Сколько стоит построить деревянный дом? Варианты + цены

Ищете идеальный дом с особенной атмосферой? Вот вам еще несколько удачных по планировке и цене вариантов. Знайте, когда вы увидите «свой» дом, вы поймете это в тот же миг.
Такой дом можно заказать и в России. Его стоимость – около 5 млн рублей в теплой вариации для снежной зимы, что очень и очень дешево для дома такого уровня, со стильным интерьером, панорамным остеклением и быстрой стройкой. Прочитать о таком же русском проекте можно здесь.
Примерно такая же цена будет у трехэтажного каркасного дома площадью около 200-250 кв. метров, тоже годного для холодного климата и с отоплением. Заказать такой в Санкт-Петербурге и Москве можно у компании Mild Haus.
Дачный дом с простой отделкой, позволяющий проживать в нем 6 месяцев в году – отличный вариант для летнего дома на озере, реке или на море. Стоимость такого «под ключ» с доставкой – 1-1,5 млн рублей. Заказать такой в срубе можно от МариСруб (Москва).
Такое ранчо можно построить по каркасной технологии или из керамического блока. Заказать такой в Санкт-Петербурге и Москве можно у фирмы Eco House Group.
Такой маленький домик до 80-90 кв. метров лучше всего построить по каркасной технологии, обойдется он по системе «все включено» в 3 млн рублей от местных фирм в регионах.
Американские дома обычно в два-три раза больше стандартных каркасных домов, которые доступны на рынке в России, их начальная площадь – около 350 кв. метров.
Шикарный дом за 6-12 млн рублей, уже далеко не дешевый, можно найти в студии New Wood. Правда, для своего качества и формата он все равно остается очень и очень выгодным предложением.
Такой дом можно заказать у Project-KS, в разных форматах он стоит 1-4 млн рублей.
Такой дом для круглогодичного проживания стоит от 2-4 млн рублей при площади в 70 кв. метров. Дома такого типа можно заказать в компании Билтэк из Нижнего Новгорода.
Подобный дом метров для круглогодичного проживания тоже стоит от 2-3 млн рублей при площади в 70-110 кв.. Дом такого типа можно найти в портфолио компании Much Space и заказать его строительство на своем участке.
Эко-стиль выходит гораздо дороже скандинавского, каркасного или модерна. Стоимость маленького дома лишь начинается от 6 млн рублей, средняя цена же для такого дома, например, на вдохновении канадским горным стилем – около 25 млн рублей. Заказать такой можно в DBA-GROUP.
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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;