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Голливудский стиль в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Гостиная в стиле модерн
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Калифорния – это океан, огромные пляжи и пальмы, а также блеск софитов, красные ковровые дорожки, голливудские блокбастеры и лучшие рестораны страны. Кто побывал здесь однажды, уже никогда не сможет забыть розовые закаты, уходящие далеко за горизонт и пылающие над волнами, очарование окружающих зеленых холмов и практически абсолютно всегда ясное небо и жаркое солнце.

Голливудские мечты

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Интересно, что скопировать голливудский стиль в собственном доме или квартире без помощи архитектора практически невозможно, ведь более половины нюансов строится как раз на оригинальном подходе в архитектуре. Но при этом абсолютно любой проект может стать более голливудским, стоит лишь добавить в него немного самовосхищения, лоска и отчаянного стремления к совершенству.

Лос-Анджелесский шик

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Бассейн в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Голливудский дизайн, созданный в одноименном районе Лос-Анджелеса, является апогеем американского комфорта и роскоши. Здесь, в виллах на холмах с панорамными видами на небоскребы в центре и потрясающие закаты, с середины прошлого века развивался стиль в дизайне интерьера, не похожий ни на один другой. Конечно, в его основе лежали популярные тогда стили у элиты – ар-деко в дизайне интерьера и минимализм в архитектуре, но то, что получилось в итоге, превзошло все ожидания.

История стиля

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Основой данного стиля послужили холмы в одном из районов Лос-Анджелеса, которые в какой-то момент стали центром внимания из-за навязчивой рекламы риелторов. Когда город только разрастался, продавцы недвижимости ухватились за шанс сделать из на самом деле неудобных для обустройства холмов элитную недвижимость с прекрасным видом, но для воплощения такой мечты им понадобились десятилетия.

Голливуд сейчас

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Сейчас голливудские холмы – лакомое место, расположенное недалеко от самого центра, но
при этом очень приватное, что нравится многим знаменитостям и, в частности, кинозвездам. А сами виллы, расположенные в этом районе, получились очень характерными из-за особенной истории города и его обогащения.

Секреты голливудской виллы

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Гостиная в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Голливудская вилла – это всегда просторный особняк, построенный на крутом участке. Со стороны улицы он максимально закрыт от посторонних глаз – высоким забором, перепадом высот, растительностью, а также фасадами без остекления. С другой стороны, с видом на центр Лос-Анджелеса он может удивить вас практически сплошным панорамным остеклением, просторными и часто многоуровневыми террасами для летнего отдыха, практически всегда с бассейном и джакузи.

Планировка по-голливудски

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Также голливудская вилла отличается от обычного дома планировкой приватных зон. К абсолютно каждой спальне здесь приставлена просторная ванная комната и, в большинстве случаев, гардеробная. К основным двум-трем приватным комнатам, которые принадлежат семье владельцев, мы найдем на такой вилле 2-3 гостевые спальни, не менее просторные, правда, часто без панорамного вида.

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Обратитесь к нам!

Голливудский образ жизни

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Голливудская вилла всегда рассчитана на прием многочисленных гостей. Солнечные столовые имеют достаточно просторную площадь, хотя не обязательно огромное количество мест для сидения, так как вечеринка по-калифорнийски – это всегда  хаотичное, веселое и динамичное мероприятие, без традиционного застолья в принципе.

Голливудский стиль в дизайне интерьера

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Спальня в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Голливудский стиль в дизайне интерьера – это особенное сочетание минимализма, ар-деко и эклектики, которое стало легендарным и используется во многих проектах по всему миру. Здесь, благодаря определенной характерной планировке здания, особенным конфигурациям комнат и их большой площади, особняк в голливудском стиле стал настоящим символом американского дизайна.

Благодарность McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Сотрудники homify выражают огромную благодарность архитектурному бюро из США – McClean Design за возможность показать красоту голливудского образа жизни с помощью их великолепных работ. Спасибо!

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Стиль, опережающий время

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Ванная комната в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Гостиные, переливающиеся одна в другую, барные стойки в столовой, которые иногда тянутся прямо до бассейна, огромные патио, бесчисленные террасы, спальни с панорамными видами и легендарной мебелью – это лишь малая часть отличий голливудского дизайна от всех остальных стилей.

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