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10 самых дешевых дачных домиков

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Белый
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Возможность заказать с доставкой и установкой дачный домик для своего участка – это современный комфорт, который позволяет не только сэкономить время, но и получить более высокое качество продукта от профессионалов.

Обычно самые дешевые домики для дачи построены из натурального дерева по каркасной технологии, ставятся на заранее подготовленный фундамент, а потом к ним подводятся коммуникации. Минимальный формат такого дома – просто комната в 10 квадратов с крыльцом, максимальный – мини-коттедж в 90 метров в два уровня с ванной комнатой и отдельным туалетом, кухней и двумя-четырьмя спальнями.

Внизу мы рассмотрим самые дешевые варианты таких домиков в различных стилях. Кстати, их стоимость начинается примерно от 180 тысяч рублей и доходит до 600 тысяч рублей. В различных фирмах вашего города вы можете увидеть более точный прайс с различными планировками. Найти нужного специалиста можно и в нашем каталоге.

Далее мы рассмотрим самые заманчивые варианты таких домиков.

​Меньше некуда: комната 10 метров

Morston Summerhouse CraneGardenBuildings Гаражи summerhouse
CraneGardenBuildings

Morston Summerhouse

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Такой вариант подходит для тех, у кого уже есть отдельные туалет и душевая на участке, что очень распространено на дачах. Он понравится тем, кто хочет добавить к существующему домику закрытую беседку или же гостевую спальню. Стоимость такого домика с установкой – от 180 тысяч рублей. Этот домик спроектирован CraneGardenBuildings.

​Дешевле некуда: простейший дизайн

Langham Studio CraneGardenBuildings Гаражи
CraneGardenBuildings

Langham Studio

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Такой же вариант комнаты в 10 метров может быть оформлен в еще более упрощенной форме, а стоит он еще немного меньше.

​Американский стиль: 14 метров с ванной

Morston Summerhouse CraneGardenBuildings Гаражи summerhouse
CraneGardenBuildings

Morston Summerhouse

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

В таком домике есть уже спальня 11 метров и ванная 3 метра (сзади или сбоку в углу). Крыльцо остается примерно таким же, как в первом варианте. Стоимость дома «под ключ» – около 300 тысяч рублей, включая фундамент.

​Стиль шале: 16 метров для двоих

Morston Summerhouse CraneGardenBuildings Гаражи summerhouse
CraneGardenBuildings

Morston Summerhouse

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Такой вариант уже вполне годится для двоих, хотя и в прошлых можно было создать двуспальное место для сна. Стоимость такого чуть выше – от 350 тысяч рублей, в нем даже есть ванная комната.

​Строим сами: за 100 тысяч рублей

Binham Studio CraneGardenBuildings Гаражи
CraneGardenBuildings

Binham Studio

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Самый дешевый вариант можно реализовать и самому – маленькие окна, простая кровля, те же 10 метров + 2 метра на туалет и душевую. Жить можно, а потратить придется лишь 100 тысяч рублей!

​Заказной «под ключ»: 250-350 тысяч рублей

Gartenhaus, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в стиле модерн
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Заказные дома, конечно же, дороже, но ведь в них вложена уже стоимость работ и вашего времени, потраченного на возведение.

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​Современный в стиле модерн

Garden Room Salon Miniature Manors Ltd Дома в стиле модерн Дерево garden room,garden office,salon
Miniature Manors Ltd

Garden Room Salon

Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd

Такой домик будет стоить еще дороже – с подсветкой, более просторной террасой и дорогой отделкой внутри.

​Пристройка к настоящей даче

Pitched Roof Garden Office with Storage Miniature Manors Ltd Рабочий кабинет в рустикальном стиле garden room,summerhouse,garden office,workshop
Miniature Manors Ltd

Pitched Roof Garden Office with Storage

Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd
Miniature Manors Ltd

Примерно такой же дом можно пристроить и к уже имеющейся даче. Правда, легче будет сделать отдельную кровельную систему.

​Европейская дача: 400 тысяч рублей

Garden Writing Studio Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Серый garden room,studio,garden office,summerhouse,writing studio,grey,wooden
Garden Affairs Ltd

Garden Writing Studio

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Такая дача площадью 25 метров, где 4 занимает ванная комната и 21 – кухня-гостиная, стоит уже около 400 тысяч рублей.

Беседка как гостевой домик

Fifth Avenue Modern 2 homify Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Белый garden,office,study,studio,contemporary,quality,premium,entertain,guesthouse
homify

Fifth Avenue Modern 2

homify
homify
homify

В принципе, такой дом можно использовать как беседку, гостевой дом, основной дом, домик у бассейна, летнюю кухню или детскую игровую. Он может быть как непосредственно дачным, так и построенном при коттедже.

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А вам какой вариант приглянулся?

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