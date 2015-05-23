Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Переделка старой пекарни

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Гостиная в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Продолжаем наши увлекательные странствия по свету вместе с проектом До и После. Сегодня мы в Британии, наблюдаем за переделкой старой пекарни, которую новые владельцы решили превратить в жилой коттедж. О состоянии здания до реконструкции вы можете судить по фото ниже. Кажется, что дом, совместно с пристройкой, выглядят как вполне себе крепкие и пригодные для жизни постройки. Однако их фасад и скорее всего внутреннее пространство безнадежно устарели. Вызов модернизировать бывшую пекарню мужественно приняли на себя британские архитекторы из студии NRAP Architects. Смотрим, что у них получилось.

До: Вид с улицы

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Дома в стиле лофт
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

За время существования рубрики ’До и После’ нам приходилось быть свидетелями гораздо более запущенных случаев, когда готовящиеся к реставрации дома казалось вот-вот могли полностью рухнуть и вдруг за считанные месяцы превращались в настоящие дворцы. Чем удивят нас архитекторы на сей раз?

После: Полная трансформация

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Дома в скандинавском стиле
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

В первую очередь специалисты решили соединить здание пекарни с пристройкой, фасад которой заметно изменился. Стены из белого кирпича прекрасно сочетаются с черными металлическими панелями, из которых построен переход между домом и пристройкой. Пришло время узнать, как выглядит интерьер дома.

Рассматриваем интерьер поближе

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Дома в стиле модерн
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Просторная дорожка из гравия, модные раздвижные двери-гармошка, белые стены и предметы мебели, яркий контраст которым создают салатовый фартук и ярко-желтые барные стулья.  Обстановка внутри кажется очень уютной и современной.

Спокойная жизнь

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Гостиная в скандинавском стиле
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Цветовая схема выглядит довольно просто – белый цвет в качестве базы и множество разноцветных предметов декора и аксессуаров. Интерес в пространстве этой комнаты представляет ее необычная форма. Скошенные потолки, балки и стеновые ниши образуют сложную визуальную композицию, благодаря который интерьер выглядит стильно и элегантно. Такого буйства форм мы уж точно не ожидали от этого маленького домика-пристройки.

Элементы индастриала

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Неоштукатуренный кирпич, серая напольная плитка и длинная деревянная скамья – характерные элементы интерьера в стиле лофт. Кому-то подобное оформление покажется слишком неживым, а кому-то, наоборот, по душе такая неформальная и слегка офисная обстановка, которая настраивает не только на отдых и расслабление, но и напоминает, что время от времени дома тоже можно поработать. Подробнее о стиле индастриал вы сможете узнать в статье ’Индустриальный интерьер по-английски’.

Открытое пространство

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Кухня в скандинавском стиле
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Несмотря на то, что здание бывшей пекарни было преобразовано в современный жилой дом, в его интерьере все же сохранились некоторые элементы, типичные скорее для кафе, нежели для загородного семейного дома – огромные барный и обеденный стол, мебель с глянцевой поверхностью и несколько широких раздвижных дверей. В общем и целом, перед нами – вполне приятный загородный дом, который прекрасно подойдет не только для расслабления, но послужит идеальным пространством для тех, кому часто приходится выполнять офисную работу на дому.

Шикарный коттедж в Ильичевке
Понравился ли вам проект? Оставьте свои впечатления в комментариях! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо