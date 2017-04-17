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Сколько стоит построить деревянный дом? Варианты + цены

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
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Ищете идеальный дом с особенной атмосферой? Вот вам еще несколько удачных по планировке и цене вариантов. Знайте, когда вы увидите «свой» дом, вы поймете это в тот же миг. 

​Сборные дома: от 5 млн рублей за большой формат

Timber Clad Exterior Facit Homes Деревянные дома
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Такой дом можно заказать и в России. Его стоимость – около 5 млн рублей в теплой вариации для снежной зимы, что очень и очень дешево для дома такого уровня, со стильным интерьером, панорамным остеклением и быстрой стройкой. Прочитать о таком же русском проекте можно здесь.

​Каркасные дома: от 5 млн рублей за большой формат

homify Дома в стиле кантри Коричневый
homify

homify
homify
homify

Примерно такая же цена будет у трехэтажного каркасного дома площадью около 200-250 кв. метров, тоже годного для холодного климата и с отоплением. Заказать такой в Санкт-Петербурге и Москве можно у компании Mild Haus.

​Дачный дом: от 1 млн рублей за большой формат

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Дачный дом с простой отделкой, позволяющий проживать в нем 6 месяцев в году – отличный вариант для летнего дома на озере, реке или на море. Стоимость такого «под ключ» с доставкой – 1-1,5 млн рублей. Заказать такой в срубе можно от МариСруб (Москва). 

​Ранчо: от 4-5 млн рублей за стандартный коттедж

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Сборные дома
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Такое ранчо можно построить по каркасной технологии или из керамического блока. Заказать такой в Санкт-Петербурге и Москве можно у фирмы Eco House Group.

Маленький и стандартный: от 3 млн рублей

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Дома в стиле кантри
Kuloğlu Orman Ürünleri

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Такой маленький домик до 80-90 кв. метров лучше всего построить по каркасной технологии, обойдется он по системе «все включено» в 3 млн рублей от местных фирм в регионах.

​Дом в американском стиле: от 6 млн рублей

north shore house, THE MAKER'S&United Space Architect THE MAKER'S&United Space Architect Дома в колониальном стиле Дерево Белый
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect

THE MAKER'S&United Space Architect
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect
THE MAKER'S&United Space Architect

Американские дома обычно в два-три раза больше стандартных каркасных домов, которые доступны на рынке в России, их начальная площадь – около 350 кв. метров.

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​Вилла на краю света: от 6 млн рублей

Extension d'une maison forestière dans le Perche, L'établi L'établi Дома в стиле модерн
L&#39;établi

L'établi
L&#39;établi
L'établi

Шикарный дом за 6-12 млн рублей, уже далеко не дешевый, можно найти в студии New Wood. Правда, для своего качества и формата он все равно остается очень и очень выгодным предложением.

​Мини-дом из дерева

Ali Baba's House, Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Такой дом можно заказать у Project-KS, в разных форматах он стоит 1-4 млн рублей.

​Маленький узкофасадный

SG HOUSE, 有限会社ヨシダクラフト 有限会社ヨシダクラフト
有限会社ヨシダクラフト

SG HOUSE

有限会社ヨシダクラフト
有限会社ヨシダクラフト
有限会社ヨシダクラフト

Такой дом для круглогодичного проживания стоит от 2-4 млн рублей при площади в 70 кв. метров. Дома такого типа можно заказать в компании Билтэк из Нижнего Новгорода.

​Скандинавский стиль

Projekt domu letniskowego House S, Majchrzak Pracownia Projektowa Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa
Majchrzak Pracownia Projektowa

Подобный дом метров для круглогодичного проживания тоже стоит от 2-3 млн рублей при площади в 70-110 кв.. Дом такого типа можно найти в портфолио компании Much Space и заказать его строительство на своем участке.

​Эко-стиль

Timber Clad Exterior Collective Works Дома в скандинавском стиле
Collective Works

Timber Clad Exterior

Collective Works
Collective Works
Collective Works

Эко-стиль выходит гораздо дороже скандинавского, каркасного или модерна. Стоимость маленького дома лишь начинается от 6 млн рублей, средняя цена же для такого дома, например, на вдохновении канадским горным стилем – около 25 млн рублей. Заказать такой можно в DBA-GROUP.

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Каркасный и энергоэффективный эко-дом в 110 метров
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