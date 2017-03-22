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Дом, который может позволить себе каждый

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
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Сегодня мы увидим ультрасовременный сборный дом (называется еще каркасным). Такое жилье строится за пределами участка, потом поставляется и собирается в предполагаемом месте для жилья. Скорость возведения дома сокращается в разы, также нужен минимум затрат.

Симпатичный вид

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Глядя на внешний вид, не сразу можно сказать, что это сборный дом. Он будет прекрасно выглядеть и в пригородном районе. В нем есть современные черты – нейтральные цвета, необходимый декор, четкие линии.

Очаровательный интерьер

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Очарование, которое видно на внешней стороне, повторяется и внутри. Цветовая палитра состоит из бежевых и белых тонов, есть акцентные цвета – фиолетовый, сиреневый. Дизайнеры создали функциональное пространство с открытой планировкой.

Великолепное освещение

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Никогда не стоит недооценивать важность освещения, как искусственного, так и натурального. Здесь через стекло поступает естественный свет, потолочные светильники свисают сверху, придают помещению современный вид.

Завершающее фото

VILLA UNIFAMILIARE [COLOGNO] www.marlegno.it - Progetto: Geom. Ghidotti, Marlegno Marlegno
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

Прежде чем мы завершим наш тур, давайте посмотрим на обратную сторону дома, область гаража. Здесь есть контраст – мощеный подъездный путь и гладкие стены дома. Все это хорошо сочетается с газоном и природой вокруг.

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