​11 домов, которые стоит построить перед пенсией – от 1,4 млн «под ключ»

Выбираем дом, в котором можно достойно встретить старость! Если вам от 45 до 65, вы наверняка уже задумывались о том, где вы будете жить на пенсии! Мы предлагаем вам несколько вариантов домов, которые могут вам понравиться. Они вполне подойдут даже для холодного климата.
Домик в стиле кантри для многих считается эталоном уюта, особенно если построен он в деревне или где-то на природе. Будущие и нынешние пенсионеры мечтают о таком домике для пенсии, чтобы достойно встретить старость. Этот проект был спроектирован студией BIURO PROJEKTOWE MTM STYL из Польши. Его общая площадь – 60 кв. метров, он имеет три спальни (6,6, 8,5 и 8 кв. метров), а также кухню-гостиную в 21 кв. метр. Стоимость реализации «под ключ» с системой отопления, утеплением, отделкой и работой строителей – всего лишь 1,4 млн рублей!
Данный коттедж стоит 7,5 млн рублей и реализован в Санкт-Петербурге фирмой НБ_ Частный Девелопмент . Построен он из пенобетона в современном стиле и смотрится просто шикарно!
Данный вариант, хоть и выглядит более дорого, на самом деле стоит столько же, как предыдущий. Отмостка и терраса снабжены инфракрасным отоплением, что позволяет снегу не задерживаться у больших окон, а само отопление может быть реализовано в любом формате.
Дом как на фото стоит около 3 млн рублей, а в формате 60 кв. метров (как первый дом в подборке) – тоже около 1,4 млн рублей. Стоимость квадратного метра для обоих проектов – около 23-26 тысяч рублей
Средняя стоимость реализации такого коттеджа – около 7 млн рублей с легкой отделкой и 12 млн рублей с отделкой евроремонт. Площадь дома – около 350 кв. метров, но для такого проекта стоимость квадратного метра увеличивается с 23 до 28-32 тысяч рублей.
Этот дом строится в мансардном формате из керамического блока на ленточном фундаменте. Стоимость его реализации «под ключ» – от 3,47 млн рублей, с работой строителей и отделкой. В нем три спальни, и в целом он скорее коттедж, чем загородный дом.
Еще один польский проект дома тоже имеет 3 спальни и формат, как у таунхауса. Стоимость его реализации «под ключ», с отделкой – от 3,28 млн рублей.
Такое ранчо площадью в 70 кв. метров будет стоить около 2 млн рублей с отделкой и террасой. Строить его лучше всего из керамических блоков, а вот заливку фундамента и монтаж кровли отдать профессионалам.
Такой минимальный формат дома стоит около 3 млн рублей, с легкой отделкой и работой строителей. Правда, по площади этот дом не будет больше 100 кв. метров.
Новый вариант ранчо площадью до 120 кв. метров с панорамным остеклением, солнечными панелями, тремя спальнями и террасой стоит уже около 4,5 млн рублей с работой.
Для реконструкции маленького деревенского дома (замена системы отопления, кровли, капитальный ремонт и новая отделка) площадью в 40-60 кв. метров вам потребуется около 800 тысяч рублей. Купить такой дом можно за 200-1000 тысяч рублей, в зависимости от региона. Пристройка к нему большого жилого объема (40 кв. метров) обойдется еще в 1 млн рублей с подключением его к системам отопления. Итого, такой дом стоит около 1,8 млн рублей + стоимость покупки деревянного дома, итоговая площадь – 80-100 кв. метров.
А можно и из дачного домика сделать полноценный коттедж – с большой ванной, кухней, постоянным электричеством и водой. Итоговая цена дома будет от 1 млн рублей, в редких случаях – 2 млн рублей для большого дачного дома.
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