Стекло. Шедевры для вашего дома

В нашем представлении стекло — это вполне современный материал. Этот материал ассоциируется не только с роскошью, но также и с модными тенденциями в архитектуре и дизайне интерьера. Между тем, история использования стекла насчитывает несколько тысяч лет. Такие хрупкие и невероятно изящные предметы уже давно вошли в наш обиход: из него делают вазы, шахматы, декоративные фигурки, елочные украшения. Оно используется в ювелирных и оптических изделиях, которые имеют высокую материальную ценность.
Действительно, этот материал слишком красив, потому так и ценится. В этой книге идей мы поговорим о стекле и различных способах его использования в декоре и архитектуре.
Шедевры, как мы видим, можно создавать не только из дерева. Такая лестница изящна, красива и абсолютно безопасна. Она сделана из высокопрочного, многослойного и закаленного стекла. Сама конструкция является оригинальной деталью стильного дома, конструкцией, которая дарит безграничное поле для фантазии. Основным отличием стеклянных лестниц от привычных строительных материалов является повышенная способность пропускать большое количество света. Это позволяет визуально осветлять и зрительно увеличивать пространство.
В архитектуре стекло ценится, в первую очередь, за его способность пропускать лучи солнечного в помещение. В скандинавских странах зачастую шторы и жалюзи используются только в вечернее время суток, порой, в домах они и вовсе отсутствуют. Панорамные окна или стены помогают создать иллюзию отсутствия границ. Только представьте, как приятно иметь возможность беспрепятственно любоваться видом города или хотя бы собственного сада.
Как мы знаем, окна бывают абсолютно разные и по стилю, и по форме. Стекло является его неотъемлемой частью. А что, если воспользоваться видом из собственного окна, подчеркнуть его форму и сделать из него живую картину, которая позволяет довольствоваться меняющимся ландшафтом ?
Стекло лишний раз доказало, что может быть использовано и в создании мебели. Безусловно, такие предметы нуждаются в особом уходе. Часто в домах и квартирах размещаются журнальные столики из стекла, также оно используется в оформлении дверей шкафов или в межкомнатных перегородок. Неоновая или светодиодная подсветка способна придать стеклу волшебное свечение.
Искусственный свет приобретает особое очарование, если люстра декорирована изящными стеклянными бусинами. Прекрасный хрусталь заставляет светиться радостью любое, даже самое скучное помещение. Пожалуй, такие источники света никогда не выйдут из моды, ведь именно эти волшебные блики зачаровывают как детей, так и взрослых.
Наборы для напитков с ручной позолотой, огранкой или резкой были придуманы на рубеже XIX-XX вв, однако и сейчас они пользуются популярностью. Чешское стекло от элегантно простых до драгоценно декорированных наборов сложных форм гармонично дополняет и придает блеск любой трапезе.
Это еще один классический способ использования стекла. Материал служит для изготовления посуды, ваз и декоративных скульптур. Стекло обладает множеством характеристик, способных создать поистине невероятные шедевры.
Стеклянный декор имеет множество характерных вариаций и форм. Порой, осуществить выбор правильного изделия кажется трудной задачей. Как бы то ни было, именно такие изделия занимают особое почетное место в наших домах и квартирах.