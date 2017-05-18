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Как построить дачу своей мечты и не разориться

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Design Pavillon Stahlkubus mit Holzbelattung FMH, Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Конференц-центры в стиле модерн
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В нашей новой подборке мы узнаем, как должна выглядеть дача современного уровня, сколько она стоит, почему в ней хорошо жить даже зимой и зачем она вообще нужна. Тенденция тратить все больший и больший бюджет на загородные резиденции вполне понятна и помогает нам приблизиться к образу жизни Западной Европы. Давайте посмотрим, какие дачи нас ждут в будущем.

​Выбираем национальный формат и образ жизни

Garden Studio with storage, Office In My Garden Office In My Garden Сад в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Studio with storage

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Новое поколение москвичей строит дачи большие, современные, на всю семью, как загородные резиденции, за что ими можно только гордиться. Воспевая и традиционность дачи как таковой, и желание дать детям яркое, веселое лето, такие семьи являются носителями этой удивительной традиции, которая, кстати, существовала только в СССР. В США, например, самые похожие на дачи дома – фермы, но они являются местом бизнеса и постоянной жизни. В Польше дач в принципе нет, лишь деревенские домики.

В Турции второе жилье в пригороде всегда имеют на морском курорте (будь то особняк или деревенский домик), и только в странах СССР мы можем найти дачи и их перерождение в 21 веке. Так, вы всегда можете скопировать идею из Турции и купить дачу на море где-нибудь рядом с Сочи, куда тоже можно летать на самолете (от 4 тысяч рублей в одну сторону из Москвы) летом на неделю, месяц, а в течение года еще пару раз.

​Постоянное проживание!

Garden Room in Queens Park, London, Office In My Garden Office In My Garden Рабочий кабинет в стиле модерн
Office In My Garden

Garden Room in Queens Park, London

Office In My Garden
Office In My Garden
Office In My Garden

Если вы дополните любую дачу газовым котлом и «теплым полом» (масштаб инвестиций – от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размера дачи) + теплые стены изначально, то постоянное проживание на даче станет вполне возможным. Конечно же, для этого нужно иметь участок в правильном месте, а не там, где отключают электричество на зиму. Возможность постоянного проживания дает вам возможность отпраздновать здесь Новый Год, выбраться с детьми на недельку в январе, чтобы построить снеговиков, отправиться сюда на закате осени, чтобы почитать любимые книги, или сделать передышку в шумной городской жизни на выходные в любое удобное для вас время.

​Weekend или выходные на даче

Design Pavillon Stahlkubus mit Holzbelattung FMH, Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Конференц-центры в стиле модерн Музеи
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH

Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH

Очень удобно получается отдыхать на даче выходные, уезжая в пятницу вечером и возвращаясь либо в понедельник рано утром, либо в воскресенье вечером. Таким образом, можно даже без отпуска проводить на даче время с апреля по ноябрь. Для выходного дня удачного формата нужно всего лишь 3 составляющих: достаточное количество продуктов питания (идеально, если еду можно будет и заказать с доставкой из соседнего города), развлечения и… работа! Без работы, только с развлечениями, дача тоже будет скучным местом. Обязательно нужны дела, которые вы любите делать на даче – вместе готовить, растапливать камин, читать и делать уроки. И так для каждого члена семьи.

Устроянем неправильное окружение

Estudios de cubierta plana 4, ecospace españa ecospace españa Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

А если вам не нравятся соседи на даче, вид из окна или просто ее расположение, продавайте и покупайте что-нибудь получше!

​Модные стили кроме кантри

Estudios cubierta plana 1, ecospace españa ecospace españa Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Если вы думаете, что отдыхать на природе можно лишь в стиле кантри или рустик, то вы не знаете о средиземноморском, азиатском минимализме и турецком стиле, которые настолько же (если не больше) близки к природе и ее красотам, как и кантри.

​Панорамное остекление

Outdoor dining and entertaining space Lush Garden Design Сад в стиле модерн
Lush Garden Design

Outdoor dining and entertaining space

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

Близость природы – лучший повод добавить дому панорамное остекление, даже если это просто посадки ваших любимых пионов у крыльца. Так, панорамное остекление (теплое, разумеется) сделает вашу дачу еще более комфортабельной. Если раньше существовало лишь два состояния на даче – сидишь в домике и отдыхаешь или «работаешь в поле», то сейчас дача становится настоящим коттеджем с тысячей интересных возможностей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Полный набор

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey

homify
homify
homify

Чтобы сделать дачу интересной для детей, вам нельзя устанавливать строгие правила по поводу типа отдыха. Если ребенок хочет играть на приставке – пусть играет, вечером он все равно прибежит к вам на барбекю, а весь день будет купаться в бассейне, если они конечно будут. Нельзя заставлять ребенка быть на свежем воздухе, если там банально нечего делать, и детский игровой домик вам не особо в этом поможет. Чтобы действительно сделать дачу интересной, вам нужно все – и телевизор, и приставка, и бассейн, и качели, и игровой домик, и велосипеды, и лодка!

Угловые модули

Gartenlounge, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Сад в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Эта дача похожа на пентхаус!

Отдельные входы

Design Außensaunen, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Сад в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Парочка отдельных входов поможет использовать дачу с удобством.

​Практичность дома

The shed GK Architects Ltd Сад Аксессуары и декор
GK Architects Ltd

The shed

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Если в доме сложно найти приватное место для отдыха, а интерьер не подлежит простой и быстрой уборке, то жизнь на даче превращается в не самую приятную картинку из советского прошлого.

Двери-слайдеры

Large Garden Office Miniature Manors Ltd Дома в стиле модерн Garden Room,Garden Office,Garden Studio,Granny Annexe
Miniature Manors Ltd

Large Garden Office

Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd

Двери-слайдеры гораздо удобнее обычных, правда, могут стоить дороже распашных стеклянных дверей в пол. Над этим стоит подумать!

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