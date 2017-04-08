​Канадский дом, которому позавидует любой из нас

Этот дом расскажет, как выглядят современные канадские дома, как они построены и как смотрятся изнутри.

Архитектурная студия LINEBOX STUDIO из столицы Канады Оттава создавала данный проект для климатической зоны, вполне сопоставимой с Москвой или Ленинградской областью. Дом имеет энергоэффективную конструкцию, включающую деревянные элементы, качественное утепление минеральной ватой. Большой плюс эксклюзивной разработки в том, что стены остаются тонкими. Это позволяет даже в самом холодном климате не делать широкие подоконники и утопленные окна, дающие мало света. Панорамное остекление в доме тоже энергоэффективное – двухкамерное.