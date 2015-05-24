Топ 5 – Лучшие проекты недели

Как часто бывает такое, что проходя мимо городских многоэтажек, вы сами того не замечая, с любопытством заглядываете в окна квартир на первых этажах, чтобы узнать, как в них организован интерьер. Вот, у кого-то необычная люстра висит – может, она подойдет и для вашей кухни. А в этой квартире – интересные обои, надо бы тоже поискать в похожей расцветке…
Для всех, кто страстно увлечен дизайном интерьера, больше нет нужды пытаться с улицы разглядеть, как устроены соседские квартиры. В нашем журнале вы каждый день можете совершать длинные прогулки по интерьеру больших и маленьких апартаментов, лучшие из которых мы собрали в традиционной воскресной подборке ’Лучшие проекты недели’.
Этот проект был реализован в ЖК «Лосиный Остров» и является прекрасным семейным вариантом дизайна квартиры для молодой пары с девочкой-школьницей. Московская дизайн студия NW-INTERIOR уделила в этом проекте особое внимание подбору мягких и теплых оттенков, которые приятно сочетаются между собой и дополняют друг друга. Основная цветовая гамма интерьера — светло-коричневая, и только детская выделяется на ее фоне нежными салатовыми стенами. Приглашаем вас прогуляться по этому чудесному интерьеру в Книге идей ’Дизайн квартиры в современном гламурном стиле’.
Квартира для трех поколений должна в первую очередь быть функциональной и удобной. В работе над такими проектами дизайнеры прислушиваются ко всем членам семьи, пытаются изучить их предпочтения, узнать личные взгляды, чтобы учесть все пожелания и темп жизни. Приоритетным результатом в работе, безусловно, является выполнение желания заказчиков быть вместе, разделять общее пространство друг с другом, а также иметь возможность уединиться в собственной части дома или квартиры. Студия дизайна ELENA-ART столкнулась именно с такой задачей, с которой очень хорошо справилась. Как поместились в одной квартире в центре Питера целых три поколения, читайте здесь.
Мало кому приходит на ум сделать серый цвет базовым цветом гостиной. Он кажется слишком невыразительным, монотонным и вызывает ассоциации с офисным помещением. Однако современные дизайнеры интерьера не боятся действовать вопреки стереотипам и все чаще выбирают серый в качестве главного цвета гостиной комнаты, заново раскрывая его таинственную и фантастически изысканную природу.
Потенциал этого мистического цвета мы раскрываем на примере шести по-разному оформленных комнат в статье ’Cерый цвет в гостиных комнатах’.
Может ли городская квартира быть модной и изысканной одновременно? Конечно, может! Эти апартаменты — кладезь красивых решений, которые не заметны с первого взгляда из-за черно-белой цветовой гаммы. Посмотрите хотя бы на искусный фальш-камин, который отделан «под кирпич» и благодаря покраске стены над ним в черный выглядит как настоящий очаг с дымоходом!
Раковина всегда была не только предметом первой необходимости, но и излюбленным объектом дизайнерских фантазий. Кажется, что мир уже видел достаточно умывальников самых невероятных форм и расцветок, но производители сантехники продолжают выпускать все новые модели, от внешнего вида которых просто захватывает дух. В этой Книге идей мы с гордостью представляем подборку экстравагантных раковин, размещенных в квартирах, интерьер которых был выполнен специалистами homify.