Как построить дачу своей мечты и не разориться

В нашей новой подборке мы узнаем, как должна выглядеть дача современного уровня, сколько она стоит, почему в ней хорошо жить даже зимой и зачем она вообще нужна. Тенденция тратить все больший и больший бюджет на загородные резиденции вполне понятна и помогает нам приблизиться к образу жизни Западной Европы. Давайте посмотрим, какие дачи нас ждут в будущем.
Новое поколение москвичей строит дачи большие, современные, на всю семью, как загородные резиденции, за что ими можно только гордиться. Воспевая и традиционность дачи как таковой, и желание дать детям яркое, веселое лето, такие семьи являются носителями этой удивительной традиции, которая, кстати, существовала только в СССР. В США, например, самые похожие на дачи дома – фермы, но они являются местом бизнеса и постоянной жизни. В Польше дач в принципе нет, лишь деревенские домики.
В Турции второе жилье в пригороде всегда имеют на морском курорте (будь то особняк или деревенский домик), и только в странах СССР мы можем найти дачи и их перерождение в 21 веке. Так, вы всегда можете скопировать идею из Турции и купить дачу на море где-нибудь рядом с Сочи, куда тоже можно летать на самолете (от 4 тысяч рублей в одну сторону из Москвы) летом на неделю, месяц, а в течение года еще пару раз.
Если вы дополните любую дачу газовым котлом и «теплым полом» (масштаб инвестиций – от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размера дачи) + теплые стены изначально, то постоянное проживание на даче станет вполне возможным. Конечно же, для этого нужно иметь участок в правильном месте, а не там, где отключают электричество на зиму. Возможность постоянного проживания дает вам возможность отпраздновать здесь Новый Год, выбраться с детьми на недельку в январе, чтобы построить снеговиков, отправиться сюда на закате осени, чтобы почитать любимые книги, или сделать передышку в шумной городской жизни на выходные в любое удобное для вас время.
Очень удобно получается отдыхать на даче выходные, уезжая в пятницу вечером и возвращаясь либо в понедельник рано утром, либо в воскресенье вечером. Таким образом, можно даже без отпуска проводить на даче время с апреля по ноябрь. Для выходного дня удачного формата нужно всего лишь 3 составляющих: достаточное количество продуктов питания (идеально, если еду можно будет и заказать с доставкой из соседнего города), развлечения и… работа! Без работы, только с развлечениями, дача тоже будет скучным местом. Обязательно нужны дела, которые вы любите делать на даче – вместе готовить, растапливать камин, читать и делать уроки. И так для каждого члена семьи.
А если вам не нравятся соседи на даче, вид из окна или просто ее расположение, продавайте и покупайте что-нибудь получше!
Если вы думаете, что отдыхать на природе можно лишь в стиле кантри или рустик, то вы не знаете о средиземноморском, азиатском минимализме и турецком стиле, которые настолько же (если не больше) близки к природе и ее красотам, как и кантри.
Близость природы – лучший повод добавить дому панорамное остекление, даже если это просто посадки ваших любимых пионов у крыльца. Так, панорамное остекление (теплое, разумеется) сделает вашу дачу еще более комфортабельной. Если раньше существовало лишь два состояния на даче – сидишь в домике и отдыхаешь или «работаешь в поле», то сейчас дача становится настоящим коттеджем с тысячей интересных возможностей.
Чтобы сделать дачу интересной для детей, вам нельзя устанавливать строгие правила по поводу типа отдыха. Если ребенок хочет играть на приставке – пусть играет, вечером он все равно прибежит к вам на барбекю, а весь день будет купаться в бассейне, если они конечно будут. Нельзя заставлять ребенка быть на свежем воздухе, если там банально нечего делать, и детский игровой домик вам не особо в этом поможет. Чтобы действительно сделать дачу интересной, вам нужно все – и телевизор, и приставка, и бассейн, и качели, и игровой домик, и велосипеды, и лодка!
Эта дача похожа на пентхаус!
Парочка отдельных входов поможет использовать дачу с удобством.
Если в доме сложно найти приватное место для отдыха, а интерьер не подлежит простой и быстрой уборке, то жизнь на даче превращается в не самую приятную картинку из советского прошлого.
Двери-слайдеры гораздо удобнее обычных, правда, могут стоить дороже распашных стеклянных дверей в пол. Над этим стоит подумать!
Далее на homify:
— TOP-10 простых проектов коттеджей;