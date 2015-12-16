Голливудский стиль в дизайне интерьера

Калифорния – это океан, огромные пляжи и пальмы, а также блеск софитов, красные ковровые дорожки, голливудские блокбастеры и лучшие рестораны страны. Кто побывал здесь однажды, уже никогда не сможет забыть розовые закаты, уходящие далеко за горизонт и пылающие над волнами, очарование окружающих зеленых холмов и практически абсолютно всегда ясное небо и жаркое солнце.
Интересно, что скопировать голливудский стиль в собственном доме или квартире без помощи архитектора практически невозможно, ведь более половины нюансов строится как раз на оригинальном подходе в архитектуре. Но при этом абсолютно любой проект может стать более голливудским, стоит лишь добавить в него немного самовосхищения, лоска и отчаянного стремления к совершенству.
Голливудский дизайн, созданный в одноименном районе Лос-Анджелеса, является апогеем американского комфорта и роскоши. Здесь, в виллах на холмах с панорамными видами на небоскребы в центре и потрясающие закаты, с середины прошлого века развивался стиль в дизайне интерьера, не похожий ни на один другой. Конечно, в его основе лежали популярные тогда стили у элиты – ар-деко в дизайне интерьера и минимализм в архитектуре, но то, что получилось в итоге, превзошло все ожидания.
Основой данного стиля послужили холмы в одном из районов Лос-Анджелеса, которые в какой-то момент стали центром внимания из-за навязчивой рекламы риелторов. Когда город только разрастался, продавцы недвижимости ухватились за шанс сделать из на самом деле неудобных для обустройства холмов элитную недвижимость с прекрасным видом, но для воплощения такой мечты им понадобились десятилетия.
Сейчас голливудские холмы – лакомое место, расположенное недалеко от самого центра, но
при этом очень приватное, что нравится многим знаменитостям и, в частности, кинозвездам. А сами виллы, расположенные в этом районе, получились очень характерными из-за особенной истории города и его обогащения.
Голливудская вилла – это всегда просторный особняк, построенный на крутом участке. Со стороны улицы он максимально закрыт от посторонних глаз – высоким забором, перепадом высот, растительностью, а также фасадами без остекления. С другой стороны, с видом на центр Лос-Анджелеса он может удивить вас практически сплошным панорамным остеклением, просторными и часто многоуровневыми террасами для летнего отдыха, практически всегда с бассейном и джакузи.
Также голливудская вилла отличается от обычного дома планировкой приватных зон. К абсолютно каждой спальне здесь приставлена просторная ванная комната и, в большинстве случаев, гардеробная. К основным двум-трем приватным комнатам, которые принадлежат семье владельцев, мы найдем на такой вилле 2-3 гостевые спальни, не менее просторные, правда, часто без панорамного вида.
Голливудская вилла всегда рассчитана на прием многочисленных гостей. Солнечные столовые имеют достаточно просторную площадь, хотя не обязательно огромное количество мест для сидения, так как вечеринка по-калифорнийски – это всегда хаотичное, веселое и динамичное мероприятие, без традиционного застолья в принципе.
Голливудский стиль в дизайне интерьера – это особенное сочетание минимализма, ар-деко и эклектики, которое стало легендарным и используется во многих проектах по всему миру. Здесь, благодаря определенной характерной планировке здания, особенным конфигурациям комнат и их большой площади, особняк в голливудском стиле стал настоящим символом американского дизайна.
Сотрудники homify выражают огромную благодарность архитектурному бюро из США – McClean Design за возможность показать красоту голливудского образа жизни с помощью их великолепных работ. Спасибо!
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;
Гостиные, переливающиеся одна в другую, барные стойки в столовой, которые иногда тянутся прямо до бассейна, огромные патио, бесчисленные террасы, спальни с панорамными видами и легендарной мебелью – это лишь малая часть отличий голливудского дизайна от всех остальных стилей.