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Украшения интерьера спальни для борьбы с осенней хандрой

Перла Вереника Перла Вереника
Яркий минимализм, D&T Architects D&T Architects Спальня в стиле минимализм
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Унылая пора! Очей очарованье! – к сожалению не всегда наше настроение так позитивно реагирует на осеннюю слякоть и похолодание. Сердцу хочется уюта, а телу тепла, и на помощь здесь придут не только воспоминания о жарком лете, но и гораздо более ощутимые и действенные приемы декора своего жилья. Ведь наше восприятие во многом зависит от окружающей обстановки, и ненастье за окном может оказаться обычным тихим дождиком, если смотреть на него с кружкой горячего ароматного чая в руках, завернувшись в уютный плед.

Уютный текстиль для спальни

homify Спальная комната Текстиль Хлопок Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Осень приходит в наш дом не только серыми дождями и тихим монотонным звуком капель на мокром оконном стекле. Позаимствуйте у осени ее же средства борьбы с печальными настроениями – яркие краски багряных листьев и прозрачную синеву неба, добавьте в привычный интерьер вашей спальни цветной уютный текстиль с теплым, солнечным рисунком, например, мягкий плед и пару подушек с радужными орнаментами.

Домашние и милые акссессуары

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Спальня в рустикальном стиле
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Фактурные подушки, коврики, пледы, сделанные своими руками, или просто выполненные в стиле hand-made как нельзя лучше подходят для создания в спальне настроения уюта и домашней теплой атмосферы. И даже если за окном вашей спальни не открывается вид на  пейзажи альпийских лугов или средиземноморских зеленых садов, и в обыденную осеннюю погоду согреют и душу, и тело приятные мелочи в спальне – пестрые, простовато-наивные и оттого еще более милые.

Цвета, которых нужно избегать в спальне и краски, которые помогут сделать комнату уютнее

Яркий минимализм D&T Architects Спальня в стиле минимализм
D&amp;T Architects

Яркий минимализм

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

В борьбе с осенней хандрой тоже важно не переусердствовать в использовании насыщенных красок в интерьере и их сочетаний. Есть цвета, которые если и стоит использовать в интерьере спальни, то в ограниченном количестве, в качестве дополнения, но не основного фона: глубокие оттенки пурпурного и лилового, насыщенный желтый. красную цветовую гамму, также как и совсем темные оттенки коричневого, зеленого, черный цвет. 

Если хочется добавить в интерьер спальни уюта, не утяжеляя его, идеальными цветами для таких экспериментов станет жизнерадостное и воздушное сочетание белого цвета с зелеными и синими оттенками, классические для пространства спальни пастельные тона и расцветки в стиле кантри и прованса. 

Позитивное сообщение на стене

Homegram , Homegram Homegram Спальная комната Аксессуары и декор
Homegram

Homegram
Homegram
Homegram

Простой и вместе с тем нетривиальный прием декора спальни, позволяющий добавить оптимизма и оригинальности интерьеру – разместить на стене интересную жизнеутверждающую надпись, которая не только разнообразит оформлении комнаты, но и напомнит вам даже в самую грустную минуту о том, что действительно важно и дорого вашему сердцу. Помните легенду о надписи на кольце царя Соломона Все пройдет, пройдет и это? Как и в любой сказке, здесь есть доля правды: такие простые напоминания добавляют нашим мыслям спокойствия, а поступкам мудрости.

Вариантов изготовления таких надписей великое множество. Это могут быть и вырезанные из пенопласта буквы, окрашенные в яркие цвета, и настенное панно, и грифельная доска с надписью мелом, и надпись-аппликация из текстильных букв с узорами, и детские кубики с буквами, приклеенные в виде надписи на стену…

Естественный свет в избытке

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Спальня в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Часто причиной нашего хмурого настроения может стать простая нехватка солнечного света: пасмурное утро встречает серыми тучами, дождь шуршит каплями за окном, а вечер наступает нежданными сумерками еще до завершения рабочего дня. Поэтому постарайтесь впустить в свою спальню даже редкие лучики солнца – уберите все лишнее от окна, чтобы свет беспрепятственно проникал в комнату, замените плотные шторы более легкими,  полупрозрачными, кристально белого воздушного цвета.

Свежая зелень растений для спальни

Agencement végétal d'interieur, Adventive Adventive Озеленение Натуральное волокно Зеленый
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

Хотя в интерьере спальне и не принято использовать крупно-масштабное озеленение, вполне можно добавить пару ярких акцентов свежей зелени и изысканных соцветий. Наиболее простой вариант, подходящий к любой  стилистике спальни – это классические композиции на подоконнике, прикроватной тумбе или комоде, лаконичные и традиционные формы цветов. Но фито-дизайнеры предлагают и более яркие эксперименты – декор стен с помощью озеленения, архитектурные композиции с зелеными акцентами, крупные растения в качестве яркого одиночного украшения на полу у окна спальни. 

Рамки с фотографиями ваших родных и любимых

Спальня Коваль Татьяна Спальня в стиле модерн Бежевый
Коваль Татьяна

Спальня

Коваль Татьяна
Коваль Татьяна
Коваль Татьяна

Видите ли вы своих родных каждый день или живете далеко от них, встречаясь в редкие праздники – в любом случае фотографии близких и любимых вами людей всегда согреют душу теплом, напомнят о самых главных мгновеньях, прожитых вместе. Наши любимые всегда с нами – в наших сердцах, но иногда так хочется, вспомнить и пережить снова каждую счастливую минутку.  Вспоминайте почаще, думайте о хорошем, не забывайте о главном –  родные черты лица, любимый взгляд.

Семейный дом в старинном здании
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