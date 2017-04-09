12 необычных идей для дизайна стен

Эта роспись представляет собой абстрактную композицию по мотивам картин Густава Климта. Элементы росписи выполнены в технике плоского рельефа и декорированы перламутром. Общая цветовая гамма выстроена на сближенных цветах в коричнево-сиреневой гамме. Перламутровое покрытие создает игру фактур, поэтому с разных ракурсов и в зависимости от освещения картина меняется, то мерцая, то приобретая бархатистость. На стенах в квартире нанесено декоративное покрытие в той же гамме. Дизайн помещения – Москвитина Екатерина из «Мастерской 22».