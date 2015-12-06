Стекло. Шедевры для вашего дома

В нашем представлении стекло — это вполне современный материал. Этот материал ассоциируется не только с роскошью, но также и с модными тенденциями в архитектуре и дизайне интерьера. Между тем, история использования стекла насчитывает несколько тысяч лет. Такие хрупкие и невероятно изящные предметы уже давно вошли в наш обиход: из него делают вазы, шахматы, декоративные фигурки, елочные украшения. Оно используется в ювелирных и оптических изделиях, которые имеют высокую материальную ценность.

Действительно, этот материал слишком красив, потому так и ценится. В этой книге идей мы поговорим о стекле и различных способах его использования в декоре и архитектуре.