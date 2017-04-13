10 самых дешевых дачных домиков

Возможность заказать с доставкой и установкой дачный домик для своего участка – это современный комфорт, который позволяет не только сэкономить время, но и получить более высокое качество продукта от профессионалов.
Обычно самые дешевые домики для дачи построены из натурального дерева по каркасной технологии, ставятся на заранее подготовленный фундамент, а потом к ним подводятся коммуникации. Минимальный формат такого дома – просто комната в 10 квадратов с крыльцом, максимальный – мини-коттедж в 90 метров в два уровня с ванной комнатой и отдельным туалетом, кухней и двумя-четырьмя спальнями.
Внизу мы рассмотрим самые дешевые варианты таких домиков в различных стилях. Кстати, их стоимость начинается примерно от 180 тысяч рублей и доходит до 600 тысяч рублей. В различных фирмах вашего города вы можете увидеть более точный прайс с различными планировками. Найти нужного специалиста можно и в нашем каталоге.
Далее мы рассмотрим самые заманчивые варианты таких домиков.
Такой вариант подходит для тех, у кого уже есть отдельные туалет и душевая на участке, что очень распространено на дачах. Он понравится тем, кто хочет добавить к существующему домику закрытую беседку или же гостевую спальню. Стоимость такого домика с установкой – от 180 тысяч рублей. Этот домик спроектирован CraneGardenBuildings.
Такой же вариант комнаты в 10 метров может быть оформлен в еще более упрощенной форме, а стоит он еще немного меньше.
В таком домике есть уже спальня 11 метров и ванная 3 метра (сзади или сбоку в углу). Крыльцо остается примерно таким же, как в первом варианте. Стоимость дома «под ключ» – около 300 тысяч рублей, включая фундамент.
Такой вариант уже вполне годится для двоих, хотя и в прошлых можно было создать двуспальное место для сна. Стоимость такого чуть выше – от 350 тысяч рублей, в нем даже есть ванная комната.
Самый дешевый вариант можно реализовать и самому – маленькие окна, простая кровля, те же 10 метров + 2 метра на туалет и душевую. Жить можно, а потратить придется лишь 100 тысяч рублей!
Заказные дома, конечно же, дороже, но ведь в них вложена уже стоимость работ и вашего времени, потраченного на возведение.
Такой домик будет стоить еще дороже – с подсветкой, более просторной террасой и дорогой отделкой внутри.
Примерно такой же дом можно пристроить и к уже имеющейся даче. Правда, легче будет сделать отдельную кровельную систему.
Такая дача площадью 25 метров, где 4 занимает ванная комната и 21 – кухня-гостиная, стоит уже около 400 тысяч рублей.
В принципе, такой дом можно использовать как беседку, гостевой дом, основной дом, домик у бассейна, летнюю кухню или детскую игровую. Он может быть как непосредственно дачным, так и построенном при коттедже.
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