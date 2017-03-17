7 идей для стильного дома

Интерьер дома – это лучшее выражение нашей личности. В творческом процессе формирования образа собственного дома важно учитывать соответствие цветовой гаммы, архитектуры и декора. И здесь нет мелочей: начиная от фасада дома до малейших деталей оформления спальни и гостиной, ванной комнаты и кухни. Давайте вместе посмотрим, какие интересные идеи предлагают нам дизайнеры.
К примеру, оригинальности фасаду дома придают такие уютные детали, как деревянная веранда у входа. Удобная мебель из ротанга, красивые аксессуары и светильники сделают ваш дом стильным и гостеприимным.
Хотите добиться безусловно оригинального вида гостиной? Начните с выбора стиля. К примеру, минимализм оформления станет визитной карточкой вашего дома, ярким выражением современного интерьера, который легко адаптируется к открытым пространствам, придавая ощущение свободы и динамичности.
Столовая легко может быть сформирована хорошим столом и элегантными стульями, при условии, что это прекрасно вписывается в дизайн помещений. Вы можете также привести несколько оригинальных штрихов в образ с помощью живых цветов.
Кухня – очень важное место в образе дома. Почему бы не сделать облик кухни более модным? Гладкие поверхности, глянцевый блеск, четкие линии и черно-белый контраст придают этому помещению совершенно новый вид.
Тонкое сочетание жемчужно-серого и графитового оттенков в отделке ванной комнаты, подчеркнуто-простая геометрия форм и огромная зеркальная поверхность стены – интерьер, достойный внимания.
Теплый оттенок мягкого освещения, живые цветы и оригинальные аксессуары наполняют спальню особым очарованием, сдержанным, расслабляющим и комфортным. Прикроватные тумбы удобно расположены как часть изголовья кровати, что делает интерьер более цельным.