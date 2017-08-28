10 шикарных идей для участка

Эти шикарные идеи для дизайна участка покажут вам, что в мире еще есть место мечтам! Давайте посмотрим на сады, над которыми поработали настоящие профессионалы своего дела, и узнаем, что в них самое главное и как это повторить нам, простым людям.

Так, летние кухни, варианты ландшафтного дизайна, необычные клумбы и просто аккуратные, ухоженные сады всегда радуют глаз. Эти идеи собраны нами со всего мира, и мы надеемся, что на этот раз профессионалы homify порадуют вас чем-то новеньким.

Кстати, если вы тоже чувствуете, что конец лета – вовсе не время, чтобы отходить от дел в саду, мы советуем вам набраться вдохновения в других наших Книгах Идей по дизайну сада здесь, и рваться в бой навстречу обустроенному, красивому саду.

Мы очень надеемся, что наши идеи помогут вам найти золотую середину между работой и отдыхом, а также просто подарят хорошее настроение.