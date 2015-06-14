Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Выбираем обивку для дивана. Рекомендации homify

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяДиваны и журнальные столики
Loading admin actions …

Из чего складывается уникальная атмосфера в гостиной комнате? Из купленного по итальянскому каталогу стильного дивана или всем известной тахты из ИКЕЯ? После публикации книги идей на тему, как лучше выбирать кресла для гостиной, специалисты homify подготовили ещё книгу с идеями, в которой рассказывается о существующих обивках.  Мы не можем знать, какой именно диван подойдет вашему дому, однако в этой статье собраны некоторые рекомендации, которые,  смогут помочь вам определиться с выбором обивки для нового мягкого друга вашей гостиной. 

Предпочтение натуральным тканям

Семейный SPA комплекс в пригороде Петербурга Format A5 Fontanka ГостинаяОсвещение
Format A5 Fontanka

Семейный SPA комплекс в пригороде Петербурга

Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka

В интерьере в стиле кантри и шебби шик хорошо смотрятся лен и хлопок. Безусловно, допускается дополнение синтетических волокон, которые помогают материалу тянуться и удлиняют срок его службы. Обивка дивана может состоять из комбинированных материалов. Например, весь диван обит флоком, а подушки одеты в шелковые или сатиновые наволочки. Такие орнаменты на миниатюрных подушках привнесут настоящее домашнее очарование. Разместите их на старинном кресле-качалке или украсьте им ваш диван пастельного цвета. Домотканные покрывала ручной работы также будут служить хорошим украшением.

Волнующий шенилл

Апартаменты с одной спальней в комплексе "Garden of eden" Болгария, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и журнальные столики
Студия Татьяны Гребневой

Апартаменты с одной спальней в комплексе Garden of eden Болгария

Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой

Этот яркий и сочный диван является главным предметом мебели в гостиной и её безусловным украшением. Интерьер в стиле современной классики выдержан в нежных пастельно-белых тонах, однако яркий диван с обивкой из шенилла смотрится здесь как нельзя кстати. Не бойтесь привносить яркие и иногда эклектичные предметы в интерьер. Именно они помогут вам выразить собственную индивидуальность и придать помещению характер.

Строгий гобелен

Квартира V, MIODESIGN MIODESIGN ГостинаяДиваны и журнальные столики
MIODESIGN

Квартира V

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Диванная обивка из гобелена обычно изготавливается из натуральной пряжи, небольшой процент синтетических волокон играет хорошую службу – ткань будет жить намного дольше и меньше изнашиваться. Поверхность такой обивки очень мягкая и приятная на ощупь. Диваны с такой обивкой подходят практически к любому стилю.

Долговечный флок

3d models of Sofa banzho 3D_DESIGNER_ALLA ГостинаяДиваны и журнальные столики
3D_DESIGNER_ALLA

3d models of Sofa banzho

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

Флок – очень практичный и мягкий материал обивки. Он подходит для домов, где есть дети и домашние животные. В первую очередь, материал легко поддается чистке простой губкой с мылом. Согласитесь, это важный фактор для семьи с активным подрастающим поколением. На такой обивке сложно оставить следы от когтей, а шерсть животных не остается на ткани. Однако есть и минусы у этой ткани, например, она впитывает ароматы. Поэтому рекомендуем держать такой диван подальше от кухни. 

Изысканный жаккард

Гранатный переулок дом 6, Premier Dekor Premier Dekor Гостиная в классическом стиле
Premier Dekor

Гранатный переулок дом 6

Premier Dekor
Premier Dekor
Premier Dekor

Жаккард, пожалуй, является самым долговечным  для обивки и представлен он несколькими видами материалов. Он бархатист и шелковист на ощупь. Диваны с такой тканью достаточно требовательны к интерьеру. Диван с обивкой из жаккарда привносит в помещение дух размеренной элегантной жизни.

Нежный велюр

КРЕМ-БРЮЛЕ "ПО-КЛАССИЧЕСКИ", студия дизайна архитектурной среды "S-KVADRAT" студия дизайна архитектурной среды 'S-KVADRAT' ГостинаяАксессуары и декорации
студия дизайна архитектурной среды <q>S-KVADRAT</q>

КРЕМ-БРЮЛЕ ПО-КЛАССИЧЕСКИ

студия дизайна архитектурной среды "S-KVADRAT"
студия дизайна архитектурной среды <q>S-KVADRAT</q>
студия дизайна архитектурной среды "S-KVADRAT"

Велюр очень прочен и долговечен благодаря сложности плетения нитей. Ворсистая и приятная на ощупь, эта мягкая ткань прослужит довольно долго. Велюр прекрасно пропускает воздух и отличается богатым разнообразием оттенков и рисунков. Однако ухаживать за тканью нелегко, придется следить за тем, чтобы не разлить на диван кофе или другие трудновыводимые вещества.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Практичная микрофибра

Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood ГостинаяДиваны и кресла
Very&#39;Wood

Пентхаус в Санкт-Петербурге

Very'Wood
Very&#39;Wood
Very'Wood

В последнее время большое распространение получила обивка из микрофибры –искусственного материала с тефлоновым слоем. Благодаря ему микрофибра устойчива к каким-либо загрязнениям. Такая обивка очень практична и легко чистится. Она не выгорает на солнце и не изнашивается. Микрофибра может быть тканой, клееной и трикотажной – ассортимент обивки просто потрясает.

Вечная кожа

Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Обивка из натуральной кожи ценилась всегда. Такая мебель выглядит солидно и надежно. Также материал подходит страдающим от аллергии людям, он легко чистится. Однако позволить себе такую обивку может не каждый поэтому часто предпочтение отдается искусственной. Она стоит дешевле, но также относится к дорогим обивочным материалам. Увы, но кожаные диваны при всех своих достоинствах не рекомендуется покупать в дом, где есть домашние животные.

Чехол

Интерьер частного дома в Подмосковье, Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' ГостинаяКамины и аксессуары
Студия экспериментального проектирования <q>Rakurs</q>

Интерьер частного дома в Подмосковье

Студия экспериментального проектирования "Rakurs"
Студия экспериментального проектирования <q>Rakurs</q>
Студия экспериментального проектирования "Rakurs"

Какую бы ткань для обивки дивана вы ни выбрали, всегда полезно иметь дополнительные чехлы для мебели. Они окажутся практичными в использовании, а также помогут сменить на время настроение в комнате и придать ей новый дух.

Как обустроить кухню-гостиную: лучшие примеры
Хотите задать вопрос специалисту? Оставьте здесь свой комментарий, мы обязательно ответим!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо