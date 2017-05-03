10 отличных идей для террас

Терраса – это прекрасное место для детских игр, столовой группы на всю семью, патио или отдыха на шезлонгах. Современный сад уже не может обойтись без террасы, она является именно тем звеном, что связывает дом и сад, делая их летом одним целым.

О самых распространенных идеях, реализованных специалистами homify при строительстве террас, мы расскажем ниже. Некоторые из них могут показаться вам особенно интересными, но абсолютно все имеют место быть в современном семейном саду.