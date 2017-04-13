10 самых дешевых дачных домиков

Возможность заказать с доставкой и установкой дачный домик для своего участка – это современный комфорт, который позволяет не только сэкономить время, но и получить более высокое качество продукта от профессионалов.

Обычно самые дешевые домики для дачи построены из натурального дерева по каркасной технологии, ставятся на заранее подготовленный фундамент, а потом к ним подводятся коммуникации. Минимальный формат такого дома – просто комната в 10 квадратов с крыльцом, максимальный – мини-коттедж в 90 метров в два уровня с ванной комнатой и отдельным туалетом, кухней и двумя-четырьмя спальнями.

Внизу мы рассмотрим самые дешевые варианты таких домиков в различных стилях. Кстати, их стоимость начинается примерно от 180 тысяч рублей и доходит до 600 тысяч рублей. В различных фирмах вашего города вы можете увидеть более точный прайс с различными планировками. Найти нужного специалиста можно и в нашем каталоге.

Далее мы рассмотрим самые заманчивые варианты таких домиков.