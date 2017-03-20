Светлый и оптимистичный дом вашей мечты!

Если вы хотите иметь свой уютный и светлый дом, но вы не представляете, себе, каким он должен быть и как его построить, мы предлагаем пройти вместе с нами по основным этапам создания красивого современного и функционального жилья. Его отличие в том, что оно имеет очень интересную планировку, два этажа с балконами, террасами, гаражами, бассейном и является энергоэффективным, самодостаточным жильем.
Мы уверены, что познакомившись ближе с этим домом, вы обязательно получите вдохновение, и захотите реализовать подобный проект, который станет воплощением в жизнь вашей заветной мечты.
Давайте же вместе начнем экскурс в историю создания этого интересного и уникального жилища.
Здесь представлено фото уже построенного дома. Вот так выглядит его фасад с одной из его сторон. Белоснежные стены, легкие и воздушные ограждения делают его очень оптимистичным, привлекательным, респектабельным и приветливым.
Просторные террасы на первом и втором этажах позволяют наслаждаться жизнью не только внутри дома, но и снаружи. Эти площадки довольно большие, на них может расположиться и проводить время довольно большое количество людей. Завтраки, обеды или ужины на затененной террасе первого этажа – мечта многих из нас!
Этот дом не только красивый снаружи и внутри. Он создан по всем требованиям современной жизни, является энергоэкономным и автономным в плане выработки и потребления электрической энергии, которая используется для обогрева дома, его освещения, для приготовления пищи и его полноценного функционирования. На крыше дома установленные солнечные панели, которых вполне достаточно, чтобы не зависеть от посторонних источников питания.
Стены дома сделаны из бетона, они хорошо утеплены. Фасад выполнен из стекла, которое наполняет дом солнечным светом, делает его уютным и комфортным. Благодаря сплошному остеклению фасадных стен можно беспрепятственно и непосредственно из дома любоваться открывающимися отсюда прекрасными видами. Для создания более интимной обстановки внутри дома, стеклянные стены могут, при необходимости, плотно закрываться с помощью жалюзи.
Дом имеет много преимуществ, которые наполняют жизнь в нем максимальной функциональностью, практичностью и удобствами. Справа на первом этаже рядом с террасой построен бассейн. В жаркие дни это прекрасный способ расслабиться, спастись от палящего солнца и высокой температуры воздуха.
Из этого ракурса можно увидеть, как выглядит дом с его тыльной стороны. Здесь есть еще один вход. Конструкция строения имеет сложную форму с несколькими уровнями.
Еще одним преимуществом этого дома является его компактность. На довольно небольшой площади удалось разместить большой и просторный дом, в котором есть все, что необходимо для нормальной жизни.
Вот так выглядит дом на одном из этапов строительных работ. Можно увидеть, из каких материалов состоит каркас здания – дерево, металл и бетон. Для безопасного проведения строительных работ по периметру строящегося здания установлены леса, которые позволяют выполнять работы одновременно на нескольких уровнях и в разных местах.
Для строительства дома были использованы современные высокотехнологичные материалы, которые выполняют одновременно несколько функций – создание прочного каркаса, утепление, энергосбережение.
Изнутри дом отделан светлым деревом. Его стены и потолок состоят из экологичных деревянных панелей, создающих внутри строения комфортные и наиболее приемлемые для жизни условия. Для отделки наклонного потолка использовано светлое дерево, уложенное между бетонными балками.
Наружные стены создавались из бетонных панелей, формирующих каркас наружных стен.
Вот так выглядели стены дома после проведения штукатурных работ. Пока еще дом выглядит серым и безликим, но уже прослеживаются формы будущего красивого строения, просторного и светлого.
Работы по строительству переходят на следующий уровень после монтажа и первичной отделки наружных стен. Это фото сделано из тыльной стороны дома. Он имеет несколько выходов, просторное подвальное помещение и большие комнаты, отделанные деревом. Следующий этап – изготовление и установка столярных изделий – окон, дверей, ограждений для балконов, террас и покраска наружных стен.
Для отделки стен дома было использовано высококачественное дерево, специально подготовленное, высушенное, отшлифованное, обработанное всеми необходимыми средствами, защищающими от влаги, насекомых и воздействия огня и высоких температур.
Дерево применялось для возведения практически всех стен дома и перегородок, после чего они были утеплены при помощи современных утеплителей. Этот материал сделал дом экологичным, теплым и комфортным для жизни. В холодное время года он хранит тепло, летом в нем свежо и прохладно.
Из этого ракурса можно увидеть, что дом имеет еще и третий этаж. Оконные проемы на втором и третьем этаже с этой стороны дома небольшие, на первом этаже они будут иметь размер по всей ширине комнаты.
На этом фото видно, насколько высокими будут потолки в некоторых зонах дома. Такие формы свойственны для современных проектов домов, они позволяют создавать внутри жилья особые пространства с фантастическим интерьером. Деревянные перегородки довольно тонкие, так как они не являются несущими конструкциями.
Выполнение строительных работ велось быстро и слаженно благодаря четко спланированной последовательности выполнения работ, использования современных инструментов и приспособлений, а также оперативному снабжению всеми необходимыми материалами. На протяжении всего строительства на стройке работал кран, который выполнял все необходимые работы по разгрузке стройматериалов, и подаче их на рабочие площадки. Сборные конструкции, используемые для создания дома, значительно ускорили процесс.
Здесь еще трудно угадать, каким будет дом через некоторое время. Но если судить по увиденным фото, можно с уверенностью сказать, что качество выполнения работ и профессионализм строителей были на должном уровне.
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