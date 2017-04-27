9 вариантов современных беседок

Современные нововведения в дизайне беседок, такие как двери-слайдеры, реечные экраны, разнообразные встроенные технологичные системы, позволяют расширить наши возможности для отдыха на свежем воздухе при коттедже или на даче.
Давайте посмотрим, чем на этот раз порадуют нас специалисты homify и как это выглядит в формате обычного садового участка со стандартным ландшафтом.
Главное отличие данного типа беседок – двери-слайдеры и реечные экраны-слайдеры, которые позволяют регулировать тень, потоки воздуха, вид из беседки и на нее. Очень удобно воплотить такой формат беседки с несколькими глухими экранами, чтобы дает возможность для приватных уголков с диванчиками.
Более лаконичная скандинавская беседка представлена встроенным камином, деревянной лавкой по периметру с подушками, пуфиками и общим столом. В таких конструкциях обычно не очень удобно сидеть, ведь каждому хочется иметь разное расстояние между лавкой и столом, поэтому мы настоятельно советуем выбрать стол, который можно двигать.
Еще один модный вариант беседки предполагает наличие барной стойки – там стоит холодильник для легких закусок (салатов, бутербродов), лимонада и т.п. Здесь можно установить мягкую мебель, телевизор, может быть, даже игровую приставку для детей или столик для работы за ноутбуком.
В отличие от современной азиатской, беседка в восточном стиле более традиционная и искусная, по сути она взята из храмовых построек, а не из обычных домов. Она отлично смотрелась бы в восточном саду камней. Самое важное в ней – это нестандартная форма кровли (пагода) или ее имитация (как на фотографии выше) с помощью декоративных элементов, напоминающих нам о необычных восточных сооружениях.
Био-камин, подсветка, «теплый пол», стеклянные двери-слайдеры в пол или складные двери. Такой домик можно установить возле бассейна и тем самым сделать свой дом похожим на голливудскую виллу. Это все позволяет вариант беседки в стиле модернизм.
Такая беседка с полноценным остеклением и стенами может легко превратиться в дачный дом. Его площадь – 22 кв. метра, 3 из которых может быть отдано под туалет и душ, 8 – под спальню на двоих и 12 – на кухню-гостиную. Или же спальня и кухня располагаются вместе в 19-метровой комнате.
Эта традиционная беседка подойдет тем, кто хочет иметь место для отдыха для одного-двоих человек, а не для целой компании.
Все, у кого когда-либо были тренажеры дома, сталкиваются с тем, что воздух в доме или квартире не подходит для усиленных тренировок и постоянных занятий. Проветривание в хорошем формате устроить практически невозможно, потому вместо нужного часа мы занимаемся лишь 15-25 минут.
Еще один восточный вариант на сей раз отсылает нас к тайским курортам, где в жаркие дни очень важно иметь место для отдыха возле воды. Подобная беседка может стоять возле каркасного бассейна, вкопанного в землю и окруженного террасой с подсветкой, возле бетонного бассейна, реки, озера или декоративного водоема.
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