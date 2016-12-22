Украшения интерьера спальни для борьбы с осенней хандрой

В борьбе с осенней хандрой тоже важно не переусердствовать в использовании насыщенных красок в интерьере и их сочетаний. Есть цвета, которые если и стоит использовать в интерьере спальни, то в ограниченном количестве, в качестве дополнения, но не основного фона: глубокие оттенки пурпурного и лилового, насыщенный желтый. красную цветовую гамму, также как и совсем темные оттенки коричневого, зеленого, черный цвет.

Если хочется добавить в интерьер спальни уюта, не утяжеляя его, идеальными цветами для таких экспериментов станет жизнерадостное и воздушное сочетание белого цвета с зелеными и синими оттенками, классические для пространства спальни пастельные тона и расцветки в стиле кантри и прованса.