Голливудский стиль в дизайне интерьера

Голливудский дизайн, созданный в одноименном районе Лос-Анджелеса, является апогеем американского комфорта и роскоши. Здесь, в виллах на холмах с панорамными видами на небоскребы в центре и потрясающие закаты, с середины прошлого века развивался стиль в дизайне интерьера, не похожий ни на один другой. Конечно, в его основе лежали популярные тогда стили у элиты – ар-деко в дизайне интерьера и минимализм в архитектуре, но то, что получилось в итоге, превзошло все ожидания.