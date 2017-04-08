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​Канадский дом, которому позавидует любой из нас

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Кухня в стиле модерн
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Этот дом расскажет, как выглядят современные канадские дома, как они построены и как смотрятся изнутри.

Архитектурная студия LINEBOX STUDIO из столицы Канады Оттава создавала данный проект для климатической зоны, вполне сопоставимой с Москвой или Ленинградской областью. Дом имеет энергоэффективную конструкцию, включающую деревянные элементы, качественное утепление минеральной ватой. Большой плюс эксклюзивной разработки в том, что стены остаются тонкими. Это позволяет даже в самом холодном климате не делать широкие подоконники и утопленные окна, дающие мало света. Панорамное остекление в доме тоже энергоэффективное – двухкамерное. 

​История дома

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Дома в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

Оживленный район Глиб, расположенный в Оттаве, простирается вдоль южной окраины канадской столицы. Здесь можно встретить роскошные люксовые дома и скромные коттеджи типовой застройки для рабочих этого района, построенные еще в 1910-х годах. Проект Fold Place расположен на одной из тихих улиц, между Lansdowne Park и Aberdeen Pavilion (можете найти данное место на Google Maps).

Клиенты, карьеристы и профессионалы, приверженцы современного урбанистического образа жизни, попросили Эндрю Ривза создать открытое, плавно перетекающее пространство, дающее ощущение простора и воздуха, использующее все плюсы панорамного остекления и некоторую символичность общего образа.

Ривз внес значительный вклад в возвращение Оттавы в эпоху расцвета модернизма послевоенного периода. На основе пожеланий владельцев он спроектировал асимметричный фасад, позволяющий полностью нивелировать все минусы очень узкого участка.

​Светлые комнаты

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Кухня в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

Сложносочиненное использование окон и стеклянных дверей привлекает в интерьер восхитительный насыщенный озоном свет. Теоретик и архитектор Кристиан Норберг-Шульц назвал его невероятно важным элементом северного ландшафта, считая, что панорамное остекление для северного климата, включая Канаду и Россию, просто необходимо для нормальной психологической обстановке в доме.

​Вид на задний дворик

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Кухня в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

Из кухни-гостиной открывается шикарный вид на задний дворик, показывающий нам особенность канадского пригорода – высокие, лиственные, с очень пышными кронами деревья, которые облагораживают даже самые бедные районы.

​Дизайн интерьера

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Ванная комната в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

В отделке и дизайне мы находим приятную природную палитру на основе каменных и древесных цветов, щедрое использование хорошо отражающих поверхностей – зеркал, металла и керамики, а также встроенную систему отопления по типу тепловой насос воздух-воздух.

​Сауна в канадском доме

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Спа в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

А на цокольном этаже мы нашли сауну, душевую комнату и комнату отдыха, где после парилки можно посмотреть любимый сериал и приготовить ароматного чаю.

​Ванная комната

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Ванная комната в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

Стильная ванная комната, как и другие интерьеры в доме, оформлена в стиле модерн, со страстью к минимализму и его нейтральной цветовой гамме.

​Авторство проекта

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio Дома в стиле модерн
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

Архитектура и дизайн интерьера – LineBox, строительство – The Lake Partnership, плотницкие мастерские и дизайн-студии – Linebox Studio и Constructive Behaviour, инженерия – Star Engineering. Глядя на список авторов этого проекта, мы понимаем, что русский формат архитектор-бригада в большинстве проектов еще далек до столь хорошо распределенной работы за Западе, где число подрядчиков иногда доходит до 15 для самого обычного семейного загородного дома. 

Отдельное спасибо Эрин Борг (Erin Borg) за фотографии. Текст – Риз Филлипс (Rhys Phillips).

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