Советы по обустройству маленькой кухни

Маленькая кухня – удел многих квартир. Однако не стоит думать, что с размерами помещения для приготовления еды не повезло только нашим соотечественникам. Так, например, за просмотром любимой киноленты «The Apartment» (1960 г.) Стенли Донена, можно заметить, что герой проживает в квартире, где размер кухни не превышает четырёх кв. м. Это, конечно, не рай для любителей кулинарных изысков. Иногда обстоятельства вынуждают нас довольствоваться имеющимися квадратными метрами, поэтому продуманный ремонт и меблировка имеют значение, так как даже в ограниченном пространстве можно создать интерьер с характером. Специалисты homify подготовили несколько советов своим читателям, которые столкнулись с проблемой меблировки маленькой кухни. Также предлагаем читателю книгу идей ’Советы по обустройству гостиной’.

Итак, приступим.