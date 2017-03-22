Дом, который может позволить себе каждый

Сегодня мы увидим ультрасовременный сборный дом (называется еще каркасным). Такое жилье строится за пределами участка, потом поставляется и собирается в предполагаемом месте для жилья. Скорость возведения дома сокращается в разы, также нужен минимум затрат.
Глядя на внешний вид, не сразу можно сказать, что это сборный дом. Он будет прекрасно выглядеть и в пригородном районе. В нем есть современные черты – нейтральные цвета, необходимый декор, четкие линии.
Очарование, которое видно на внешней стороне, повторяется и внутри. Цветовая палитра состоит из бежевых и белых тонов, есть акцентные цвета – фиолетовый, сиреневый. Дизайнеры создали функциональное пространство с открытой планировкой.
Никогда не стоит недооценивать важность освещения, как искусственного, так и натурального. Здесь через стекло поступает естественный свет, потолочные светильники свисают сверху, придают помещению современный вид.