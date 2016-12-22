Украшения интерьера спальни для борьбы с осенней хандрой

Унылая пора! Очей очарованье! – к сожалению не всегда наше настроение так позитивно реагирует на осеннюю слякоть и похолодание. Сердцу хочется уюта, а телу тепла, и на помощь здесь придут не только воспоминания о жарком лете, но и гораздо более ощутимые и действенные приемы декора своего жилья. Ведь наше восприятие во многом зависит от окружающей обстановки, и ненастье за окном может оказаться обычным тихим дождиком, если смотреть на него с кружкой горячего ароматного чая в руках, завернувшись в уютный плед.
Осень приходит в наш дом не только серыми дождями и тихим монотонным звуком капель на мокром оконном стекле. Позаимствуйте у осени ее же средства борьбы с печальными настроениями – яркие краски багряных листьев и прозрачную синеву неба, добавьте в привычный интерьер вашей спальни цветной уютный текстиль с теплым, солнечным рисунком, например, мягкий плед и пару подушек с радужными орнаментами.
Фактурные подушки, коврики, пледы, сделанные своими руками, или просто выполненные в стиле hand-made как нельзя лучше подходят для создания в спальне настроения уюта и домашней теплой атмосферы. И даже если за окном вашей спальни не открывается вид на пейзажи альпийских лугов или средиземноморских зеленых садов, и в обыденную осеннюю погоду согреют и душу, и тело приятные мелочи в спальне – пестрые, простовато-наивные и оттого еще более милые.
В борьбе с осенней хандрой тоже важно не переусердствовать в использовании насыщенных красок в интерьере и их сочетаний. Есть цвета, которые если и стоит использовать в интерьере спальни, то в ограниченном количестве, в качестве дополнения, но не основного фона: глубокие оттенки пурпурного и лилового, насыщенный желтый. красную цветовую гамму, также как и совсем темные оттенки коричневого, зеленого, черный цвет.
Если хочется добавить в интерьер спальни уюта, не утяжеляя его, идеальными цветами для таких экспериментов станет жизнерадостное и воздушное сочетание белого цвета с зелеными и синими оттенками, классические для пространства спальни пастельные тона и расцветки в стиле кантри и прованса.
Простой и вместе с тем нетривиальный прием декора спальни, позволяющий добавить оптимизма и оригинальности интерьеру – разместить на стене интересную жизнеутверждающую надпись, которая не только разнообразит оформлении комнаты, но и напомнит вам даже в самую грустную минуту о том, что действительно важно и дорого вашему сердцу. Помните легенду о надписи на кольце царя Соломона
Все пройдет, пройдет и это? Как и в любой сказке, здесь есть доля правды: такие простые напоминания добавляют нашим мыслям спокойствия, а поступкам мудрости.
Вариантов изготовления таких надписей великое множество. Это могут быть и вырезанные из пенопласта буквы, окрашенные в яркие цвета, и настенное панно, и грифельная доска с надписью мелом, и надпись-аппликация из текстильных букв с узорами, и детские кубики с буквами, приклеенные в виде надписи на стену…
Часто причиной нашего хмурого настроения может стать простая нехватка солнечного света: пасмурное утро встречает серыми тучами, дождь шуршит каплями за окном, а вечер наступает нежданными сумерками еще до завершения рабочего дня. Поэтому постарайтесь впустить в свою спальню даже редкие лучики солнца – уберите все лишнее от окна, чтобы свет беспрепятственно проникал в комнату, замените плотные шторы более легкими, полупрозрачными, кристально белого воздушного цвета.
Хотя в интерьере спальне и не принято использовать крупно-масштабное озеленение, вполне можно добавить пару ярких акцентов свежей зелени и изысканных соцветий. Наиболее простой вариант, подходящий к любой стилистике спальни – это классические композиции на подоконнике, прикроватной тумбе или комоде, лаконичные и традиционные формы цветов. Но фито-дизайнеры предлагают и более яркие эксперименты – декор стен с помощью озеленения, архитектурные композиции с зелеными акцентами, крупные растения в качестве яркого одиночного украшения на полу у окна спальни.
Видите ли вы своих родных каждый день или живете далеко от них, встречаясь в редкие праздники – в любом случае фотографии близких и любимых вами людей всегда согреют душу теплом, напомнят о самых главных мгновеньях, прожитых вместе. Наши любимые всегда с нами – в наших сердцах, но иногда так хочется, вспомнить и пережить снова каждую счастливую минутку. Вспоминайте почаще, думайте о хорошем, не забывайте о главном – родные черты лица, любимый взгляд.