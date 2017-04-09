12 необычных идей для дизайна стен

Ищете для своего интерьера что-то действительно необычное, что позволит выразить вашу индивидуальность и художественный вкус? Тогда обращайтесь к тем, кто действительно способен создать настоящие шедевры, при этом практически в единственном экземпляре!
Подсвеченный натуральный камень типа оникса приносит в дом первобытную силу природы и столько роскоши, сколько может вместить только современный стиль в самой люксовой вариации. Каждое панно в таком формате абсолютно уникально!
Эта роспись представляет собой абстрактную композицию по мотивам картин Густава Климта. Элементы росписи выполнены в технике плоского рельефа и декорированы перламутром. Общая цветовая гамма выстроена на сближенных цветах в коричнево-сиреневой гамме. Перламутровое покрытие создает игру фактур, поэтому с разных ракурсов и в зависимости от освещения картина меняется, то мерцая, то приобретая бархатистость. На стенах в квартире нанесено декоративное покрытие в той же гамме. Дизайн помещения – Москвитина Екатерина из «Мастерской 22».
Город
Удивительно красивое панно с европейской городской тематикой может украсить и вашу спальню. Создано оно из керамики по эксклюзивным эскизам. Автор данного проекта – студия «Арт-Керамика Владимира Ковалева» (Москва).
Старая Казань
Более расширенный формат панно с городской тематикой мы встретили на стене в бассейне. Оно отлично подошло по настроению и стилю к отделке стен и витражам на окнах. Данное произведение названо «Старая Казань».
Шикарная работа от ООО «Арт-керамика Владимира Ковалева» по отделке камина в схожей технике (шамот, окислы, глазури) имеет весеннее настроение и яркие алые акценты в растительном узоре из маков.
Керамические панно имеют свойство удивительным образом вписываться в любой интерьер – с настроением кантри, нью-йоркской роскоши, деревенского шика, минимализма. В современности авторские керамические работы имеют все шансы стать главным эксклюзивным вариантом для украшения стен в квартирах и загородных домах.
Еще один вариант для украшения стен, который может понравиться любителям таких стилей, как футуристика и минимализм. Био-формы для ниш сейчас становятся весьма востребованными.
В греческом, римском, деревенском стиле – такие панно обычно украшают классические интерьеры гостиных, столовых, коридоров и лестничных холлов. Данная работа была выполнена дизайнерами из московской студии «Акцент».
Очень важной частью дизайна гостиной становится зона при TV. Художники из студии «Абрикос» (Пятигорск) справились со своей работой просто на 1000%. Благодаря их декоративной нише интерьер приобрел парадные, роскошные черты, а позолота привлекает внимание ровно настолько, насколько это нужно в современном интерьере.
Этот вариант декоративного панно тоже из портфолио пятигорской студии «Абрикос». Удивительная итальянская улочка с вьющимися глициниями, ставнями на окнах и мощеной дорожкой смотрится здесь очень атмосферно.
Эффектная отделка стен от HannaHome (Стамбул) олицетворяет стиль карибский шик и идеально подходит для дизайна летнего дома, дачи, детской комнаты. Акцентные обои обычно имеют неповторяющийся рисунок и очень высокое качество, могут имитировать древесину, камень или кирпич в самом лучшем формате и наклеиваются лишь на одну стену.
Такое оригинальное панно можно заказать у фирмы MASTROPRIMIANO (Германия), оно отражает реальную ситуацию в мире, на нем горят реальные города и дополнительные декоративные элементы. Смотрится невероятно эффектно!
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