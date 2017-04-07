​Быстросборный домик мечты за 3 млн рублей с бассейном

В России стоимость реализации такого дома с теплым форматом стен и остекления будет около 3 млн рублей, учитывая работу строителей. Ниже мы представляем кратчайшую символическую смету на строительство:

- ленточный фундамент – 400 тысяч рублей;

- кровля – 300 тысяч рублей;

- материалы стен и утепление – 800 тысяч рублей (керамический блок);

- инженерия и отопление – 600 тысяч рублей (газовый котел);

- отделка – 300 тысяч рублей;

- остекление – 200 тысяч рублей;

- накладные и транспортные – 200 тысяч рублей;

- каркасный бассейн и терраса – 200 тысяч рублей.

Данная оценка была приведена для умеренного климата средней полосы с наличием нужных местных материалов в регионе. Она не включает в себя меблировку, большую террасу (только маленькую), стоимость оформления всех бумаг и проекта архитектора, подключение газа и прочих коммуникаций.

Тем не менее, данный проект можно назвать вполне реальным для России, так как он отлично покажет себя и в холодном климате. Как вы можете судить по формату дома, он подойдет для семьи из 3-4 человек (с одним ребенком или двумя одного пола).

Если вам действительно понравился этот или какой-либо другой проект на homify, вы легко можете прийти с данной Книгой Идей к местному архитектору и заказать у него такой же, но адаптированный под ваш климат и под ваши бюджетные возможности.