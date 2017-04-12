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Типовой проект дома для России 190 кв.м. + фото

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Современный дом с 5 спальнями, открытой планировкой и двумя ванными комнатами, а также высоким цоколем и уже готовый к заселению! Многие мечтают именно о такой простой и понятной покупке.

Давайте посмотрим на поэтажные планы и интерьеры этого дома, раскроем все его плюсы и убедимся, что он подходит и для вас. Дом спроектирован бюро «Резиденция» из Екатеринбурга.

Проект дома имеет площадь в 190 кв. метров и уже несколько раз был реализован. Именно такой дом по этому проекту прямо сейчас продается за 6,65 млн рублей (с участком, в комплектации, которую мы обозначим ниже).

​Визуализация проекта

Проект homify
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Проект

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Так выглядит дом на визуализации от архитектора. Он построен из кирпича, имеет низкоскатную кровлю, крыльцо, гараж и асимметричную форму. Ниже вы увидите поэтажный план дома, а также реализованный проект с интерьерами и фасадами.

​Планировка дома

план помещений homify
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план помещений

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На первом этаже есть большая открытая зона кухни-гостиной, где по четырем углам большой комнаты расположены гостиная, столовая, кухня и лестница. Все это – в одном помещении с двумя колоннами в центре. Также на первом этаже мы нашли гараж с котельной, прихожую с ванной комнатой и одну спальню. Проход из гаража в дом осуществляется через крыльцо, а выход на задний дворик есть в зоне столовой. На втором этаже расположены четыре спальни по всем углам дома, а напротив лестницы есть большая ванная комната. Таким образом, дом имеет 5 спален и отлично подходит для большой семьи в 3 поколения или многодетной с 3-4 детьми.

​Открытая планировка

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Так выглядит открытая планировка первого уровня, где зона столовой еще не меблирована – она находится слева от кухни. Хозяева дома только-только въехали, поэтому здесь нет ни кухонного гарнитура, ни большей части мебели. Общая площадь этого помещения – 53 кв. метра (без коридора).

​Вид с другого ракурса

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Тем не менее, мы видим красиво выполненную универсальную отделку интерьеров в бежевой палитре, качественную лестницу из темного дерева, достаточно просторное помещение.

​Простой и большой

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Именно так можно описать этот универсальный проект, подходящий практически каждой семье.

​Комплектация проекта

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Ниже мы приводим краткое описание комплектации проекта с официального сайта коттеджного поселка:

●       индивидуальная скважина с установкой насоса; 

●       фундамент: ростверк 500 мм х 500 мм на буро-набивных сваях, армированный;

●       пол первого этажа – утепленная монолитная плита толщиной 150 мм;

●       стены: кладка из заводского твинблока (Теплит) плотностью D500 шириной 400 мм;

●       отделка фасада – облицовочный кирпич (Simat) пустотелый полуторный;

●       межэтажное монолитное армированное перекрытие либо ж/б плиты (по проекту);

●       крыша: кровля из гибкой черепицы (Shinglas) с системой снегозадержания;

●       пластиковая водосточная система (Docke);

●       пластиковые окна: 5-камерный профиль, 2-камерный стеклопакет;

●       сейф-двери (Sidoorov, замки Gardian);

●       межкомнатные перегородки из силикатных блоков (Simat);

●       электрический котел импортного производства;

●       разводка водоснабжения по дому;

●       разводка сети отопления армированными полипропиленовыми трубами по дому с установкой радиаторов и монтажом в котельной;

●       монтаж стояка канализации с выводом из дома; 

●       монтаж электрического щитка с подключением котла;

●       отмостка;

●       штукатурка стен по маякам;

●       черновая стяжка пола.

​Дизайн ванной комнаты

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Дополнительно можно заказать отделку интерьера, как в данном проекте. Цена рассчитывается индивидуально.

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