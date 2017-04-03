TOP-10 стран с высоким уровнем жизни

Уверены ли вы, что живете именно там, где ваши старания оцениваются по заслугам и где вы сможете создать для себя и своих близких лучший дом и стиль жизни? В нашей новой Книге Идей рассмотрим вполне доступные для трудовой эмиграции страны, с самым высоким уровнем жизни, а также самые благоприятные места для переезда русскоязычных.

В каждом абзаце вы найдете данные по минимальной заработной плате, стоимости квадратного метра жилья, уровню безработицы, климату и количеству тех, кто будет говорить с вами на одном языке.