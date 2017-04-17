Сколько стоит построить деревянный дом? Варианты + цены

Такой дом можно заказать и в России. Его стоимость – около 5 млн рублей в теплой вариации для снежной зимы, что очень и очень дешево для дома такого уровня, со стильным интерьером, панорамным остеклением и быстрой стройкой. Прочитать о таком же русском проекте можно здесь.