​10 гардеробных и шкафов, которые умнее, чем кажутся

Признаемся честно, мы любим свои вещи и готовы для каждой из них обеспечить самое лучшее место даже в условиях малогабаритных, квартир. Мы абсолютно точно не желаем жить с одной парой сапог и двумя всесезонными лодочками. Мы лучше займемся поиском идеальной конфигурации для гардеробной системы, чем согласимся с бабушкой, что седьмые босоножки для нашего климата – это перебор.

А идеальные шкафы действительно существуют. И в них найдется место и для дюжины шарфиков, и даже для весьма серьезной коллекции украшений. Дело просто в умной организации пространства, над которой весьма плодотворно работают мебельщики-дизайнеры всего мира. А вам остается только выбрать что-то, соответствующее габаритам вашей комнаты, выделенному на это делу бюджету и любимому стилю интерьера.