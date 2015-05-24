Топ 5 – Лучшие проекты недели

Как часто бывает такое, что проходя мимо городских многоэтажек, вы сами того не замечая, с любопытством заглядываете в окна квартир на первых этажах, чтобы узнать, как в них организован интерьер. Вот, у кого-то необычная люстра висит – может, она подойдет и для вашей кухни. А в этой квартире – интересные обои, надо бы тоже поискать в похожей расцветке…

Для всех, кто страстно увлечен дизайном интерьера, больше нет нужды пытаться с улицы разглядеть, как устроены соседские квартиры. В нашем журнале вы каждый день можете совершать длинные прогулки по интерьеру больших и маленьких апартаментов, лучшие из которых мы собрали в традиционной воскресной подборке ’Лучшие проекты недели’.