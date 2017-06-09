10 ультра-современных домиков для участка

Все дома, представленные в этой подборке, являются постройками фабричного производства. Они могут показаться вам похожим на каркасники с необычной отделкой, но это не так. Каждая деталь, включая отделку интерьеров, изготавливается на заводе, а затем монтируется на фундамент уже на участке. После этого происходит подключение к коммуникациям, доставка террасы, завоз мебели и декора.

Таким образом, такой дом сразу готов к проживанию. Без времени на изготовление (а ведь он может стоять уже готовый на складе) монтаж и сборка интерьера составляют 1-3 рабочих дня. Обычно такие проекты выполняются по 50% или 100% предоплате.

В Россию данная схема работы только пришла из Европы. Правда, мы уже видели дом мечты за 2,3 млн рублей здесь, который является всесезонным, и многие другие. В таком доме обычно 1-2 спальни, 50-80 кв. метров площади, в нем можно жить легко и зимой.