До и После: из провинциальной кухни в современную

Преображение, которое произвели дизайнеры, выглядит впечатляюще и довольно футуристично. Новая интересная подсветка — как функциональных зон, так и декоративная — придает даже минималистичной кухне особенного шарма.

Барная поверхность была расширена. Старую столешницу сделали гораздо шире, а также добавили новую. Теперь здесь хватит места для 7 человек!

Сам гарнитур и всю технику заменили на новую, а благодаря более удобному зонированию различных зон, на кухне стало свободней. Длина столешницы тоже была увеличена — теперь здесь гораздо больше места вокруг плиты и большая раковина.

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