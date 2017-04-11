​11 домов, которые стоит построить перед пенсией – от 1,4 млн «под ключ»

Данный вариант, хоть и выглядит более дорого, на самом деле стоит столько же, как предыдущий. Отмостка и терраса снабжены инфракрасным отоплением, что позволяет снегу не задерживаться у больших окон, а само отопление может быть реализовано в любом формате.

Дом как на фото стоит около 3 млн рублей, а в формате 60 кв. метров (как первый дом в подборке) – тоже около 1,4 млн рублей. Стоимость квадратного метра для обоих проектов – около 23-26 тысяч рублей