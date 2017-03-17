12 вариантов заборов для крошечных участков

Забор возле дома имеет не толко эстетическое предназначение, но и весьма полезный функционал. Он закрывает двор и окна дома от посторонних глаз, ограждает частную территорию и обеспечивает дополнительную безопасность.

Если дом небольшой, важно подобрать такой тип забора, который бы гармонировал с имеющимися габаритами и при этом выполнял свои функции на отлично. Далее мы представим на ваше рассмотрение 12 вариантов заборов, которые специалисты рекомендуют для крошечных участков. Смотрите и вдохновляйтесь!