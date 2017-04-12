Типовой проект дома для России 190 кв.м. + фото

Современный дом с 5 спальнями, открытой планировкой и двумя ванными комнатами, а также высоким цоколем и уже готовый к заселению! Многие мечтают именно о такой простой и понятной покупке.
Давайте посмотрим на поэтажные планы и интерьеры этого дома, раскроем все его плюсы и убедимся, что он подходит и для вас. Дом спроектирован бюро «Резиденция» из Екатеринбурга.
Проект дома имеет площадь в 190 кв. метров и уже несколько раз был реализован. Именно такой дом по этому проекту прямо сейчас продается за 6,65 млн рублей (с участком, в комплектации, которую мы обозначим ниже).
Так выглядит дом на визуализации от архитектора. Он построен из кирпича, имеет низкоскатную кровлю, крыльцо, гараж и асимметричную форму. Ниже вы увидите поэтажный план дома, а также реализованный проект с интерьерами и фасадами.
На первом этаже есть большая открытая зона кухни-гостиной, где по четырем углам большой комнаты расположены гостиная, столовая, кухня и лестница. Все это – в одном помещении с двумя колоннами в центре. Также на первом этаже мы нашли гараж с котельной, прихожую с ванной комнатой и одну спальню. Проход из гаража в дом осуществляется через крыльцо, а выход на задний дворик есть в зоне столовой. На втором этаже расположены четыре спальни по всем углам дома, а напротив лестницы есть большая ванная комната. Таким образом, дом имеет 5 спален и отлично подходит для большой семьи в 3 поколения или многодетной с 3-4 детьми.
Так выглядит открытая планировка первого уровня, где зона столовой еще не меблирована – она находится слева от кухни. Хозяева дома только-только въехали, поэтому здесь нет ни кухонного гарнитура, ни большей части мебели. Общая площадь этого помещения – 53 кв. метра (без коридора).
Тем не менее, мы видим красиво выполненную универсальную отделку интерьеров в бежевой палитре, качественную лестницу из темного дерева, достаточно просторное помещение.
Именно так можно описать этот универсальный проект, подходящий практически каждой семье.
Ниже мы приводим краткое описание комплектации проекта с официального сайта коттеджного поселка:
● индивидуальная скважина с установкой насоса;
● фундамент: ростверк 500 мм х 500 мм на буро-набивных сваях, армированный;
● пол первого этажа – утепленная монолитная плита толщиной 150 мм;
● стены: кладка из заводского твинблока (Теплит) плотностью D500 шириной 400 мм;
● отделка фасада – облицовочный кирпич (Simat) пустотелый полуторный;
● межэтажное монолитное армированное перекрытие либо ж/б плиты (по проекту);
● крыша: кровля из гибкой черепицы (Shinglas) с системой снегозадержания;
● пластиковая водосточная система (Docke);
● пластиковые окна: 5-камерный профиль, 2-камерный стеклопакет;
● сейф-двери (Sidoorov, замки Gardian);
● межкомнатные перегородки из силикатных блоков (Simat);
● электрический котел импортного производства;
● разводка водоснабжения по дому;
● разводка сети отопления армированными полипропиленовыми трубами по дому с установкой радиаторов и монтажом в котельной;
● монтаж стояка канализации с выводом из дома;
● монтаж электрического щитка с подключением котла;
● отмостка;
● штукатурка стен по маякам;
● черновая стяжка пола.
Дополнительно можно заказать отделку интерьера, как в данном проекте. Цена рассчитывается индивидуально.
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