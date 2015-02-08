До и После: из провинциальной кухни в современную

Сегодня в центре нашего внимания насущная проблема — как заменить устаревшую традиционную кухню на новую. Невероятные метаморфозы специалисты провели с неподдельным шиком, придав свежему интерьеру характер и индивидуальность.
Авторы этой прекрасной трансформации — французские дизайнеры из фирмы Atelier Cuisine.
На этой фотографии вы видите, как кухня выглядела до того, как был произведен ремонт. Несмотря на приятный теплый оттенок, все же она имеет довольно устаревший дизайн. Хозяевам же хотелось чего-то модного, глянцевого и современного и к тому же — более функционального.
В комнате были явные проблемы со светом, тогда как рабочие поверхности должны быть предельно освещенными. Кухня выглядит очень деревенской, довольно старой и неопрятной. Деревянный столб, являющийся несущей конструкцией в этом доме, будет оставлен дизайнерами и преобразован в арт-объект. В целом кухня, ранее удовлетворявшая потребности семьи, сейчас нуждается в редизайне.
В своем первоначальном виде кухня может использоваться разве что для приготовления закусок, как мини-бар или дачная, но никак не подойдет для ежедневного использования хозяйкой в большой семье. Маленькое количество рабочих поверхностей делают ее сумбурной и неудобной.
Преображение, которое произвели дизайнеры, выглядит впечатляюще и довольно футуристично. Новая интересная подсветка — как функциональных зон, так и декоративная — придает даже минималистичной кухне особенного шарма.
Барная поверхность была расширена. Старую столешницу сделали гораздо шире, а также добавили новую. Теперь здесь хватит места для 7 человек!
Сам гарнитур и всю технику заменили на новую, а благодаря более удобному зонированию различных зон, на кухне стало свободней. Длина столешницы тоже была увеличена — теперь здесь гораздо больше места вокруг плиты и большая раковина.
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Несмотря на нестандартные планировку самой кухни и расположение барной стойки и несущего деревянного столба, дизайнеры смогли извлечь из исходных данных максимальную пользу. Здесь удачно разместились пять барных стульев разного цвета.
Ниже мы приводим список главных приемов, которые были использованы в этом редизайне. Они могут помочь вам в планировании ремонта на кухне.
— увеличение рабочих поверхностей за счет продуманного хранения в мебели на заказ;
— полная замена гарнитура и техники;
— расширение барной стойки и добавление еще одной;
— организация эффектной подсветки в разных местах;
— добавление яркого цветового акцента;
— мягкое сочетание старых элементов с новыми.
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