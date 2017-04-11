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​11 домов, которые стоит построить перед пенсией – от 1,4 млн «под ключ»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ELK Effizienzhaus 146, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Дома в стиле модерн
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Выбираем дом, в котором можно достойно встретить старость! Если вам от 45 до 65, вы наверняка уже задумывались о том, где вы будете жить на пенсии! Мы предлагаем вам несколько вариантов домов, которые могут вам понравиться. Они вполне подойдут даже для холодного климата.

​Кантри-стиль

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Домик в стиле кантри для многих считается эталоном уюта, особенно если построен он в деревне или где-то на природе. Будущие и нынешние пенсионеры мечтают о таком домике для пенсии, чтобы достойно встретить старость. Этот проект был спроектирован студией BIURO PROJEKTOWE MTM STYL из Польши. Его общая площадь – 60 кв. метров, он имеет три спальни (6,6, 8,5 и 8 кв. метров), а также кухню-гостиную в 21 кв. метр. Стоимость реализации «под ключ» с системой отопления, утеплением, отделкой и работой строителей – всего лишь 1,4 млн рублей!

​Современный коттедж

Вид на главный вход НБ_Частный Девелопмент Дома в стиле кантри Камень Белый
НБ_Частный Девелопмент

Вид на главный вход

НБ_Частный Девелопмент
НБ_Частный Девелопмент
НБ_Частный Девелопмент

Данный коттедж стоит 7,5 млн рублей и реализован в Санкт-Петербурге фирмой НБ_ Частный Девелопмент . Построен он из пенобетона в современном стиле и смотрится просто шикарно!

​Ранчо с панорамными окнами

Al asador..., Marcelo Manzán Arquitecto Marcelo Manzán Arquitecto Дома в стиле кантри
Marcelo Manzán Arquitecto

Marcelo Manzán Arquitecto
Marcelo Manzán Arquitecto
Marcelo Manzán Arquitecto

Данный вариант, хоть и выглядит более дорого, на самом деле стоит столько же, как предыдущий. Отмостка и терраса снабжены инфракрасным отоплением, что позволяет снегу не задерживаться у больших окон, а само отопление может быть реализовано в любом формате.

Дом как на фото стоит около 3 млн рублей, а в формате 60 кв. метров (как первый дом в подборке) – тоже около 1,4 млн рублей. Стоимость квадратного метра для обоих проектов – около 23-26 тысяч рублей

​Большой коттедж

А так он выглядит в живую! homify
homify

А так он выглядит в живую!

homify
homify
homify

Средняя стоимость реализации такого коттеджа – около 7 млн рублей с легкой отделкой и 12 млн рублей с отделкой евроремонт. Площадь дома – около 350 кв. метров, но для такого проекта стоимость квадратного метра увеличивается с 23 до 28-32 тысяч рублей.

​Польский дом в стиле кантри

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Этот дом строится в мансардном формате из керамического блока на ленточном фундаменте. Стоимость его реализации «под ключ» – от 3,47 млн рублей, с работой строителей и отделкой. В нем три спальни, и в целом он скорее коттедж, чем загородный дом.

​Узкофасадный домик

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один польский проект дома тоже имеет 3 спальни и формат, как у таунхауса. Стоимость его реализации «под ключ», с отделкой – от 3,28 млн рублей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Улучшенное ранчо

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura Дома в стиле кантри
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

Такое ранчо площадью в 70 кв. метров будет стоить около 2 млн рублей с отделкой и террасой. Строить его лучше всего из керамических блоков, а вот заливку фундамента и монтаж кровли отдать профессионалам.

​Дешевый немецкий дом

ELK Kundenhaus, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Бунгало Белый
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

Такой минимальный формат дома стоит около 3 млн рублей, с легкой отделкой и работой строителей. Правда, по площади этот дом не будет больше 100 кв. метров.

​Современное ранчо

ELK Effizienzhaus 146, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Дома в стиле модерн
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

Новый вариант ранчо площадью до 120 кв. метров с панорамным остеклением, солнечными панелями, тремя спальнями и террасой стоит уже около 4,5 млн рублей с работой.

​Реконструкция деревенского дома

Um- und Anbau EFH Stickerhäuschen, mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA Дома в стиле кантри
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA

mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh – Mader Marti Architektur ETH SIA
mmarch gmbh - Mader Marti Architektur ETH SIA

Для реконструкции маленького деревенского дома (замена системы отопления, кровли, капитальный ремонт и новая отделка) площадью в 40-60 кв. метров вам потребуется около 800 тысяч рублей. Купить такой дом можно за 200-1000 тысяч рублей, в зависимости от региона. Пристройка к нему большого жилого объема (40 кв. метров) обойдется еще в 1 млн рублей с подключением его к системам отопления. Итого, такой дом стоит около 1,8 млн рублей + стоимость покупки деревянного дома, итоговая площадь – 80-100 кв. метров.

​Дачный домик превращается в коттедж

Дачный дом homify Дома в скандинавском стиле Дерево Коричневый дизайн дома,дизайнеры киров,дизайн проект,деревянный экстерьер
homify

Дачный дом

homify
homify
homify

А можно и из дачного домика сделать полноценный коттедж – с большой ванной, кухней, постоянным электричеством и водой. Итоговая цена дома будет от 1 млн рублей, в редких случаях – 2 млн рублей для большого дачного дома.

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