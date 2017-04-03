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TOP-10 стран с высоким уровнем жизни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
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Уверены ли вы, что живете именно там, где ваши старания оцениваются по заслугам и где вы сможете создать для себя и своих близких лучший дом и стиль жизни? В нашей новой Книге Идей рассмотрим вполне доступные для трудовой эмиграции страны, с самым высоким уровнем жизни, а также самые благоприятные места для переезда русскоязычных.

В каждом абзаце вы найдете данные по минимальной заработной плате, стоимости квадратного метра жилья, уровню безработицы, климату и количеству тех, кто будет говорить с вами на одном языке.

​Канада

Private Residence, Sonata Design Sonata Design Спальня в стиле модерн
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 90 тысяч рублей (1550 долларов).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 5000 долларов, Торонто.

Безработица: стабильные 7%.

Лучший большой город для жизни: Ванкувер, Торонто.

Лучший маленький город для жизни: Реджайна, Берлингтон.

Климат: теплее, чем в России.

Сколько русских в стране: 50-60 тысяч.

​Великобритания

Exterior - Before and After Side dormer A1 Lofts and Extensions Дома в стиле модерн
A1 Lofts and Extensions

Exterior – Before and After Side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 82 тысячи рублей (1301 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 4000 евро, Лондон.

Безработица: становится всё меньше безработных, 5%.

Лучший большой город для жизни: Лондон.

Лучший маленький город для жизни: Эдинбург, Йорк.

Климат: на уровень теплее, чем в России.

Сколько русских в стране: 350 тысяч человек.

​Голландия

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Дома в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 95 тысяч рублей (1500 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 3300 евро, Амстердам.

Безработица: 7%, слегка растет.

Лучший большой город для жизни: Амстердам, Гаага.

Лучший маленький город для жизни: Харлем, Лейден.

Климат: на уровень теплее, чем в России.

Сколько русских в стране: 30 тысяч русскоязычных.

​Швейцария

EFH Kirchberg, skizzenROLLE skizzenROLLE Дома в стиле модерн
skizzenROLLE

skizzenROLLE
skizzenROLLE
skizzenROLLE

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 220 тысяч рублей (3500 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 7000 евро, Цюрих.

Безработица: 4%.

Лучший большой город для жизни: Цюрих, Лозанна, Женева.

Лучший маленький город для жизни: Лугано, Монтре, Давос.

Климат: горный целебный, озера.

Сколько русских в стране: 40 тысяч человек.

​Турция

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Дома в стиле модерн
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 25 тысяч рублей (400 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: на окраине – 900 евро, в центре – 3000 евро, Стамбул.

Безработица: 10 %, стабильная .

Лучший большой город для жизни: Стамбул.

Лучший маленький город для жизни: Мармарис.

Климат: средиземноморский, местами сосновый целебный.

Сколько русских в стране:  200 тысяч человек.

​Франция

Rénovation d'une maison traditionnelle à Enghien-les-Bains, Archionline Archionline Дома в классическом стиле
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 92 тысячи рублей (1457 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 6000-8000 евро

Безработица: 10,5 %.

Лучший большой город для жизни: Париж.

Лучший маленький город для жизни: Марсель, Ницца.

Климат: на уровень теплее, чем в России, на юге – средиземноморский.

Сколько русских в стране: 45 тысяч человек.

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​Италия

Lormet: Villa, Lormet Lormet Дома в классическом стиле
Lormet

Lormet
Lormet
Lormet

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 70 тысяч рублей (1100 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 3000 евро.

Безработица: 12,5 %.

Лучший большой город для жизни: Рим.

Лучший маленький город для жизни: Верона, Флоренция, Амальфи.

Климат: средиземноморский, очень теплый.

Сколько русских в стране:  135 тысяч человек.

​Австралия

Floreat Residence Moda Interiors Дома в стиле модерн
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 130 тысяч рублей (2160 долларов).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 3000 долларов

Безработица: 6 %.

Лучший большой город для жизни: Сидней, Мельбурн.

Лучший маленький город для жизни: Брисбен, Аделаида, Канберра, Голд-Коаст.

Климат: тропический, жаркий.

Сколько русских в стране: 30 тысяч человек.

​Люксембург

Hassel | Luxemburg, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Дома в стиле модерн
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 120 тысяч рублей (1922 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 4600 евро, Люксембург.

Безработица: 6 %, стабильная.

Лучший большой город для жизни: Люксембург.

Климат: на уровень теплее, чем в России.

Сколько русских в стране: 5 тысяч человек.

Португалия

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Дома в рустикальном стиле
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 87 тысяч рублей (1378 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 1200 евро, Лиссабон.

Безработица: 13 %, немного падает с 2013-ого года.

Лучший большой город для жизни: Лиссабон.

Лучший маленький город для жизни: Порту.

Климат: очень теплый, средиземноморский.

Сколько русских в стране: 100 тысяч человек.

​Германия

Musterhaus Bad Vilbel , Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher Дома в стиле модерн
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Bad Vilbel

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Минимальная заработная плата в стране (для 40-часовой рабочей неделе): 93 тысячи рублей (1473 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 2000 евро, Берлин.

Безработица: 4,7%, упала с 10 до 5% за 10 лет.

Лучший большой город для жизни: Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург.      

Лучший маленький город для жизни: Кёльн, Дрезден, Нюрнберг, Штутгарт.

Климат: на уровень теплее, чем в России.

Сколько русских в стране: 3 миллиона человек.

​Польша

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Минимальная заработная плата в стране (при 40-часовой рабочей неделе): 25 тысяч рублей (400 евро).

Стоимость квадратного метра в столице/самом дорогом городе страны: 900 евро.

Безработица: 8%, стабильные.

Лучший большой город для жизни: Варшава.

Климат: на уровень теплее, чем в России.

Сколько русских в стране: 150 тысяч человек.

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