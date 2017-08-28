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10 шикарных идей для участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Small Garden with a Very Steep Slope, Yorkshire Gardens Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
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Эти шикарные идеи для дизайна участка покажут вам, что в мире еще есть место мечтам! Давайте посмотрим на сады, над которыми поработали настоящие профессионалы своего дела, и узнаем, что в них самое главное и как это повторить нам, простым людям.

Так, летние кухни, варианты ландшафтного дизайна, необычные клумбы и просто аккуратные, ухоженные сады всегда радуют глаз. Эти идеи собраны нами со всего мира, и мы надеемся, что на этот раз профессионалы homify порадуют вас чем-то новеньким.

Кстати, если вы тоже чувствуете, что конец лета – вовсе не время, чтобы отходить от дел в саду, мы советуем вам набраться вдохновения в других наших Книгах Идей по дизайну сада здесь, и рваться в бой навстречу обустроенному, красивому саду.

Мы очень надеемся, что наши идеи помогут вам найти золотую середину между работой и отдыхом, а также просто подарят хорошее настроение.

​Летнюю кухню можно сложить из кирпича, поставить на нее столешницу и интегрировать газовый гриль. Впечатляющий результат!

outdoor kitchen, wood-fired oven wood-fired oven Сад в стиле модерн outdoor kitchen,BBQ
wood-fired oven

outdoor kitchen

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Вот такое азиатское чудо эстетики можно тоже сложить из кирпича, один за другим. Стоить такой декор будет не слишком дорого, а смотрится великолепно!

Вот такое азиатское чудо эстетики можно тоже сложить из кирпича, один за другим. Стоить такой декор будет не слишком дорого, а смотрится великолепно!

Our Garden , Kings Landscaping Kings Landscaping Сад в стиле модерн
Kings Landscaping

Our Garden

Kings Landscaping
Kings Landscaping
Kings Landscaping

Потрясающий водопад, как в голливудском фильме, можно сделать из особенно крупных булыжников. Помните, что их форму можно менять, разворачивая, как вам больше нравится

Villa bahçeleri, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama

Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama

Вот такую красивую лавочку из габионов можно сделать своими руками, нужны только камни, сетка и столешница

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Такой сад с красивой дорожкой реализован в Турции, где всегда что-то цветет. А вы можете просто использовать побольше хвойников

Villa bahçeleri, Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama

Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama
Bahçevilla Peyzaj Tasarım Uygulama

Этот азиатский сад – чистая роскошь! Здесь воцарился настоящий рай!

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Сад в азиатском стиле
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

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Потрясающая идея для водопада из кувшина смотрится здесь очень красиво

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Сад Горшки и вазы
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

Клумбу, которая из-за хвойников красива круглый год (включая осень и зиму!) хочет иметь у себя каждый!

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Сад в классическом стиле
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

Еще одна очень красивая клумба, на этот раз из контейнеров, порадует любого любителя стилей модерн и минимализм!

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design Сад в стиле модерн
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

Такая беседка понравится абсолютно всем!

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Балкон и терраса в азиатском стиле
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

Шикарный бассейн с мощеной площадкой не может не радовать в знойный день! А построен он… просто из пластмассовой чаши! Чаша такого размера стоит от 250 тысяч рублей.

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Сад в средиземноморском стиле
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

Шикарное патио с таким милым диванчиком и интегрированной клумбой поражает воображение!

Outdoor garden lounge Christine Wilkie Garden Design Сад в стиле модерн
Christine Wilkie Garden Design

Outdoor garden lounge

Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design
​11 идей для вашего сада своими руками
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