Как построить дачу своей мечты и не разориться

Новое поколение москвичей строит дачи большие, современные, на всю семью, как загородные резиденции, за что ими можно только гордиться. Воспевая и традиционность дачи как таковой, и желание дать детям яркое, веселое лето, такие семьи являются носителями этой удивительной традиции, которая, кстати, существовала только в СССР. В США, например, самые похожие на дачи дома – фермы, но они являются местом бизнеса и постоянной жизни. В Польше дач в принципе нет, лишь деревенские домики.

В Турции второе жилье в пригороде всегда имеют на морском курорте (будь то особняк или деревенский домик), и только в странах СССР мы можем найти дачи и их перерождение в 21 веке. Так, вы всегда можете скопировать идею из Турции и купить дачу на море где-нибудь рядом с Сочи, куда тоже можно летать на самолете (от 4 тысяч рублей в одну сторону из Москвы) летом на неделю, месяц, а в течение года еще пару раз.