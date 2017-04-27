9 вариантов современных беседок

Современные нововведения в дизайне беседок, такие как двери-слайдеры, реечные экраны, разнообразные встроенные технологичные системы, позволяют расширить наши возможности для отдыха на свежем воздухе при коттедже или на даче.

Давайте посмотрим, чем на этот раз порадуют нас специалисты homify и как это выглядит в формате обычного садового участка со стандартным ландшафтом.