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10 отличных идей для террас

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Терраса – это прекрасное место для детских игр, столовой группы на всю семью, патио или отдыха на шезлонгах. Современный сад уже не может обойтись без террасы, она является именно тем звеном, что связывает дом и сад, делая их летом одним целым.

О самых распространенных идеях, реализованных специалистами homify при строительстве террас, мы расскажем ниже. Некоторые из них могут показаться вам особенно интересными, но абсолютно все имеют место быть в современном семейном саду.

​Терраса со ступенькой

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W NIESULICACH, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Столь простая идея, как ступенька для террасы, сможет сделать ваш сад по-настоящему удобным. Рельефные участки встречаются в несколько раз чаще ровных, поэтому ступеньки, высокие клумбы, как на фотографии выше, могут помочь вам в деле ландшафтного проектирования. Обратите внимание на то, что данная терраса, как и дом, стоят на свайном фундаменте. Сбоку терраса обшита досками, чтобы не было видно свай.

​Терраса с парадными выходом

Taras drewniany. Realizacja w Żarach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Еще более удивительная идея – терраса с парадным выходом, представленным полукруглым крыльцом в три ступени, которое позволяет связать верхнюю и нижнюю часть террасы. Как вы можете заметить, верхняя имеет единым уровень с домом, а нижняя – с садом, что реализует две идеи современного ландшафтного дизайна одновременно.

​Терраса как обрамление каркасного бассейна

Taras z drewna Bangkirai. Realizacja w Drzonkowie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Современный каркасный бассейн стоит от 20 тысяч рублей, тогда как бетонная чаша – всегда дороже 400-600 тысяч рублей. Там почему бы не взять самый большой каркасный бассейн, например, за 40-60 тысяч рублей, и дать ему эффектное обрамление из красивой террасы? Тогда такой бассейн нельзя будет назвать «ненастоящим»!

​Терраса вдоль всего дома

TARAS DREWNIANY. REALIZACJA W WOLBORZU., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Еще одна отличная идея, которую следует взять на вооружение – терраса вдоль всего фасада дома и лучше – длинного. Таким образом, она обеспечивает сразу несколько мест для отдыха всей семьи.

​Полноценные ступени в сад с террасы

Taras drewniany. Realizacja w Koninie., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Если перепад высот на вашем участке еще больше, мы советуем использовать вот такую конструкцию (лестницу из террасной доски) для соединения террасы и сада.

​Терраса вокруг всего дома над отмосткой

Taras drewniany. Realizacja w Żarach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Идеальное решение для современного коттеджа, где живут дети. Они захотят бегать вокруг дома, играя в прятки или догонялки, а вы с такой террасой будете уверены, что они делают это в безопасном формате. При этом везде на террасе ребенок сможет присесть и свесить ноги, поиграть, использовать террасу как стол для игрушек.

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​Комбинированное мощение

Taras drewniany wokół basenu w Warszawie, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Посмотрите, как красиво на этой террасе сочетаются дерево, камень, клумба с мощением мелкими  крупными камнями, а также бассейн и его обрамление. Современные террасы почти всегда скомбинированы из разных материалов и фактур, это следует учитывать.

​Клумбы на террасе

Taras drewniany. Realizacja w Żarach., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Кто сказал, что у террасы не может быть своей клумбы? Здесь подойдут деревянные ящики, кашпо, различные изделия из керамики и пластика, позволяющие высаживать цветы.

​Терраса с обрамлением белой полосой

Taras z drewna Garapa. Realizacja w Wałbrzychu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Эта бетонная полоса не только красиво оформляет боковые части террасы, но и объединяет образ современного коттеджа в стиле минимализм со слегка брутальным видом деревянного мощения.

​Терраса с навесом

Taras kompozytowy Twinson. Realizacja w Poznaniu., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Без навеса террасу стоит строить только в тени дома, а если задний дворик расположен у вас с солнечной стороны, лучше дополнительно к террасе сделать навес – можно деревянный или, например, текстильный рулонный.

​Терраса с обрамлением из кирпичной стены

taras, PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Такой вариант идеально подойдет для террасы при доме в английском стиле.

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