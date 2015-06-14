Выбираем обивку для дивана. Рекомендации homify

Из чего складывается уникальная атмосфера в гостиной комнате? Из купленного по итальянскому каталогу стильного дивана или всем известной тахты из ИКЕЯ? После публикации книги идей на тему, как лучше выбирать кресла для гостиной, специалисты homify подготовили ещё книгу с идеями, в которой рассказывается о существующих обивках. Мы не можем знать, какой именно диван подойдет вашему дому, однако в этой статье собраны некоторые рекомендации, которые, смогут помочь вам определиться с выбором обивки для нового мягкого друга вашей гостиной.
В интерьере в стиле кантри и шебби шик хорошо смотрятся лен и хлопок. Безусловно, допускается дополнение синтетических волокон, которые помогают материалу тянуться и удлиняют срок его службы. Обивка дивана может состоять из комбинированных материалов. Например, весь диван обит флоком, а подушки одеты в шелковые или сатиновые наволочки. Такие орнаменты на миниатюрных подушках привнесут настоящее домашнее очарование. Разместите их на старинном кресле-качалке или украсьте им ваш диван пастельного цвета. Домотканные покрывала ручной работы также будут служить хорошим украшением.
Garden of edenБолгария
Этот яркий и сочный диван является главным предметом мебели в гостиной и её безусловным украшением. Интерьер в стиле современной классики выдержан в нежных пастельно-белых тонах, однако яркий диван с обивкой из шенилла смотрится здесь как нельзя кстати. Не бойтесь привносить яркие и иногда эклектичные предметы в интерьер. Именно они помогут вам выразить собственную индивидуальность и придать помещению характер.
Диванная обивка из гобелена обычно изготавливается из натуральной пряжи, небольшой процент синтетических волокон играет хорошую службу – ткань будет жить намного дольше и меньше изнашиваться. Поверхность такой обивки очень мягкая и приятная на ощупь. Диваны с такой обивкой подходят практически к любому стилю.
Флок – очень практичный и мягкий материал обивки. Он подходит для домов, где есть дети и домашние животные. В первую очередь, материал легко поддается чистке простой губкой с мылом. Согласитесь, это важный фактор для семьи с активным подрастающим поколением. На такой обивке сложно оставить следы от когтей, а шерсть животных не остается на ткани. Однако есть и минусы у этой ткани, например, она впитывает ароматы. Поэтому рекомендуем держать такой диван подальше от кухни.
Жаккард, пожалуй, является самым долговечным для обивки и представлен он несколькими видами материалов. Он бархатист и шелковист на ощупь. Диваны с такой тканью достаточно требовательны к интерьеру. Диван с обивкой из жаккарда привносит в помещение дух размеренной элегантной жизни.
ПО-КЛАССИЧЕСКИ
Велюр очень прочен и долговечен благодаря сложности плетения нитей. Ворсистая и приятная на ощупь, эта мягкая ткань прослужит довольно долго. Велюр прекрасно пропускает воздух и отличается богатым разнообразием оттенков и рисунков. Однако ухаживать за тканью нелегко, придется следить за тем, чтобы не разлить на диван кофе или другие трудновыводимые вещества.
В последнее время большое распространение получила обивка из микрофибры –искусственного материала с тефлоновым слоем. Благодаря ему микрофибра устойчива к каким-либо загрязнениям. Такая обивка очень практична и легко чистится. Она не выгорает на солнце и не изнашивается. Микрофибра может быть тканой, клееной и трикотажной – ассортимент обивки просто потрясает.
Обивка из натуральной кожи ценилась всегда. Такая мебель выглядит солидно и надежно. Также материал подходит страдающим от аллергии людям, он легко чистится. Однако позволить себе такую обивку может не каждый поэтому часто предпочтение отдается искусственной. Она стоит дешевле, но также относится к дорогим обивочным материалам. Увы, но кожаные диваны при всех своих достоинствах не рекомендуется покупать в дом, где есть домашние животные.
Какую бы ткань для обивки дивана вы ни выбрали, всегда полезно иметь дополнительные чехлы для мебели. Они окажутся практичными в использовании, а также помогут сменить на время настроение в комнате и придать ей новый дух.