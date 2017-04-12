Типовой проект дома для России 190 кв.м. + фото

Современный дом с 5 спальнями, открытой планировкой и двумя ванными комнатами, а также высоким цоколем и уже готовый к заселению! Многие мечтают именно о такой простой и понятной покупке.

Давайте посмотрим на поэтажные планы и интерьеры этого дома, раскроем все его плюсы и убедимся, что он подходит и для вас. Дом спроектирован бюро «Резиденция» из Екатеринбурга.

Проект дома имеет площадь в 190 кв. метров и уже несколько раз был реализован. Именно такой дом по этому проекту прямо сейчас продается за 6,65 млн рублей (с участком, в комплектации, которую мы обозначим ниже).