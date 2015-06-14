Выбираем обивку для дивана. Рекомендации homify

Из чего складывается уникальная атмосфера в гостиной комнате? Из купленного по итальянскому каталогу стильного дивана или всем известной тахты из ИКЕЯ? После публикации книги идей на тему, как лучше выбирать кресла для гостиной, специалисты homify подготовили ещё книгу с идеями, в которой рассказывается о существующих обивках. Мы не можем знать, какой именно диван подойдет вашему дому, однако в этой статье собраны некоторые рекомендации, которые, смогут помочь вам определиться с выбором обивки для нового мягкого друга вашей гостиной.