До и После: Переделка старой пекарни

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До и После. Сегодня мы в Британии, наблюдаем за переделкой старой пекарни, которую новые владельцы решили превратить в жилой коттедж. О состоянии здания до реконструкции вы можете судить по фото ниже. Кажется, что дом, совместно с пристройкой, выглядят как вполне себе крепкие и пригодные для жизни постройки. Однако их фасад и скорее всего внутреннее пространство безнадежно устарели. Вызов модернизировать бывшую пекарню мужественно приняли на себя британские архитекторы из студии NRAP Architects. Смотрим, что у них получилось.
За время существования рубрики ’До и После’ нам приходилось быть свидетелями гораздо более запущенных случаев, когда готовящиеся к реставрации дома казалось вот-вот могли полностью рухнуть и вдруг за считанные месяцы превращались в настоящие дворцы. Чем удивят нас архитекторы на сей раз?
В первую очередь специалисты решили соединить здание пекарни с пристройкой, фасад которой заметно изменился. Стены из белого кирпича прекрасно сочетаются с черными металлическими панелями, из которых построен переход между домом и пристройкой. Пришло время узнать, как выглядит интерьер дома.
Просторная дорожка из гравия, модные раздвижные двери-гармошка, белые стены и предметы мебели, яркий контраст которым создают салатовый фартук и ярко-желтые барные стулья. Обстановка внутри кажется очень уютной и современной.
Цветовая схема выглядит довольно просто – белый цвет в качестве базы и множество разноцветных предметов декора и аксессуаров. Интерес в пространстве этой комнаты представляет ее необычная форма. Скошенные потолки, балки и стеновые ниши образуют сложную визуальную композицию, благодаря который интерьер выглядит стильно и элегантно. Такого буйства форм мы уж точно не ожидали от этого маленького домика-пристройки.
Неоштукатуренный кирпич, серая напольная плитка и длинная деревянная скамья – характерные элементы интерьера в стиле лофт. Кому-то подобное оформление покажется слишком
неживым, а кому-то, наоборот, по душе такая неформальная и слегка
офисная обстановка, которая настраивает не только на отдых и расслабление, но и напоминает, что время от времени дома тоже можно поработать. Подробнее о стиле индастриал вы сможете узнать в статье ’Индустриальный интерьер по-английски’.
Несмотря на то, что здание бывшей пекарни было преобразовано в современный жилой дом, в его интерьере все же сохранились некоторые элементы, типичные скорее для кафе, нежели для загородного семейного дома – огромные барный и обеденный стол, мебель с глянцевой поверхностью и несколько широких раздвижных дверей. В общем и целом, перед нами – вполне приятный загородный дом, который прекрасно подойдет не только для расслабления, но послужит идеальным пространством для тех, кому часто приходится выполнять офисную работу на дому.