10 ультра-современных домиков для участка

Все дома, представленные в этой подборке, являются постройками фабричного производства. Они могут показаться вам похожим на каркасники с необычной отделкой, но это не так. Каждая деталь, включая отделку интерьеров, изготавливается на заводе, а затем монтируется на фундамент уже на участке. После этого происходит подключение к коммуникациям, доставка террасы, завоз мебели и декора.
Таким образом, такой дом сразу готов к проживанию. Без времени на изготовление (а ведь он может стоять уже готовый на складе) монтаж и сборка интерьера составляют 1-3 рабочих дня. Обычно такие проекты выполняются по 50% или 100% предоплате.
В Россию данная схема работы только пришла из Европы. Правда, мы уже видели дом мечты за 2,3 млн рублей здесь, который является всесезонным, и многие другие. В таком доме обычно 1-2 спальни, 50-80 кв. метров площади, в нем можно жить легко и зимой.
Подобные же проекты имеют еще меньшую площадь – около 20-25 кв. метров, что значит, что они могут стоить от 500 до 800 тысяч рублей в формате «под ключ». В нем есть практически все – от декора до посуды, от окон до террасы, отопление и утепление, а также включена стоимость маленького фундамента. Такой дом (+ дачный или деревенский участок) уже является возможностью не платить московскую ренту от 30 до 80 тысяч рублей в месяц! Какое было бы облегчение для семьи!
В люксовых проектах такие дома ставятся как сарайчики и не имеют остекления. Для нас же такой дом может стать «домом будущего» для тех, кто хочет впоследствии добавить сюда комнату для детей, затем отдельную кухню и т. п.
Различные типы отделки, планировки и остекления подходят абсолютно для любого участка. Некоторые фирмы даже устанавливают такие дома на крыше, чтобы использовать плоские кровли с большей функциональностью. Если муниципалитет одобрит, это можно сделать в любом городе.
Такой вот домик площадью в 17 кв. метров имеет комнату в 14 кв. метров и ванную в 3 кв. метров. Комната разделена на 8-метровую спальню и на 4-метровую кухню, также есть прихожая в 2 кв. метра. Мало? Конечно же! Но ведь питерская студия в новостройке тоже часто имеет подобную планировку и площадь, а стоит в итоге более 2 миллионов рублей. А такой дом может стоить от 400 тысяч рублей без мебели.
Конечно же, еще удобнее и рациональнее использовать такой дом для дачи. Правда, тогда он выйдет дороже, чем обычная блочная постройка, примерно в два раза. Но зато вам уже не придется работать – все будет готово.
Есть различные варианты использования таких построек от домика у бассейна, как в голливудских сериалах, в которых можно и жить, до гостевого домика, студии, мастерской.
Также такой дом отлично подойдет для того, что хочет летом вплотную заняться строительством своего коттеджа. Здесь удобно заночевать одному, можно поставить себе рядом туалет, мангал, душ, чтобы проводить время максимально комфортно. Приезжаешь в пятницу, уезжаешь на работу рано утром в понедельник. Два дня на природе да еще и с полезной физической активностью!
Дом площадь в 40 метров (20 – комната, 10 – кухня, 10 – ванная и прихожая) уже удобно использовать молодой семье, даже с маленьким ребенком. Такой дом может стать идеальным решением для того, кто не хочет, в принципе, покупать квартиру, а мечтает, чтобы сосны заглядывали в окна, а возле террасы росли розы. Стоимость – от 1 млн рублей.
Если ваш дом имеет утепление, отопление, дача находится в каком-то населенном пункте (а не на земле для сельского хозяйства), у вас нет другой прописки, все зарегистрировано лично на вас и на руках у вас имеется разрешение суда о регистрации на дачном участке, то вы можете здесь даже прописаться! Судебная экспертиза проверяет: наличие окон, гидроизоляцию, капитальный фундамент, коммуникации с санитарными нормами, инсоляцию, теплые стены. Дом должен быть зарегистрирован в Росреестре, а предназначением участка должно быть садоводство.
Кто не мечтал о собственной мастерской в саду из мужчин с золотыми руками?
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