Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

10 ультра-современных домиков для участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Все дома, представленные в этой подборке, являются постройками фабричного производства. Они могут показаться вам похожим на каркасники с необычной отделкой, но это не так. Каждая деталь, включая отделку интерьеров, изготавливается на заводе, а затем монтируется на фундамент уже на участке. После этого происходит подключение к коммуникациям, доставка террасы, завоз мебели и декора.

Таким образом, такой дом сразу готов к проживанию. Без времени на изготовление (а ведь он может стоять уже готовый на складе) монтаж и сборка интерьера составляют 1-3 рабочих дня. Обычно такие проекты выполняются по 50% или 100% предоплате.

В Россию данная схема работы только пришла из Европы. Правда, мы уже видели дом мечты за 2,3 млн рублей здесь, который является всесезонным, и многие другие. В таком доме обычно 1-2 спальни, 50-80 кв. метров площади, в нем можно жить легко и зимой.

​Компактный формат

Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

Подобные же проекты имеют еще меньшую площадь – около 20-25 кв. метров, что значит, что они могут стоить от 500 до 800 тысяч рублей в формате «под ключ». В нем есть практически все – от декора до посуды, от окон до террасы, отопление и утепление, а также включена стоимость маленького фундамента. Такой дом (+ дачный или деревенский участок) уже является возможностью не платить московскую ренту от 30 до 80 тысяч рублей в месяц! Какое было бы облегчение для семьи!

​Европейская идея под наши нужды

Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

В люксовых проектах такие дома ставятся как сарайчики и не имеют остекления. Для нас же такой дом может стать «домом будущего» для тех, кто хочет впоследствии добавить сюда комнату для детей, затем отдельную кухню и т. п.

​Адаптивность

Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

Различные типы отделки, планировки и остекления подходят абсолютно для любого участка. Некоторые фирмы даже устанавливают такие дома на крыше, чтобы использовать плоские кровли с большей функциональностью. Если муниципалитет одобрит, это можно сделать в любом городе.

​На одного человека

Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

Такой вот домик площадью в 17 кв. метров имеет комнату в 14 кв. метров и ванную в 3 кв. метров. Комната разделена на 8-метровую спальню и на 4-метровую кухню, также есть прихожая в 2 кв. метра. Мало? Конечно же! Но ведь питерская студия в новостройке тоже часто имеет подобную планировку и площадь, а стоит в итоге более 2 миллионов рублей. А такой дом может стоить от 400 тысяч рублей без мебели.

​Дача на лето

Design Gerätehaus Stahl mit Douglasienlattung, Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH Конференц-центры в стиле модерн Школы и учебные заведения
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH

Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH
Fellbacher Metall- und Holzbau GmbH

Конечно же, еще удобнее и рациональнее использовать такой дом для дачи. Правда, тогда он выйдет дороже, чем обычная блочная постройка, примерно в два раза. Но зато вам уже не придется работать – все будет готово.

​Домик у бассейна

moderne design Gartenhäuser - nichts von der Stange !, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Балкон, веранда и террасаМебель
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Есть различные варианты использования таких построек от домика у бассейна, как в голливудских сериалах, в которых можно и жить, до гостевого домика, студии, мастерской.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Пока мы строим

Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

Также такой дом отлично подойдет для того, что хочет летом вплотную заняться строительством своего коттеджа. Здесь удобно заночевать одному, можно поставить себе рядом туалет, мангал, душ, чтобы проводить время максимально комфортно. Приезжаешь в пятницу, уезжаешь на работу рано утром в понедельник. Два дня на природе да еще и с полезной физической активностью!

​Домик на двоих

Gartenhaus, GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K. Сад в стиле модерн
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.
GarDomo Design-Gartenhäuser Manufaktur e.K.

Дом площадь в 40 метров (20 – комната, 10 – кухня, 10 – ванная и прихожая) уже удобно использовать молодой семье, даже с маленьким ребенком. Такой дом может стать идеальным решением для того, кто не хочет, в принципе, покупать квартиру, а мечтает, чтобы сосны заглядывали в окна, а возле террасы росли розы. Стоимость – от 1 млн рублей.

​Самая дешевая прописка

gartenhaus @gart zwei - Augsburg, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG Сад в стиле модерн ДПК Серый
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

Если ваш дом имеет утепление, отопление, дача находится в каком-то населенном пункте (а не на земле для сельского хозяйства), у вас нет другой прописки, все зарегистрировано лично на вас и на руках  у вас имеется разрешение суда о регистрации на дачном участке, то вы можете здесь даже прописаться! Судебная экспертиза проверяет: наличие окон, гидроизоляцию, капитальный фундамент, коммуникации с санитарными нормами, инсоляцию, теплые стены. Дом должен быть зарегистрирован в Росреестре, а предназначением участка должно быть садоводство.

Мастерская

moderne design Gartenhäuser - nichts von der Stange !, Gartenhauptdarsteller Gartenhauptdarsteller Гараж в стиле модерн
Gartenhauptdarsteller

Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller
Gartenhauptdarsteller

Кто не мечтал о собственной мастерской в саду из мужчин с золотыми руками?

Далее на homify:

— Модульные дома на homify;

— TOP-10 простых проектов коттеджей;

— Идеи дизайна красивой кухни.

​Эталон семейного дома и как к нему приблизиться
А вам какой домик понравился больше всех?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо