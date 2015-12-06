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Стекло. Шедевры для вашего дома

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homify Гостиная в стиле минимализм
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В нашем представлении стекло — это вполне современный материал. Этот материал ассоциируется не только с роскошью, но также и с модными тенденциями в архитектуре и дизайне интерьера. Между тем, история использования стекла насчитывает несколько тысяч лет. Такие хрупкие и невероятно изящные предметы уже давно вошли в наш обиход: из него делают вазы, шахматы, декоративные фигурки, елочные украшения. Оно используется в ювелирных и оптических изделиях, которые имеют высокую материальную ценность.

Действительно, этот материал слишком красив, потому так и ценится. В этой книге идей мы поговорим о стекле и различных способах его использования в декоре и архитектуре.

Стеклянные конструкции

Glastreppen, Glasböden, Glasfassade und Eingangsportal in Surrey, England, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale Лестницы Стекло Прозрачный
Siller Treppen/Stairs/Scale

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

Шедевры, как мы видим, можно создавать не только из дерева. Такая лестница изящна, красива и абсолютно безопасна. Она сделана из высокопрочного, многослойного и закаленного стекла. Сама конструкция является оригинальной деталью стильного дома, конструкцией, которая дарит безграничное поле для фантазии. Основным отличием стеклянных лестниц от привычных строительных материалов является повышенная способность пропускать большое количество света. Это позволяет визуально осветлять и зрительно увеличивать пространство.

Стены и их отсутствие

Casa de Vidro, Reinach Mendonça Arquitetos Associados Reinach Mendonça Arquitetos Associados Дома
Reinach Mendonça Arquitetos Associados

Reinach Mendonça Arquitetos Associados
Reinach Mendonça Arquitetos Associados
Reinach Mendonça Arquitetos Associados

В архитектуре стекло ценится, в первую очередь, за его способность пропускать лучи солнечного в помещение. В скандинавских странах зачастую шторы и жалюзи используются только в вечернее время суток, порой, в домах они и вовсе отсутствуют. Панорамные окна или стены помогают создать иллюзию отсутствия границ. Только представьте, как приятно иметь возможность беспрепятственно любоваться видом города или хотя бы собственного сада.

Окно в мир

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Как мы знаем, окна бывают абсолютно разные и по стилю, и по форме. Стекло является его неотъемлемой частью. А что, если воспользоваться видом из собственного окна, подчеркнуть его форму и сделать из него живую картину, которая позволяет довольствоваться меняющимся ландшафтом ?

нежное сияние

O mar como inspiração!, Élcio Bianchini Projetos Élcio Bianchini Projetos КухняСтолешницы
Élcio Bianchini Projetos

Élcio Bianchini Projetos
Élcio Bianchini Projetos
Élcio Bianchini Projetos

Стекло лишний раз доказало, что может быть использовано и в создании мебели. Безусловно, такие предметы нуждаются в особом уходе. Часто в домах и квартирах размещаются журнальные столики из стекла, также оно используется в оформлении дверей шкафов или в межкомнатных перегородок. Неоновая или светодиодная подсветка способна придать стеклу волшебное свечение.

Роскошные люстры

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Искусственный свет приобретает особое очарование, если люстра декорирована изящными стеклянными бусинами. Прекрасный хрусталь заставляет светиться радостью любое, даже самое скучное помещение. Пожалуй, такие источники света никогда не выйдут из моды, ведь именно эти волшебные блики зачаровывают как детей, так и взрослых.

Эффектная посуда

Hand Blown Moroccan Glass Oggetto Столовая комнатаПосуда и стекло
Oggetto

Hand Blown Moroccan Glass

Oggetto
Oggetto
Oggetto

Наборы для напитков с ручной позолотой, огранкой или резкой были придуманы на рубеже XIX-XX вв, однако и сейчас они пользуются популярностью. Чешское стекло от элегантно простых до драгоценно декорированных наборов сложных форм гармонично дополняет и придает блеск любой трапезе.

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Предметы декора

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Стены и полПол и стены
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Это еще один классический способ использования стекла.  Материал служит для изготовления посуды, ваз и декоративных скульптур. Стекло обладает множеством характеристик, способных создать поистине невероятные шедевры.

Безграничный простор фантазии

Cobertura Perdizes, Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores Столовая комнатаАксессуары и декор
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Стеклянный декор имеет множество характерных вариаций и форм. Порой, осуществить выбор правильного изделия кажется трудной задачей. Как бы то ни было, именно такие изделия занимают особое почетное место в наших домах и квартирах.

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