Дом будущего: 50 квадратных метров на одного

Все гениальное просто? Давайте проверим! Этот проект — воплощение современного европейского минимализма. Испанская лаконичность и удивительные оригинальные решения ждут вас в этом доме.
Цель проекта — создать функциональное и уютное пространство для одного человека всего лишь на 50 квадратных метрах. При этом велся строгий учет средств, чтобы сделать жилье еще и максимально дешевым и доступным. Небольшой и красивый дом, в котором есть все необходимое — кухня и столовая, гостиная и спальня, ванная и даже гардеробная — разве это не мечта каждого из нас?
Проект расположен в испанском районе Понтеведра и создан группой местных архитекторов из фирмы Nan Arquitectos.
Этот дом, на первый взгляд, кажется проще, чем он есть на самом деле. Со стороны улицы — простой прямоугольный фасад кремового цвета, практически ничем не примечательный и почти незаметный для соседей. Но в этом и состояла задумка архитектора, который хотел добиться максимальной укромности даже на участке самого маленького размера.
Однако уже здесь мы можем видеть, что в доме предусмотрена крытая площадка для автомобиля, что для теплого испанского климата является оптимальным и экономичным решением.
Противоположное впечатление производит дом с южной стороны, где находится внутренний дворик. Здесь по всей длине здания установлены панорамные окна и стеклянные двери, которые приближают к природе и ее красотам настолько, насколько это вообще возможно в пригороде.
Подобное решение способствует и вписанию столь современной бетонной конструкции в окружающий ландшафт.
Внутри грамотно использован каждый квадратный метр пространства — кухня расположена с северной стороны здания и выходит окном на улицу, столовая — прямо перед ней.
У камина расположено место для отдыха и чтения, за ним — спальня. Справа от камина — двери в гардеробную и ванную комнату.
Фотограф в данный момент находится в гостиной, сидя на диване, переставленном к стене. Отсюда открывается красивый вид из окна на окружающие пейзажи и даже на сам дом. Больше о сером цвете в интерьере гостиной вы можете прочитать в нашей предыдущей статье.
Дизайн интерьера в этом доме выполнен в стиле современного минималистичного лофта с обилием белого цвета. Это — нетрадиционный вариант лофта, по-европейскому легкий и свежий, но как и оригинальный он имеет открытую планировку и даже не оштукатуренный бетонный потолок.
Несмотря на маленькие размеры, этот дом оснащен всем необходимым для жизни, и более того — жить в нем приятно и удобно. Благодаря строгому зонированию и умной организации каждого элемента, дом выглядит более просторным, чем он есть на самом деле.
Кухня имеет встроенную бытовую технику, и даже — закрепленную деревянную доску для резки, которая решает одну из самых насущных проблем маленьких кухонь — дезориентацию в пространстве. Вместе с такой доской вы всегда будете знать, где именно находится ваша главная рабочая поверхность, и таким образом одной проблемой станет меньше. Ищите идеи для кухни в стиле минимализм? В нашей галерее их очень много.
В ванной комнате, как и на кухне, тоже есть световые окна, выходящие на север.
Благодаря камину, спальня отделена от основного помещения и кажется более уютной и приватной. Отсюда есть выход на террасу с красивым видом на соседние виноградники.
На этой фотографии мы также можем заметить прекрасно организованную подсветку под потолком, вдоль всей длинной стены. Такой подход в освещении объединяет разные по функциональности помещения в одно целое.
Небольшая гардеробная уместилась в одном из углов спальни, решив проблему с хранением одежды и других вещей. Несмотря на очень скромную площадь, хозяин все равно имеет возможность посмотреться в зеркало в полный рост, используя площадь спальни.
Из спальни открывается прекрасный вид на лес и холмы вдали, а также на виноградники соседей. Обратите внимание, что теплая зона у камина используется с обеих сторон и является сердцем дома и лучшим местом для любования пейзажами.