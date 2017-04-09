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12 необычных идей для дизайна стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Barbara Becker imzalı yepyeni bir koleksiyon: "b.b. home passion V", HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Стены и полОбои
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Ищете для своего интерьера что-то действительно необычное, что позволит выразить вашу индивидуальность и художественный вкус? Тогда обращайтесь к тем, кто действительно способен создать настоящие шедевры, при этом практически в единственном экземпляре!

​Оникс с подсветкой

RESIDENCIA H6 , CH Proyectos CH Proyectos Гостиные в эклектичном стиле
CH Proyectos

CH Proyectos
CH Proyectos
CH Proyectos

Подсвеченный натуральный камень типа оникса приносит в дом первобытную силу природы и столько роскоши, сколько может вместить только современный стиль в самой люксовой вариации. Каждое панно в таком формате абсолютно уникально!

​Роспись в технике плоского рельефа с перламутром

Декоративная настенная роспись мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Металлический / Серебристый
мастерская22

Декоративная настенная роспись

мастерская22
мастерская22
мастерская22

Эта роспись представляет собой абстрактную композицию по мотивам картин Густава Климта. Элементы росписи выполнены в технике плоского рельефа и декорированы перламутром. Общая  цветовая гамма выстроена на сближенных цветах в коричнево-сиреневой гамме. Перламутровое покрытие создает игру фактур, поэтому с разных ракурсов и в зависимости от освещения картина меняется, то мерцая, то приобретая бархатистость. На стенах в квартире нанесено декоративное покрытие в той же гамме. Дизайн помещения – Москвитина Екатерина из «Мастерской 22». 

​Акцентное декоративное панно

Декоративное панно "Город", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Произведения искусстваХудожественные изделия
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>

Декоративное панно Город

ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>
ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"

Удивительно красивое панно с европейской городской тематикой может украсить и вашу спальню. Создано оно из керамики по эксклюзивным эскизам. Автор данного проекта – студия «Арт-Керамика Владимира Ковалева» (Москва). 

​Сплошное декоративное панно

Бассейн "Старая Казань" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Бассейн
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>

Бассейн Старая Казань

ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>
ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"

Более расширенный формат панно с городской тематикой мы встретили на стене в бассейне. Оно отлично подошло по настроению и стилю к отделке стен и витражам на окнах. Данное произведение названо «Старая Казань».

​Отделка камина керамикой

Камин "Маки" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' ГостинаяКамины и аксессуары
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>

Камин Маки

ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>
ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"

Шикарная работа от ООО «Арт-керамика Владимира Ковалева» по отделке камина в схожей технике (шамот, окислы, глазури) имеет весеннее настроение и яркие алые акценты в растительном узоре из маков.

​Эклектичная абстракция

Космос, ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Стены и полКартины и рамы
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>

Космос

ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"
ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>
ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева"

Керамические панно имеют свойство удивительным образом вписываться в любой интерьер – с настроением кантри, нью-йоркской роскоши, деревенского шика, минимализма. В современности авторские керамические работы имеют все шансы стать главным эксклюзивным вариантом для украшения стен в квартирах и загородных домах.

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​Декоративные ниши с подсветкой

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Спальная комната Кровати и изголовья Белый
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

Еще один вариант для украшения стен, который может понравиться любителям таких стилей, как футуристика и минимализм. Био-формы для ниш сейчас становятся весьма востребованными.

​Расписные панно

Вид на море, Акцент Акцент Бассейн Бежевый
Акцент

Вид на море

Акцент
Акцент
Акцент

В греческом, римском, деревенском стиле – такие панно обычно украшают классические интерьеры гостиных, столовых, коридоров и лестничных холлов. Данная работа была выполнена дизайнерами из московской студии «Акцент». 

​Обрамление зоны TV в классическом стиле

ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТАЛА, Абрикос Абрикос Гостиная в классическом стиле
Абрикос

ОФОРМЛЕНИЕ ПОРТАЛА

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Очень важной частью дизайна гостиной становится зона при TV. Художники из студии «Абрикос» (Пятигорск) справились со своей работой просто на 1000%. Благодаря их декоративной нише интерьер приобрел парадные, роскошные черты, а позолота привлекает внимание ровно настолько, насколько это нужно в современном интерьере.

​На европейской улочке

испанская улочка, Абрикос Абрикос Зимний сад в классическом стиле
Абрикос

испанская улочка

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Этот вариант декоративного панно тоже из портфолио пятигорской студии «Абрикос». Удивительная итальянская улочка с вьющимися глициниями, ставнями на окнах и мощеной дорожкой смотрится здесь очень атмосферно.

​Современные акцентные обои

Barbara Becker imzalı yepyeni bir koleksiyon: "b.b. home passion V", HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Стены и полОбои
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

Эффектная отделка стен от HannaHome (Стамбул) олицетворяет стиль карибский шик и идеально подходит для дизайна летнего дома, дачи, детской комнаты. Акцентные обои обычно имеют неповторяющийся рисунок и очень высокое качество, могут имитировать древесину, камень или кирпич в самом лучшем формате и наклеиваются лишь на одну стену.

​Ночной вид Земли из космоса

Kampagne 2015 , Mastroprimiano Mastroprimiano Произведения искусстваХудожественные изделия
Mastroprimiano

Mastroprimiano
Mastroprimiano
Mastroprimiano

Такое оригинальное панно можно заказать у фирмы MASTROPRIMIANO (Германия), оно отражает реальную ситуацию в мире, на нем горят реальные города и дополнительные декоративные элементы. Смотрится невероятно эффектно!

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