Дом будущего: 50 квадратных метров на одного

Все гениальное просто? Давайте проверим! Этот проект — воплощение современного европейского минимализма. Испанская лаконичность и удивительные оригинальные решения ждут вас в этом доме.

Цель проекта — создать функциональное и уютное пространство для одного человека всего лишь на 50 квадратных метрах. При этом велся строгий учет средств, чтобы сделать жилье еще и максимально дешевым и доступным. Небольшой и красивый дом, в котором есть все необходимое — кухня и столовая, гостиная и спальня, ванная и даже гардеробная — разве это не мечта каждого из нас?

Проект расположен в испанском районе Понтеведра и создан группой местных архитекторов из фирмы Nan Arquitectos.