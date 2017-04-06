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​10 гардеробных и шкафов, которые умнее, чем кажутся

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Спальня 2 Family Place, Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера Спальня в средиземноморском стиле Бирюзовый
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Признаемся честно, мы любим свои вещи и готовы для каждой из них обеспечить самое лучшее место даже в условиях малогабаритных, квартир. Мы абсолютно точно не желаем жить с одной парой сапог и двумя всесезонными лодочками. Мы лучше займемся поиском идеальной конфигурации для гардеробной системы, чем согласимся с бабушкой, что седьмые босоножки для нашего климата – это перебор.

А идеальные шкафы действительно существуют. И в них найдется место и для дюжины шарфиков, и даже для весьма серьезной коллекции украшений. Дело просто в умной организации пространства, над которой весьма плодотворно работают мебельщики-дизайнеры всего мира. А вам остается только выбрать что-то, соответствующее габаритам вашей комнаты, выделенному на это делу бюджету и любимому стилю интерьера.

​Сборные модульные гардеробные

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado Гардеробная в стиле модерн
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

Данный вариант гардеробной очень распространен, потому что позволяет весьма стандартными средствами создать уникальный гардероб. Вы сами выбираете расположение, количество и тип модулей и получаете гардеробную именно под ваш стиль, вашу одежду, вашу площадь помещения.

Так, особое внимание стоит уделить модулям, имитирующим комод или выдвижные ящики (закрытые и открытые) – они действительно очень удобны, а также специальным полочкам для обуви, сумок, вешалкам для шарфов и брюк, удобным почти плоским ящикам для мелких предметов одежды и украшений.

​Дешевый шкаф с полной высотой

Cocinas y closet, Softlinedecor Softlinedecor ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

А вот такой шкаф можно заказать для любой квартиры при любом бюджете – здесь тоже есть и модуль комода, и антресоль, и штанги, и полочки. По сути все детали крепятся на стены (штанги, некоторые элементы), а фасад является декоративными створками.

​Люксовая гардеробная

K邸 TOTAL PLAN, 株式会社 3rd 株式会社 3rd ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
株式会社　3rd

株式会社　3rd
株式会社　3rd
株式会社　3rd

Внутри такая гардеробная чаще всего имеет узкоспециализированную направленность. Так, правая часть этого большого шкафа полностью отдана под один тип одежды, другая предназначена исключительно для обуви, верхней одежды или аксессуаров и т.п.

​Модули для изголовья

Спальня 2 Family Place, Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера Спальня в средиземноморском стиле Бирюзовый
Ирина Рожкова – частный дизайнер интерьера

Спальня 2 Family Place

Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера
Ирина Рожкова – частный дизайнер интерьера
Ирина Рожкова - частный дизайнер интерьера

Можно купить в IKEA, мебельных турецких магазинчиках, заказать по индивидуальным эскизам от дизайнера. Такая мебель поможет не только использовать пространство в малогабаритке с умом, но и не покупать прикроватные тумбочки, а за самим изголовьем реализовать сезонное хранение.

​Встроенные прихожие

Casa Pitahayas 64, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Обычно такие прихожие имеют формат от стены до стены и от пола до потолка. В них могут быть встроены модули для верхней одежды, обуви, аксессуаров, шляп, спортивного инвентаря (роликов, ракеток) или модули комода (как на фотографии выше).

​Детская корпусная мебель

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza ГардеробнаяХранение
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Современная корпусная мебель для детских тоже часто оснащена встроенными модулями по типу комода, а не только штангами и полочками. Плюс у нее могут быть дополнительные мини-полочки, разделители, крючки и т.п.

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​Шкаф-купе

homify ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды МДФ
homify

homify
homify
homify

Современный шкаф-купе может быть самым простым, каким мы привыкли его видеть последние 20 лет, а может быть непредсказуемо мульти-функциональным. Современные итальянские и турецкие бренды позволяют выбрать до 25 вариантов модулей для встраивания в обычный по размеру шкаф-купе!

Мини-гардеробная

Levant, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

Такие гардеробные можно увидеть в Тае и Мексике, где маленькая площадь комнат и самого гардероба никак не умаляет его функциональности в целом.

​Мебель на заказ

P, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura Гардеробная в стиле модерн
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

Подобная мебель может быть использована в прихожей, гостиной, спальне или гардеробной, в столовой и детской. Различные варианты расположения модулей в мебели на заказ ограничены лишь воображением вашего дизайнера.

​Разноцветная мебель

homify Гардеробная в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Еще один интересный тренд в современных гардеробных – это яркий контрастный оттенок для дна ящиков, полочек или стенок внутри шкафа.

​Мебель на двоих

Квартира в ЖК Розмарин, MARION STUDIO MARION STUDIO Детские комната в эклектичном стиле
MARION STUDIO

Квартира в ЖК Розмарин

MARION STUDIO
MARION STUDIO
MARION STUDIO

Правильно спроектировать детскую комнату на двоих может только опытный дизайнер, который найдет лучшие варианты мебели, сочетающие в себе и эстетику, и должную практичность.

​Шкафы для мансарды

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Гардеробная в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Обычно они всегда выполняются под заказ, часто представлены вариантами из обычной штанги или полочек с фасадом, без излишеств. Тем не менее, в них могут быть… потайные ходы в другую комнату!

​Модные асимметричные полочки

homify Гостиная в стиле модерн decoration,гостиная,livingroom
homify

homify
homify
homify

Они помогут не только создать фокусную точку в современном интерьере, но и организовать хранение вещей в более нестандартном формате. Такая конструкция гораздо более практична и функциональна, чем кажется на первый взгляд.

​Традиционная гардеробная

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza ГардеробнаяХранение
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Еще один вариант традиционной гардеробной со множество модулей, включая даже отсек для зимнего пухового одеяла, три модуля комода, левый модуль с квадратными полками, угловой модуль, для обуви и для верхней одежды. Больше гардеробных от этого автора можно посмотреть здесь. 

​Простая гардеробная

경기도 광주 신혼부부의 15평 전세집 홈스타일링, homelatte homelatte Гардеробная в стиле минимализм
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

Она имеет в своем распоряжении в основном только штанги и обычно используется в скандинавском стиле для открытого хранения.Тем не менее вешалки для брюк, вешалки для галстуков и шарфов и другие дополнения сделают и ее более функциональной.

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