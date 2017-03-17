Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

12 вариантов заборов для крошечных участков

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Забор возле дома имеет не толко эстетическое предназначение, но и весьма полезный функционал. Он закрывает двор и окна дома от посторонних глаз, ограждает частную территорию и обеспечивает дополнительную безопасность. 

Если дом небольшой, важно подобрать такой тип забора, который бы гармонировал с имеющимися габаритами и при этом выполнял свои функции на отлично. Далее мы представим на ваше рассмотрение 12 вариантов заборов, которые специалисты рекомендуют для крошечных участков. Смотрите и вдохновляйтесь!

1. Белая древесина и лестница

Garden fence DDWH Architects Сад в стиле модерн
DDWH Architects

Garden fence

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

Тонкая древесина белого цвета – отличное решение для высокого забора. Это выглядит очень стильно и загадочно. Если рядом соорудить лестницу такого же цвета – то ансамбль получится еще интереснее. 

2. Белым-бело

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Вы любите монохромные цвета? Тогда этот дизайн очень подходит для вас! Просто закрепите забор горизонтально и и вертикально, а потом выкрасьте все в белоснежный цвет! В качестве дополнительного декора при этом можно использовать цветочные горшки и натуральные камни. 

3. Железный забор с резьбой и большой беседкой для отдыха

homify Балкон и терраса в рустикальном стиле
homify

homify
homify
homify

Если ваш дом находится в непосредственной близости от гор, попробуйте установить железный забор, который окружает весь участок по периметру. Чтобы сделать обстановку более приятной, разместите там деревянную беседку, где можно поесть или отдохнуть с друзьями и семьей. Но помните, что подобная вариация ограждения снижает приватность и безопасность. Если вы не совсем уверены, что вокруг дружелюбная обстановка, тогда лучше не рисковать. 

4. Естественное ограждение

Planted border with fence and hedge Barnes Walker Ltd Сад в стиле минимализм
Barnes Walker Ltd

Planted border with fence and hedge

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

А этот вариант подойдет для тех, кто любит зеленый цвет и свежий кислород от деревьев и растений. Вы просто устанавливаете самый простой, но прочный, деревянный забор, а сверху размещаете живые растения. Подобная конструкция обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности, а также делает ваш двор максимально экологичным.

5. Используйте поддоны

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens Сад в стиле минимализм Дерево artifical lawn,eco deck,simple garden
Yorkshire Gardens

Small, low maintenance garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Не спешите выбрасывать деревянные поддоны, которые остались у вас от каких-либо товаров, ведь они обладают огромным потенциалом! Например, могут послужить вам в качестве забора. Кроме того, остатки материала из деревянных поддонов можно использовать в качестве интегрированного места для сидения, как показано на фото. Превосходная идея, согласны?

6. Кирпичный забор

East Dulwich 1 Proctor & Co. Architecture Ltd Дома в стиле модерн Стекло Черный modern loft,contemporary design,glazed dormer,kitchen extension,industrial,herringbone floor,timber fence,glazed extension,modern extension,london kitchen,extension,east dulwich
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd

East Dulwich 1

Proctor & Co. Architecture Ltd
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd
Proctor & Co. Architecture Ltd

Если вы живете в густо заселенном районе, где дома буквально прилипают друг к другу, то обратите внимание на эту конструкцию. В качестве ограждения используется стена из красного кирпича или бетона в сочетании с деревянными элементами. В результате видим очаровательную гармонию дерева и камня!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Рустикальный вариант забора

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens Сад в рустикальном стиле
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Деревенскую стилистику можно сделать вполне современной и подходящей для забора. Просто соорудите ограждение из каменных материалов различной формы – и наслаждайтесь естественной красотой. Чтобы сделать атмосферу во дворе более дружелюбной, высадите небольшие клумбы и установите мебель для отдыха. 

8. Забор-сетка приятного цвета

Contemporary Cottage Garden Yorkshire Gardens Сад в рустикальном стиле
Yorkshire Gardens

Contemporary Cottage Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Если взять обычную сетку и выкрасить ее в какой-то миловидный цвет – можно получить отличный забор! Такое ограждение можно с легкостью перекрасить, если выбранный цвет вам надоест. Симпатичная калитка дополнит гармоничную картину в вашем дворе. 

9. Растения – как элемент ограждения

courtyard N1 山越健造デザインスタジオ Kenzo Yamakoshi Design Studio Конференц-центры в стиле модерн Кабинеты врачей
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

courtyard N1

山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio
山越健造デザインスタジオ　Kenzo Yamakoshi Design Studio

Разместив вдоль забора живые растения в горшках, вы сможете существенно преобразить самое простое ограждение. На фото вы можете наблюдать, как изящные вечнозеленые кусты округлой формы контрастируют с деревянным забором.  

10. Небольшой сад вдоль забора

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы хотите поразить всех необычной стилистикой своего двора и забора, обратите внимание на вариант, представленный на этом фото. Каменные и деревянные элементы гармонично переплетаются с различными растениями. Конечно, такой дизайн потребует значительных финансовых инвестиций, но если вы готовы – тогда смело реализуйте эту необычную идею!

11. Минималистичный забор

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Если вы живете в квартире с огромным балконом, то и там можно соорудить привлекательное ограждение. предлагаем минималистичный и очень современный вариант –  из труб или дерева. Как вам такая лаконичная конструкция? 

12. Шикарный деревянный забор

Projeto CHURRASCO, D O M | Architecture interior D O M | Architecture interior Балкон и терраса в стиле модерн
D O M | Architecture interior

D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior
D O M | Architecture interior

Конструкция этого забора понравится тем, кто любит простоту во всем. Традиционный высокий забор из натурального дерева скроет ваше имущество от посторонних глаз. А в сочетании с зоной отдыха, которая также выполнена из дерева, он смотрится очень стильно.

10 вариантов освещения для любой комнаты

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо