Из двушки – в трешку с детской

Дизайнеры интерьера из студии BlueStudio сделали так, что двушка с улучшенной планировкой стала просторной и стильной трешкой. Давайте посмотрим, как именно им это удалось, и сможем ли мы использовать данную стратегию для квартир более компактного формата.
Итак, на фотографии выше вы видите бывшую жилую комнату, которая теперь разделена надвое дверьми-слайдерами, отделяющими зону гостиной от детской. К ним также добавлена кухня, которая раньше имела выход только из коридора, а у жилой комнаты есть балкон, который оставлен в своем изначальном виде.
На кухне тоже проведено зонирование, столовая расположилась у окна, кулинарный модуль – ближе к прихожей. Также в доме есть еще одна спальня, прихожая и ванная комната.
Площадь бывшей жилой комнаты – 24 кв. метра, площадь бывшей кухни – 14 кв. метров, что аналогично квартирам в новостройках Москвы. В итоге на той же площади мы получили кухню-гостиную (26 кв. метров) и отдельную детскую (12 кв. метров).
Большой блок дверей-слайдеров в детскую будет невероятно удобен для молодой семьи и особенно для мамочки в первые 4-5 лет жизни ребенка! Пока малышу не нужна полная приватность, лучше объединить зоны детской, гостиной и кухни, так будет удобнее присматривать за ребенком, занимаясь домашними делами. Стоит отметить, что двери-слайдеры имеют хорошую звукоизоляцию, поэтому вечерний просмотр телевизора ребенку не помешает. А еще они позволяют солнечному свету проникать и в детскую, которая ранее была лишь нишей в гостиной.
Детская обустроена еще не полностью. Скоро здесь появятся и кроватка, и сам малыш, а сейчас ремонт только завершился, и мы видим фотографии дизайнера сразу после сдачи объекта. Площадь детской комнаты – 12 кв. метров, через 6-8 лет она может быть легко переоборудована в комнату с выходом в коридор, что сделает ее более приватной.
Часть гостиной теперь играет роль коридора от прихожей к кухне и столовой. На кухне произошла рациональная перепланировка, потому раковину, как и столовую зону, получилось установить у окна.
Симпатичная столовая в формате открытой планировки стала теперь и детской игровой, здесь можно играть в настольные игры, рисовать, лепить из пластилина, заниматься домашним заданием. Открытая планировка позволяет сделать весь дом более мульти-функциональным. Так, раньше в домах отдельные столовые всегда были этаким мрачным местом, в которых редко можно было встретить кого-либо из семьи. А в гостиной, напротив, всегда кто-то был. Сейчас столовая частично забирает функции гостиной, что делает обе зоны менее загруженными. Так, если ребенок хочет поиграть, мама посидеть за ноутбуком или разложить паззл, все это можно сделать именно в столовой. В этом доме столовая как главная семейная зона специально расположена в самом солнечном месте квартиры с доступом к двум окнам.
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