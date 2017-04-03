TOP-10 стран с высоким уровнем жизни

Уверены ли вы, что живете именно там, где ваши старания оцениваются по заслугам и где вы сможете создать для себя и своих близких лучший дом и стиль жизни? В нашей новой Книге Идей рассмотрим вполне доступные для трудовой эмиграции страны, с самым высоким уровнем жизни, а также самые благоприятные места для переезда русскоязычных.
В каждом абзаце вы найдете данные по минимальной заработной плате, стоимости квадратного метра жилья, уровню безработицы, климату и количеству тех, кто будет говорить с вами на одном языке.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 90 тысяч рублей (1550 долларов).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 5000 долларов, Торонто.
Безработица: стабильные 7%.
Лучший большой город для жизни: Ванкувер, Торонто.
Лучший маленький город для жизни: Реджайна, Берлингтон.
Климат: теплее, чем в России.
Сколько русских в стране: 50-60 тысяч.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 82 тысячи рублей (1301 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 4000 евро, Лондон.
Безработица: становится всё меньше безработных, 5%.
Лучший большой город для жизни: Лондон.
Лучший маленький город для жизни: Эдинбург, Йорк.
Климат: на уровень теплее, чем в России.
Сколько русских в стране: 350 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 95 тысяч рублей (1500 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 3300 евро, Амстердам.
Безработица: 7%, слегка растет.
Лучший большой город для жизни: Амстердам, Гаага.
Лучший маленький город для жизни: Харлем, Лейден.
Климат: на уровень теплее, чем в России.
Сколько русских в стране: 30 тысяч русскоязычных.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 220 тысяч рублей (3500 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 7000 евро, Цюрих.
Безработица: 4%.
Лучший большой город для жизни: Цюрих, Лозанна, Женева.
Лучший маленький город для жизни: Лугано, Монтре, Давос.
Климат: горный целебный, озера.
Сколько русских в стране: 40 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 25 тысяч рублей (400 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: на окраине – 900 евро, в центре – 3000 евро, Стамбул.
Безработица: 10 %, стабильная .
Лучший большой город для жизни: Стамбул.
Лучший маленький город для жизни: Мармарис.
Климат: средиземноморский, местами сосновый целебный.
Сколько русских в стране: 200 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 92 тысячи рублей (1457 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 6000-8000 евро
Безработица: 10,5 %.
Лучший большой город для жизни: Париж.
Лучший маленький город для жизни: Марсель, Ницца.
Климат: на уровень теплее, чем в России, на юге – средиземноморский.
Сколько русских в стране: 45 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 70 тысяч рублей (1100 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 3000 евро.
Безработица: 12,5 %.
Лучший большой город для жизни: Рим.
Лучший маленький город для жизни: Верона, Флоренция, Амальфи.
Климат: средиземноморский, очень теплый.
Сколько русских в стране: 135 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 130 тысяч рублей (2160 долларов).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 3000 долларов
Безработица: 6 %.
Лучший большой город для жизни: Сидней, Мельбурн.
Лучший маленький город для жизни: Брисбен, Аделаида, Канберра, Голд-Коаст.
Климат: тропический, жаркий.
Сколько русских в стране: 30 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 120 тысяч рублей (1922 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 4600 евро, Люксембург.
Безработица: 6 %, стабильная.
Лучший большой город для жизни: Люксембург.
Климат: на уровень теплее, чем в России.
Сколько русских в стране: 5 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 87 тысяч рублей (1378 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 1200 евро, Лиссабон.
Безработица: 13 %, немного падает с 2013-ого года.
Лучший большой город для жизни: Лиссабон.
Лучший маленький город для жизни: Порту.
Климат: очень теплый, средиземноморский.
Сколько русских в стране: 100 тысяч человек.
Минимальная заработная плата в стране (для 40-часовой рабочей неделе): 93 тысячи рублей (1473 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 2000 евро, Берлин.
Безработица: 4,7%, упала с 10 до 5% за 10 лет.
Лучший большой город для жизни: Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург.
Лучший маленький город для жизни: Кёльн, Дрезден, Нюрнберг, Штутгарт.
Климат: на уровень теплее, чем в России.
Сколько русских в стране: 3 миллиона человек.
Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 25 тысяч рублей (400 евро).
Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 900 евро.
Безработица: 8%, стабильные.
Лучший большой город для жизни: Варшава.
Климат: на уровень теплее, чем в России.
Сколько русских в стране: 150 тысяч человек.
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