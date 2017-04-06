​10 гардеробных и шкафов, которые умнее, чем кажутся

Признаемся честно, мы любим свои вещи и готовы для каждой из них обеспечить самое лучшее место даже в условиях малогабаритных, квартир. Мы абсолютно точно не желаем жить с одной парой сапог и двумя всесезонными лодочками. Мы лучше займемся поиском идеальной конфигурации для гардеробной системы, чем согласимся с бабушкой, что седьмые босоножки для нашего климата – это перебор.
А идеальные шкафы действительно существуют. И в них найдется место и для дюжины шарфиков, и даже для весьма серьезной коллекции украшений. Дело просто в умной организации пространства, над которой весьма плодотворно работают мебельщики-дизайнеры всего мира. А вам остается только выбрать что-то, соответствующее габаритам вашей комнаты, выделенному на это делу бюджету и любимому стилю интерьера.
Данный вариант гардеробной очень распространен, потому что позволяет весьма стандартными средствами создать уникальный гардероб. Вы сами выбираете расположение, количество и тип модулей и получаете гардеробную именно под ваш стиль, вашу одежду, вашу площадь помещения.
Так, особое внимание стоит уделить модулям, имитирующим комод или выдвижные ящики (закрытые и открытые) – они действительно очень удобны, а также специальным полочкам для обуви, сумок, вешалкам для шарфов и брюк, удобным почти плоским ящикам для мелких предметов одежды и украшений.
А вот такой шкаф можно заказать для любой квартиры при любом бюджете – здесь тоже есть и модуль комода, и антресоль, и штанги, и полочки. По сути все детали крепятся на стены (штанги, некоторые элементы), а фасад является декоративными створками.
Внутри такая гардеробная чаще всего имеет узкоспециализированную направленность. Так, правая часть этого большого шкафа полностью отдана под один тип одежды, другая предназначена исключительно для обуви, верхней одежды или аксессуаров и т.п.
Можно купить в IKEA, мебельных турецких магазинчиках, заказать по индивидуальным эскизам от дизайнера. Такая мебель поможет не только использовать пространство в малогабаритке с умом, но и не покупать прикроватные тумбочки, а за самим изголовьем реализовать сезонное хранение.
Обычно такие прихожие имеют формат от стены до стены и от пола до потолка. В них могут быть встроены модули для верхней одежды, обуви, аксессуаров, шляп, спортивного инвентаря (роликов, ракеток) или модули комода (как на фотографии выше).
Современная корпусная мебель для детских тоже часто оснащена встроенными модулями по типу комода, а не только штангами и полочками. Плюс у нее могут быть дополнительные мини-полочки, разделители, крючки и т.п.
Современный шкаф-купе может быть самым простым, каким мы привыкли его видеть последние 20 лет, а может быть непредсказуемо мульти-функциональным. Современные итальянские и турецкие бренды позволяют выбрать до 25 вариантов модулей для встраивания в обычный по размеру шкаф-купе!
Такие гардеробные можно увидеть в Тае и Мексике, где маленькая площадь комнат и самого гардероба никак не умаляет его функциональности в целом.
Подобная мебель может быть использована в прихожей, гостиной, спальне или гардеробной, в столовой и детской. Различные варианты расположения модулей в мебели на заказ ограничены лишь воображением вашего дизайнера.
Еще один интересный тренд в современных гардеробных – это яркий контрастный оттенок для дна ящиков, полочек или стенок внутри шкафа.
Правильно спроектировать детскую комнату на двоих может только опытный дизайнер, который найдет лучшие варианты мебели, сочетающие в себе и эстетику, и должную практичность.
Обычно они всегда выполняются под заказ, часто представлены вариантами из обычной штанги или полочек с фасадом, без излишеств. Тем не менее, в них могут быть… потайные ходы в другую комнату!
Они помогут не только создать фокусную точку в современном интерьере, но и организовать хранение вещей в более нестандартном формате. Такая конструкция гораздо более практична и функциональна, чем кажется на первый взгляд.
Еще один вариант традиционной гардеробной со множество модулей, включая даже отсек для зимнего пухового одеяла, три модуля комода, левый модуль с квадратными полками, угловой модуль, для обуви и для верхней одежды. Больше гардеробных от этого автора можно посмотреть здесь.
Она имеет в своем распоряжении в основном только штанги и обычно используется в скандинавском стиле для открытого хранения.Тем не менее вешалки для брюк, вешалки для галстуков и шарфов и другие дополнения сделают и ее более функциональной.
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