежестью и свободой. Зеркала обрамлены красивыми белыми рамами с золотыми ручками. 

А дизайнерское белое кресло в кожаной обивке делает это место достойным королей. Такая идея идеально подходит для коридора.

3. Деревянная вешалка

Clapham Common Flat 2 YAM Studios Спальня в скандинавском стиле
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

Если вам нравится, чтобы одежда, которую вы ежедневно носите, была на виду, и при этом у вас нет намерений загромождать комнату шкафами, есть отличное, свежее решение – элегантная деревянная вешалка в углу вашей спальни. 

Чтобы она действительно выглядела элегантно, убедитесь, что крючки для одежды также сделаны из дерева. Нет ничего лучше, чем красивые линии теплого дерева и его натурального цвета. Эта конструкция выглядит современно и очень привлекательно, элегантности ей придает цвет, в который она окрашена – теплый скандинавский оттенок.

4. Раздвижная система в шкафу под лестницей

Trüggelmann, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen ГардеробнаяХранение Изделия из древесины Многоцветный
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Если в спальне не хватает пространства, которое могло бы вместить все ваши ценные вещи и красивые аксессуары, можно выделить немного места под лестницей для организации своего нового гардероба. 

Несколько раздвижных дверей, выдвижных ящиков и немного места для аксессуаров – вот и все, что необходимо для вашего нового шкафа. Одеваясь на первом этаже, вам не придется в последнюю минуту перед выходом из дома подниматься на второй этаж, чтобы взять какую-либо забытую вещь. Нет ничего лучше, чем встроенный шкаф под лестницей! 

5. Свободный пол благодаря вертикальной подвеске

Möbel, Calvill Calvill ГардеробнаяХранение Медь / Бронза / Латунь
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

Здесь представлена интересная вешалка, которая позволяет держать одежду повешенной к потолочной конструкции. Ваше изящное пальто и другая верхняя одежда, расположенная в коридоре, всегда будет под рукой, возле самого выхода. 

При этом одежда будет хорошо проветриваться, быстро высыхать, если она промокла под дождем, а вы сэкономите место на полу! Чтобы сделать такую конструкцию, нужно всего лишь использовать металлическую трубу, как показано на этом фото. 

6. Самодельный шкаф – как мило!

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
homify

homify
homify
homify

Этот самодельный шкаф, правильнее было бы выразиться, вешалка, идеально подходит на стадии украшения вашего дома. В любом случае, если вам необходимо видеть ваши лучшие вещи постоянно, вы не обойдетесь без такой интересной и простой конструкции. В нижней части этого сооружения можно, как видите, хранить обувь, а с боковых сторон вешать аксессуары и сумки. Отличное решение для активных и современных людей!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Осветите темный шкаф

пос. Вартемяги, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Гардеробная в стиле кантри
HOMEFORM Студия интерьеров

пос. Вартемяги

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

В гардеробной, где свет играет только декоративную роль, он является абсолютно необходимым элементом, поэтому освещение должно быть усилено. Необходимо добавить немного больше света в темном пространстве темного шкафа, чтобы было удобно искать и выбирать одежду. Лампы кроме комнаты также освещают и зеркало, над которым они прикреплены. 

Интересно было бы посмотреть, как устроены полки в шкафу, чтобы организовать все максимально удобно, и в полной мере использовать все его пространство. Сложенная одежда должна лежать на полках, коробки с обувью –в нижней части шкафа.

8. Шкаф-мечта

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 Гардеробная в стиле кантри
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

Если у вас нет места для организации гардероба, отличным решением будет такой шкаф! Он очень удобен, так как здесь присутствует большое количество естественного света, хорошо организовано расположение ящиков и полок. Даже стиральная машина смогла здесь разместиться. 

Есть также вешалка в углу для головных уборов и многое другое. Практичная мягкая скамейка позволяет удобно расположиться на ней во время обувания. Короче говоря, идеальное место, которое заботится о вас и позволяет рационально размещать и хранить свою одежду.

9. Очень современный шкаф

Гардеробная ZE|Workroom studio Гардеробная в скандинавском стиле
ZE|Workroom studio

Гардеробная

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

В этом примере комната была разделена, и в одной из ее частей установлена раздвижная стеклянная система. Таким образом, удалось создать очень практичное, современное и стильное решение, которое позволило расположить одежду с максимальной видимостью и доступностью. Интересно выделяется на фоне общего декора комнат синее кресло – современный стильный элемент, установленный на светлом деревянном полу, который привлекает к себе внимание и добавляет уюта этому современному интерьеру.

10. Шкаф, который является декором вашей комнаты

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit Гардеробная в скандинавском стиле
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

Если у вас совсем мало места в спальне, вы можете все же выделить несколько сантиметров на протяжении всей стены, расположенной напротив кровати. Эти ценные сантиметры будут необходимы для создания шкафа, примерно такого же, как на этом фото. 

Белый фасад декорирован элегантными деревянными ручками. Такое сочетание цвета наиболее приятное и успокаивающее для наших глаз. Это именно то, что нужно в вашей спальне.

Далее на homify:

- Этапы строительства террасы из композитных материалов;

- Практичные советы для действительно чистого дома!

​10 дачных домиков с красивыми садами
А как вам наши идеи хранения одежды?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо