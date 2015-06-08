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Советы по обустройству маленькой кухни

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Квартира в ЖК "Вива", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухни в эклектичном стиле
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Маленькая кухня – удел многих квартир. Однако не стоит думать, что с размерами помещения для приготовления еды не повезло только нашим соотечественникам. Так, например, за просмотром любимой киноленты «The Apartment» (1960 г.) Стенли Донена, можно заметить, что герой проживает в квартире, где размер кухни не превышает четырёх кв. м. Это, конечно, не рай для любителей кулинарных изысков.  Иногда обстоятельства вынуждают нас довольствоваться имеющимися квадратными метрами, поэтому продуманный ремонт и меблировка имеют значение, так как  даже в ограниченном пространстве можно создать интерьер с характером. Специалисты homify подготовили несколько советов своим читателям, которые столкнулись с проблемой меблировки маленькой кухни. Также предлагаем читателю книгу идей  ’Советы по обустройству гостиной’. 

Итак, приступим.

Совет №1: Полки вместо шкафов

Квартира на Никитской, ANIMA ANIMA Кухня в стиле модерн
ANIMA

Квартира на Никитской

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Если вы хотите сделать помещение кухни максимально просторным, то откажитесь от верхних шкафов полностью. Разместите несколько горизонтальных полочек, которые не будут съедать пространство и препятствовать свету проникать во все уголки помещения. Остальное хранение можно сосредоточить в нижней части шкафов. Используйте встроенную мебель и откажитесь от громоздких ручек.

Совет № 2: Совмещенные столешница и подоконник

В 5 минутах от Патриарших..., Мария Дадиани Мария Дадиани Кухня в классическом стиле
Мария Дадиани

В 5 минутах от Патриарших…

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Авторы проектов маленьких кухонь предлагают превратить подоконник в столешницу. Это создает дополнительное пространство для кулинарных маневров хозяйки. Такая столешница может выполнять и функцию дополнительного стола – барной стойки. Ещё один приём – выдвижная столешница. При необходимости, её можно легко спрятать.

Совет №3: Акценты

Квартира на Войковской Pakers, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Кухня в стиле кантри
ДизайновТочкаРу

Квартира на Войковской Pakers

ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу

Лучше воздержаться от чрезмерного украшения на фасадах. Элементы декора принято сочетать друг с другом. Предпочтительно отнестись к этому решению с особой аккуратностью. Например, пол и фартук кухни могут перекликаться между собой и являться одновременно акцентом и украшением помещения. Акцентом может выступать столешница, контрастирующая с кухонным гарнитуром. Она может перекликаться по цвету со стульями, жалюзи на окнах или светильником.

Совет №4]5 Глянцевые поверхности

дизайн квартиры 50м2, sreda sreda Кухня в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 50м2

sreda
sreda
sreda

Что касается пола, то более светлые оттенки тоже визуально увеличивают пространство. Вместо ламината можно использовать глянцевую плитку, которая будет отражать свет. Таким образом в помещении появится ощущение легкости. Для стен действует такое же правило, как и для пола. Светлый оттенок предпочтительней. Чтобы не создавать в маленьком помещении визуальный шум и не загромождать пространство, можно отделать стены исключительно белым. На помощь может прийти глянцевая однотонная плитка кабанчик, которая выглядит опрятно и аккуратно.

Совет №5: Освещение и подсветка

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Также для зрительного увеличения потолков, дизайнеры используют многоуровневое освещение. Светодиодная лента, расположенная по периметру потолка или вдоль карниза штор, создаёт необходимый эффект. Возможность менять освещение в комнате очень полезна –помещению можно придать необходимый характер и настроение в любое время.

Совет №6: Прозрачная или раскладывающая смебель

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Раскладывающиеся столы не всегда удобны, но они остаются хорошим решением для экономии места в пространстве. Еще одной хитростью является использование прозрачной мебели. Таким образом, вы можете купить для вашей кухни складывающийся стол и стулья, или прозрачную мебель для принятия пищи. Здесь возможны вариации, поэтому присмотритесь к существующим предложениям в специализированных магазинах.

Совет №7: Цвет мебели

Квартира в ЖК "Вива", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухни в эклектичном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в ЖК Вива

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Простые формы и светлый нейтральный цвет позволят крупной мебели отлично вписаться в пространство и стать ключевым элементом дизайна. Одна небольшая хитрость: пусть верхние шкафы и полки для хранения будут светлее нижних. Это поможет зрительно увеличить высоту потолков, добавит помещению воздуха. Массив дерева вряд ли будет хорошим компаньоном в данном решении.

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