​Быстросборный домик мечты за 3 млн рублей с бассейном

Этот уникальный домик может быть построен с такой же планировкой и на вашем участке, главное – найти архитектора для адаптации и достаточный бюджет! Ниже вы увидите и интерьеры этого дома, и краткую смету на строительство.
Дом спроектирован студией FAQ из Севильи, Испания, имеет площадь около 100 кв. метров и может быть построен всего за пару недель. Быстросборным его делает уникальная технология от фирмы, которая позволяет сделать планировку гибкой и самым простым образом добавить еще одну или даже две спальни.
В России стоимость реализации такого дома с теплым форматом стен и остекления будет около 3 млн рублей, учитывая работу строителей. Ниже мы представляем кратчайшую символическую смету на строительство:
- ленточный фундамент – 400 тысяч рублей;
- кровля – 300 тысяч рублей;
- материалы стен и утепление – 800 тысяч рублей (керамический блок);
- инженерия и отопление – 600 тысяч рублей (газовый котел);
- отделка – 300 тысяч рублей;
- остекление – 200 тысяч рублей;
- накладные и транспортные – 200 тысяч рублей;
- каркасный бассейн и терраса – 200 тысяч рублей.
Данная оценка была приведена для умеренного климата средней полосы с наличием нужных местных материалов в регионе. Она не включает в себя меблировку, большую террасу (только маленькую), стоимость оформления всех бумаг и проекта архитектора, подключение газа и прочих коммуникаций.
Тем не менее, данный проект можно назвать вполне реальным для России, так как он отлично покажет себя и в холодном климате. Как вы можете судить по формату дома, он подойдет для семьи из 3-4 человек (с одним ребенком или двумя одного пола).
Если вам действительно понравился этот или какой-либо другой проект на homify, вы легко можете прийти с данной Книгой Идей к местному архитектору и заказать у него такой же, но адаптированный под ваш климат и под ваши бюджетные возможности.
Простейшая отделка фасадов штукатуркой и декоративной плиткой под камень на цоколе смотрится очень современно.
В доме реализована открытая планировка кухни-гостиной с зоной столовой посередине. Обратите внимание на крупный блок дверей-слайдеров шириной около 3 метров.
Терраса в доме красиво закрывается специальными панелями от солнца, когда это необходимо.
Кухня имеет площадь около 18 кв. метров (включая кладовую) и кухонный остров с барной стойкой.
В этом доме есть две спальни, две ванные комнаты, кухня и гостиная, а также прихожая и терраса. Последняя имеет расширенный формат, вместе с подъездной площадкой – более 150 кв. метров (включая и бассейн). Кровля плоская, с насыпным верхним слоем из мелких камней, используется для отдыха.
На фотографии выше справа вы увидите кухню, а слева, рядом с бирюзовыми креслами на террасе – гостиную. В дальней части дома расположились ванная, туалет и две спальни. Общая площадь дома – около 100 кв. метров.
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