12 вариантов заборов для крошечных участков

Забор возле дома имеет не толко эстетическое предназначение, но и весьма полезный функционал. Он закрывает двор и окна дома от посторонних глаз, ограждает частную территорию и обеспечивает дополнительную безопасность.
Если дом небольшой, важно подобрать такой тип забора, который бы гармонировал с имеющимися габаритами и при этом выполнял свои функции на отлично. Далее мы представим на ваше рассмотрение 12 вариантов заборов, которые специалисты рекомендуют для крошечных участков. Смотрите и вдохновляйтесь!
Тонкая древесина белого цвета – отличное решение для высокого забора. Это выглядит очень стильно и загадочно. Если рядом соорудить лестницу такого же цвета – то ансамбль получится еще интереснее.
Вы любите монохромные цвета? Тогда этот дизайн очень подходит для вас! Просто закрепите забор горизонтально и и вертикально, а потом выкрасьте все в белоснежный цвет! В качестве дополнительного декора при этом можно использовать цветочные горшки и натуральные камни.
Если ваш дом находится в непосредственной близости от гор, попробуйте установить железный забор, который окружает весь участок по периметру. Чтобы сделать обстановку более приятной, разместите там деревянную беседку, где можно поесть или отдохнуть с друзьями и семьей. Но помните, что подобная вариация ограждения снижает приватность и безопасность. Если вы не совсем уверены, что вокруг дружелюбная обстановка, тогда лучше не рисковать.
А этот вариант подойдет для тех, кто любит зеленый цвет и свежий кислород от деревьев и растений. Вы просто устанавливаете самый простой, но прочный, деревянный забор, а сверху размещаете живые растения. Подобная конструкция обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности, а также делает ваш двор максимально экологичным.
Не спешите выбрасывать деревянные поддоны, которые остались у вас от каких-либо товаров, ведь они обладают огромным потенциалом! Например, могут послужить вам в качестве забора. Кроме того, остатки материала из деревянных поддонов можно использовать в качестве интегрированного места для сидения, как показано на фото. Превосходная идея, согласны?
Если вы живете в густо заселенном районе, где дома буквально прилипают друг к другу, то обратите внимание на эту конструкцию. В качестве ограждения используется стена из красного кирпича или бетона в сочетании с деревянными элементами. В результате видим очаровательную гармонию дерева и камня!
Деревенскую стилистику можно сделать вполне современной и подходящей для забора. Просто соорудите ограждение из каменных материалов различной формы – и наслаждайтесь естественной красотой. Чтобы сделать атмосферу во дворе более дружелюбной, высадите небольшие клумбы и установите мебель для отдыха.
Если взять обычную сетку и выкрасить ее в какой-то миловидный цвет – можно получить отличный забор! Такое ограждение можно с легкостью перекрасить, если выбранный цвет вам надоест. Симпатичная калитка дополнит гармоничную картину в вашем дворе.
Разместив вдоль забора живые растения в горшках, вы сможете существенно преобразить самое простое ограждение. На фото вы можете наблюдать, как изящные вечнозеленые кусты округлой формы контрастируют с деревянным забором.
Если вы хотите поразить всех необычной стилистикой своего двора и забора, обратите внимание на вариант, представленный на этом фото. Каменные и деревянные элементы гармонично переплетаются с различными растениями. Конечно, такой дизайн потребует значительных финансовых инвестиций, но если вы готовы – тогда смело реализуйте эту необычную идею!
Если вы живете в квартире с огромным балконом, то и там можно соорудить привлекательное ограждение. предлагаем минималистичный и очень современный вариант – из труб или дерева. Как вам такая лаконичная конструкция?
Конструкция этого забора понравится тем, кто любит простоту во всем. Традиционный высокий забор из натурального дерева скроет ваше имущество от посторонних глаз. А в сочетании с зоной отдыха, которая также выполнена из дерева, он смотрится очень стильно.