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9 вариантов современных беседок

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gazebo Ecologico Cosmo, Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c. Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c. Сад в азиатском стиле Изделия из древесины Эффект древесины
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Современные нововведения в дизайне беседок, такие как двери-слайдеры, реечные экраны, разнообразные встроенные технологичные системы, позволяют расширить наши возможности для отдыха на свежем воздухе при коттедже или на даче.

Давайте посмотрим, чем на этот раз порадуют нас специалисты homify и как это выглядит в формате обычного садового участка со стандартным ландшафтом.

​Азиатская беседка

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Главное отличие данного типа беседок – двери-слайдеры и реечные экраны-слайдеры, которые позволяют регулировать тень, потоки воздуха, вид из беседки и на нее. Очень удобно воплотить такой формат беседки с несколькими глухими экранами, чтобы дает возможность для приватных уголков с диванчиками.

​Скандинавская беседка

Ecocube, ecospace españa ecospace españa Сад Беседки и теплицы
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Более лаконичная скандинавская беседка представлена встроенным камином, деревянной лавкой по периметру с подушками, пуфиками и общим столом. В таких конструкциях обычно не очень удобно сидеть, ведь каждому хочется иметь разное расстояние между лавкой и столом, поэтому мы настоятельно советуем выбрать стол, который можно двигать.

​Беседка с барной стойкой

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Еще один модный вариант беседки предполагает наличие барной стойки – там стоит холодильник для легких закусок (салатов, бутербродов), лимонада и т.п. Здесь можно установить мягкую мебель, телевизор, может быть, даже игровую приставку для детей или столик для работы за ноутбуком.

​Восточная беседка

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Сад в азиатском стиле
Azienda agricola Vivai Romeo

Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo

В отличие от современной азиатской, беседка в восточном стиле более традиционная и искусная, по сути она взята из храмовых построек, а не из обычных домов. Она отлично смотрелась бы в восточном саду камней. Самое важное в ней – это нестандартная форма кровли (пагода) или ее имитация (как на фотографии выше) с помощью декоративных элементов, напоминающих нам о необычных восточных сооружениях.

​Беседка в стиле модернизм

Gartenlounge, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Сад в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Био-камин, подсветка, «теплый пол», стеклянные двери-слайдеры в пол или складные двери. Такой домик можно установить возле бассейна и тем самым сделать свой дом похожим на голливудскую виллу. Это все позволяет вариант беседки в стиле модернизм.

​Беседка-дом

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такая беседка с полноценным остеклением и стенами может легко превратиться в дачный дом. Его площадь – 22 кв. метра, 3 из которых может быть отдано под туалет и душ, 8 – под спальню на двоих и 12 – на кухню-гостиную. Или же спальня и кухня располагаются вместе в 19-метровой комнате.

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​Маленькая беседка на одного-двоих

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Эта традиционная беседка подойдет тем, кто хочет иметь место для отдыха для одного-двоих человек, а не для целой компании.

​Тренажерный зал на свежем воздухе

Gazebo Ecologico Cosmo, Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c. Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c. Сад в азиатском стиле Изделия из древесины Эффект древесины
Verdebano ASC F.lli Saramin &amp; Co. s.n.c.

Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c.
Verdebano ASC F.lli Saramin &amp; Co. s.n.c.
Verdebano ASC F.lli Saramin & Co. s.n.c.

Все, у кого когда-либо были тренажеры дома, сталкиваются с тем, что воздух в доме или квартире не подходит для усиленных тренировок и постоянных занятий. Проветривание в хорошем формате устроить практически невозможно, потому вместо нужного часа мы занимаемся лишь 15-25 минут.

​Тайская беседка

Cama balinesa o chill out, GRUPO ROMERAL GRUPO ROMERAL Веранда и терраса в тропическом стиле Дерево
GRUPO ROMERAL

GRUPO ROMERAL
GRUPO ROMERAL
GRUPO ROMERAL

Еще один восточный вариант на сей раз отсылает нас к тайским курортам, где в жаркие дни очень важно иметь место для отдыха возле воды. Подобная беседка может стоять возле каркасного бассейна, вкопанного в землю и окруженного террасой с подсветкой, возле бетонного бассейна, реки, озера или декоративного водоема.

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До и После: превращение обычного интерьера в стильный
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