До и После: Переделка старой пекарни

Продолжаем наши увлекательные странствия по свету вместе с проектом До и После . Сегодня мы в Британии, наблюдаем за переделкой старой пекарни, которую новые владельцы решили превратить в жилой коттедж. О состоянии здания до реконструкции вы можете судить по фото ниже. Кажется, что дом, совместно с пристройкой, выглядят как вполне себе крепкие и пригодные для жизни постройки. Однако их фасад и скорее всего внутреннее пространство безнадежно устарели. Вызов модернизировать бывшую пекарню мужественно приняли на себя британские архитекторы из студии NRAP Architects. Смотрим, что у них получилось.