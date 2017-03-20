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Светлый и оптимистичный дом вашей мечты!

Shunny_Star Shunny_Star
Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
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Если вы хотите иметь свой уютный и светлый дом, но вы не представляете, себе, каким он должен быть и как его построить, мы предлагаем пройти вместе с нами по основным этапам создания красивого современного и функционального жилья. Его отличие в том, что оно имеет очень интересную планировку, два этажа с балконами, террасами, гаражами, бассейном и является энергоэффективным, самодостаточным жильем.

Мы уверены, что познакомившись ближе с этим домом, вы обязательно получите вдохновение, и захотите реализовать подобный проект, который станет воплощением в жизнь вашей заветной мечты.

Давайте же вместе начнем экскурс в историю создания этого интересного и уникального жилища.

1. Светлый и чистый

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Здесь представлено фото уже построенного дома. Вот так выглядит его фасад с одной из его сторон. Белоснежные стены, легкие и воздушные ограждения делают его очень оптимистичным, привлекательным, респектабельным и приветливым.

2. Открытость

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Просторные террасы на первом и втором этажах позволяют наслаждаться жизнью не только внутри дома, но и снаружи. Эти площадки довольно большие, на них может расположиться и проводить время довольно большое количество людей. Завтраки, обеды или ужины на затененной террасе первого этажа – мечта многих из нас!

3. Энергоэффективность

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Этот дом не только красивый снаружи и внутри. Он создан по всем требованиям современной жизни, является энергоэкономным и автономным в плане выработки и потребления электрической энергии, которая используется для обогрева дома, его освещения, для приготовления пищи и его полноценного функционирования. На крыше дома установленные солнечные панели, которых вполне достаточно, чтобы не зависеть от посторонних источников питания.

4. Стекло

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Стены дома сделаны из бетона, они хорошо утеплены. Фасад выполнен из стекла, которое наполняет дом солнечным светом, делает его уютным и комфортным. Благодаря сплошному остеклению фасадных стен можно беспрепятственно и непосредственно из дома любоваться открывающимися отсюда прекрасными видами. Для создания более интимной обстановки внутри дома, стеклянные стены могут, при необходимости, плотно закрываться с помощью жалюзи.

5. Дом с бассейном

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Дом имеет много преимуществ, которые наполняют жизнь в нем максимальной функциональностью, практичностью и удобствами. Справа на первом этаже рядом с террасой построен бассейн. В жаркие дни это прекрасный способ расслабиться, спастись от палящего солнца и высокой температуры воздуха.

6. Вид со двора

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Из этого ракурса можно увидеть, как выглядит дом с его тыльной стороны. Здесь есть еще один вход. Конструкция строения имеет сложную форму с несколькими уровнями.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Компактность

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Еще одним преимуществом этого дома является его компактность. На довольно небольшой площади удалось разместить большой и просторный дом, в котором есть все, что необходимо для нормальной жизни.

8. Строительство

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Вот так выглядит дом на одном из этапов строительных работ. Можно увидеть, из каких материалов состоит каркас здания – дерево, металл и бетон. Для безопасного проведения строительных работ по периметру строящегося здания установлены леса, которые позволяют выполнять работы одновременно на нескольких уровнях и в разных местах.

9. Современные материалы

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Для строительства дома были использованы современные высокотехнологичные материалы, которые выполняют одновременно несколько функций – создание прочного каркаса, утепление, энергосбережение.

10. Дерево

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Изнутри дом отделан светлым деревом. Его стены и потолок состоят из экологичных деревянных панелей, создающих внутри строения комфортные и наиболее приемлемые для жизни условия. Для отделки наклонного потолка использовано светлое дерево, уложенное между бетонными балками.

11. Дом снаружи

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Наружные стены создавались из бетонных панелей, формирующих каркас наружных стен.

12. Утепление стен

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Вот так выглядели стены дома после проведения штукатурных работ. Пока еще дом выглядит серым и безликим, но уже прослеживаются формы будущего красивого строения, просторного и светлого.

13. Следующий уровень

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Работы по строительству переходят на следующий уровень после монтажа и первичной отделки наружных стен. Это фото сделано из тыльной стороны дома. Он имеет несколько выходов, просторное подвальное помещение и большие комнаты, отделанные деревом. Следующий этап – изготовление и установка столярных изделий – окон, дверей, ограждений для балконов, террас и покраска наружных стен.

14. Обшивка деревом

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Для отделки стен дома было использовано высококачественное дерево, специально подготовленное, высушенное, отшлифованное, обработанное всеми необходимыми средствами, защищающими от влаги, насекомых и воздействия огня и высоких температур.

15. Монтаж каркаса

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Дерево применялось для возведения практически всех стен дома и перегородок, после чего они были утеплены при помощи современных утеплителей. Этот материал сделал дом экологичным, теплым и комфортным для жизни. В холодное время года он хранит тепло, летом в нем свежо и прохладно.

16. Вид со стороны улицы

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Из этого ракурса можно увидеть, что дом имеет еще и третий этаж. Оконные проемы на втором и третьем этаже с этой стороны дома небольшие, на первом этаже они будут иметь размер по всей ширине комнаты.

17. Высота

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

На этом фото видно, насколько высокими будут потолки в некоторых зонах дома. Такие формы свойственны для современных проектов домов, они позволяют создавать внутри жилья особые пространства с фантастическим интерьером. Деревянные перегородки довольно тонкие, так как они не являются несущими конструкциями.

18. Слаженность

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Выполнение строительных работ велось быстро и слаженно благодаря четко спланированной последовательности выполнения работ, использования современных инструментов и приспособлений, а также оперативному снабжению всеми необходимыми материалами. На протяжении всего строительства на стройке работал кран, который выполнял все необходимые работы по разгрузке стройматериалов, и подаче их на рабочие площадки. Сборные конструкции, используемые для создания дома, значительно ускорили процесс.

19. Контуры

Bifamiliare , Technowood srl Technowood srl Дома в стиле модерн
Technowood srl

Technowood srl
Technowood srl
Technowood srl

Здесь еще трудно угадать, каким будет дом через некоторое время. Но если судить по увиденным фото, можно с уверенностью сказать, что качество выполнения работ и профессионализм строителей были на должном уровне.

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