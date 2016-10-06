Многофункциональная гостиная – это проще, чем вы думаете

Гостиную комнату принято считать эталоном стиля и показателем вкуса хозяев. Здесь можно смело экспериментировать с комбинациями различных моделей мебели, декора и отделки.
На сегодняшний день не существует единого подхода в плане оформления данной комнаты. Все сводится к комфорту и гармоничности пространства, добиться которого сможет каждый.
Понимая основные задачи, которые стоят перед гостиной, нужно использовать все возможные способы для их достижения. Эта комната должна быть уютной и приспособленной для неспешного времяпрепровождения всех членов семьи: просмотра телевизора, задушевных разговоров и просто отдыха за играми или чтением.
Для создания многофункциональной гостиной нужно комбинировать всевозможные практичные идеи. Продуманная планировка пространства и использование современной мебели с дополнительными возможностями станут основой для такой комнаты. Не забывайте о практичных системах хранения, гармоничных цветовых решениях, а также современных светильниках.
Далее мы продемонстрируем удачные проекты гостиных, создать которые совсем несложно.
Прежде чем заказывать понравившуюся мебель и закупать в магазинах необходимый декор для гостиной, оцените габариты комнаты. Нужно рационально соотносить имеющееся пространство с теми замыслами, которые вам хотелось бы реализовать.
Если вам повезло и места предостаточно, то можете смело зонировать комнату, создавая различные области – для игр, просмотра телевизора, отдыха за журнальным столиком. В случае малогабаритных помещений, определите приоритетные задачи для гостиной, которые и будут диктовать подход к ее оформлению.
Обязательным условием практичной гостиной является достаточное количество света – как естественного, так и искусственного. Устанавливайте широкие окна и яркие светильники, чтобы наполнить комнату яркими лучами вне зависимости от времени суток и климатических особенностей региона.
План организации гостиной комнаты имеет огромное значение для успешного воплощения всех ваших дизайнерских задумок. Он поможет визуализировать идеи размещения мебели и техники, найти для каждого предмета наиболее выгодное место в комнате.
При планировании важно не только правильно скомпоновать элементы интерьера в один гармоничный ансамбль, но и обеспечить наличие между ними достаточного расстояния для комфортного передвижения по комнате.
Не забывайте, что мебель и текстиль должны сочетаться с отделкой стен, потолка и пола. Универсальными считаются светлые тона настенных покрытий и более темные – напольных. Такой подход позволяет выделить каждый предмет в гостиной и подчеркнуть его индивидуальный дизайн. Освещение гостиной должно подбираться в зависимости от потребностей и характеристик оконных конструкций. Если комната расположена на темной стороне и окна небольшие – старайтесь не завешивать их тяжелыми гардинами, а также максимально наполнить помещение всевозможными типами светильников.
Наличие современной мебели, которая одновременно выполняет сразу несколько задач – обязательное условия для многофункциональной гостиной.
Роскошный диван, представленный на фото, легким движением может превратится в практичную кушетку. В его нижней части расположены скрытые отделы, где удобно хранить белье, подушки или другие предметы. Сидя на диване, каждый гость сможет видоизменить спинку, образовав для себя удобный подголовник.
Вместе с тем, такой угловой диван сам по себе является прекрасным украшением комнаты, ведь его стильный дизайн и яркая обивка понравятся всем без исключения.
Представляем еще один великолепный образец для многофункциональной гостиной.
Этот стильный мягкий уголок оснащен мобильными секциями, которые можно перемещать и комбинировать между собой. С помощью такой мягкой мебели легко варьировать количество спальных мест, увеличивая или уменьшая при необходимости. Мягкие элементы квадратной формы могут выполнять функцию подставки для ног, а также быть дополнительными местами для сидения.
Дизайнеры интерьера рекомендуют использовать подобную мебель для современных квартир, в которых живут гостеприимные хозяева. Также этот огромный диван придется по вкусу детворе, которая сможет устраивать на нем веселые игры.
Огромный диван с множеством мягких секций подойдет не для всех. Собственники скромных помещений, а также те, кто постоянно переезжает, ищут небольшие, но практичные варианты названной мягкой мебели.
Мы рекомендуем выбирать необычные модели с ярко выраженным функционалом, как образец на фото.
С виду это обычный диван, однако по краям он имеет встроенные подставки, на которых удобно размещать ноутбук или другие предметы. Проще говоря, такие конструкции в составе дивана могут полностью заменить вам журнальный столик. А это – ощутимая экономия финансов и пространства в гостиной, которое можно использовать для размещения других необходимых предметов.
Подобные модели мягкой мебели пользуются сегодня неизменной популярностью. Их выбирает молодежь, а также те, кто предпочитает нестандартные решения для дома.
Для создания многофункциональной гостиной нужно научиться использовать каждый сантиметр имеющегося пространства.
Для небольших помещений мы рекомендуем выбирать Г-образные диваны, которые обеспечат вас достаточным количеством удобных посадочных мест. Расположив такую мебель в углу, вы не только сэкономите драгоценное пространство, но и освободите его центральную часть, что позволит зрительно увеличить квадратуру комнаты.
Также в углах отлично смотрятся стильные торшеры или другие варианты напольных светильников. Расположите там журнальный столик или комод, но при условии, что их форма имеет прямые углы.
Настоящей находкой для многофункциональной гостиной станет мягкая мебель с низкой посадкой. Она позволяет зрительно расширить комнату, ведь создается ощущение свободного пространства. Кроме того, такой дизайн выглядит очень современно и стильно.
Этот вариант особенно оценят собственники небольших квартир с низкими потолками. Отдых на диване с низкой посадкой расслабит вас и позволит в полной мере насладится просмотром телевизора.
Удобные системы для хранения вещей подразумевают их многофункциональность. Сегодня каждый стремится к тому, чтобы приобретенная мебель выполняла сразу несколько задач, и при этом выглядела потрясающе.
Одним из таких вариантов можно назвать практичный журнальный столик, который вы видите на фото. Внутри него легко разместить книги, журналы, канцелярские принадлежности и прочие мелочи, которые могут пригодится в гостиной. При всем этом, данная мебель вполне компактная и очень стильная.
Гармоничный дизайн гостиной комнаты невозможен без грамотного оформления потолка. Здесь лучше применить всю вашу фантазию, чтобы совместить стиль и практичность.
Монтаж разного рода осветительных приборов должен быть произведен таким образом, чтобы дополнительно украшать комнату.
Вы видите, как на фото совмещены два варианта освещения – рассеянное и прямое. Роскошная люстра грациозно свисает по центру комнаты, а мягкий приглушенный свет из-под потолочной конструкции служит дополнительным декором.
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Уютные гостиные.