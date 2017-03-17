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7 идей для стильного дома

Перла Вереника Перла Вереника
Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni Кухня
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Интерьер дома – это лучшее выражение нашей личности. В творческом процессе формирования образа собственного дома важно учитывать соответствие цветовой гаммы, архитектуры и декора. И здесь нет мелочей: начиная от фасада дома до малейших деталей оформления спальни и гостиной, ванной комнаты и кухни. Давайте вместе посмотрим, какие интересные идеи предлагают нам дизайнеры

Облик фасада

Maison de plain pied au style épuré, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création Балкон и терраса в стиле модерн Дерево
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

К примеру, оригинальности фасаду дома придают такие уютные детали, как деревянная веранда у входа. Удобная мебель из ротанга, красивые аксессуары и светильники сделают ваш дом стильным и гостеприимным. 

Красота стиля

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design Гостиная в стиле модерн
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

Хотите добиться безусловно оригинального вида гостиной? Начните с выбора стиля. К примеру, минимализм оформления станет визитной карточкой вашего дома, ярким выражением современного интерьера, который легко адаптируется к открытым пространствам, придавая ощущение свободы и динамичности.

Простые формы для столовой

Maison cubique moderne avec piscine, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création Столовая комната в средиземноморском стиле
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

Столовая легко может быть сформирована  хорошим столом и элегантными стульями, при условии, что это прекрасно вписывается в дизайн помещений. Вы можете также привести несколько оригинальных штрихов в образ с помощью живых цветов.

Дизайн кухни

Pelleport, Agence Glenn Medioni Agence Glenn Medioni Кухня
Agence Glenn Medioni

Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni
Agence Glenn Medioni

Кухня – очень важное место в образе дома. Почему бы не сделать облик кухни более модным? Гладкие поверхности, глянцевый блеск, четкие линии и черно-белый контраст придают этому помещению совершенно новый вид. 

Оригинальная палитра оттенков для ванной комнаты

MAISON 123, FORT & SALIER FORT & SALIER Ванная комната в стиле модерн
FORT &amp; SALIER

FORT & SALIER
FORT &amp; SALIER
FORT & SALIER

Тонкое сочетание жемчужно-серого и графитового оттенков в отделке ванной комнаты, подчеркнуто-простая геометрия форм и огромная зеркальная поверхность стены – интерьер, достойный внимания. 

Уютная атмосфера в спальне

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Теплый оттенок мягкого освещения, живые цветы и оригинальные аксессуары наполняют спальню особым очарованием, сдержанным, расслабляющим и комфортным. Прикроватные тумбы удобно расположены как часть изголовья кровати, что делает интерьер более цельным. 

Благородный текстиль

Rideaux prêts à poser>Design>Rayures>RAYURE MARGOT, So Textil So Textil Домашнее хозяйство Текстиль
So Textil

So Textil
So Textil
So Textil

Минималистичный стиль интерьера могут оживить такие небольшие штрихи, как мягкий, уютный текстиль с ярким узором: подушки, покрывала, шторы, коврики. 

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