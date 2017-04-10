Из двушки – в трешку с детской

Итак, на фотографии выше вы видите бывшую жилую комнату, которая теперь разделена надвое дверьми-слайдерами, отделяющими зону гостиной от детской. К ним также добавлена кухня, которая раньше имела выход только из коридора, а у жилой комнаты есть балкон, который оставлен в своем изначальном виде.

На кухне тоже проведено зонирование, столовая расположилась у окна, кулинарный модуль – ближе к прихожей. Также в доме есть еще одна спальня, прихожая и ванная комната.

Площадь бывшей жилой комнаты – 24 кв. метра, площадь бывшей кухни – 14 кв. метров, что аналогично квартирам в новостройках Москвы. В итоге на той же площади мы получили кухню-гостиную (26 кв. метров) и отдельную детскую (12 кв. метров).