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11 теплиц для вашего дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад Беседки и теплицы Алюминий / Цинк Черный
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Всем хочется иметь теплицу – какой участок без идеальной рассады, какие томаты без помощи в росте? Потому рано или поздно мы начинаем просматривать каталоги, а некоторые – даже схемы по постройке, искать дешевое стекло и рамы или даже придумывать что-нибудь самостоятельно.

Легче всего купить теплицу из поликарбоната – стоит она около 16-30 тысяч рублей, в зависимости от размера, но эстетика ее вида может вызывать сомнения. Потому давайте рассмотрим настоящие стеклянные теплицы, которые могут быть совершенно разными.

В целом, помните, что теплице обязательно нужны каркас, иногда фундамент, два проема для проветривания (без компромиссов, дверь и окно, например) и правильное место расположения в саду.

​Теплица с пирамидальным куполом

Juliana Anthracite Grey Oasis 12x12 Greenhouse homify Сад в стиле модерн Алюминий / Цинк Металлический / Серебристый
homify

Juliana Anthracite Grey Oasis 12x12 Greenhouse

homify
homify
homify

Такая теплица отлично впишется в абсолютно любой дизайн сада. Стильные черные рамы смотрятся дорого, а распашные двери очень удобны в эксплуатации. Поставить такую теплицу можно и как зимний сад (на фотографии выше, на террасе) и как настоящую теплицу прямо в огород. Пирамидальный купол из стекла выглядит очень современно и при этом легко очищается.

​Теплица-беседка

homify Зимний сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Такую постройку можно использовать и как теплицу для рассады в кашпо, и как беседку. Она может менять свои функции в зависимости от сезона – главное, предусмотреть побольше окон. Распашные двери тоже будут кстати.

​Шкатулка с томатами

Verrières Atelier d'artistes , Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы Металл Многоцветный
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

А эта теплица является переносной – с помощью крана ее можно за минуту переставить с одного места на другое. Конечно же, это совсем не обязательно. Полностью металлический каркас и большая площадь остекления позволяют в любом месте реализовать идею райского сада.

​Французский шик

Cabanes , Frédéric TABARY Frédéric TABARY Сад Беседки и теплицы Железо / Сталь Многоцветный
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Такая теплица удивит кого угодно – каменные стены, высокий купол, французская черная ковка и достаточно много… тени! Она подходит только для определенных типов растений, но смотрится точно отлично.

​Пленочная теплица

Eden Greenhouses homify Сад Беседки и теплицы Алюминий / Цинк Черный
homify

Eden Greenhouses

homify
homify
homify

Главный плюс таких теплиц – их так легко сделать самому! С помощью пленки и деревянных элементов (каркаса из брусков) вы можете собрать ее буквально за день или за два. Основу, правда, лучше всего все равно поставить на бетонный фундамент, чтобы теплица прожила дольше.

​Деревянная теплица на заказ

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Эта удивительная теплица в готическом стиле сделана на заказ – она выглядит даже немного сурово из-за декоративных элементов и острого ската кровли. Такой он и есть – готический или, правильнее сказать, неоготический стиль, популярный в Западной Европе и США.

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​Бесшовное остекление

Le plan SPA, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Спа в стиле модерн Прозрачный
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Данный тип остекления умеет быть раздвижным и складным. Бесшовное (безрамное) остекление отлично подходит абсолютно для любых нужд в саду, на террасе или веранде, но стоит гораздо дороже. Так, оно подойдет для теплицы со стеклянной кровлей, а в беседке с джакузи и вовсе выглядит люксово.

​Английская теплица

Swallow Kingfisher 6x10 Wooden Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Swallow Kingfisher 6x10 Wooden Greenhouse

homify
homify
homify

Примерно так выглядит типичная английская теплица сегодня – здесь есть деревянный каркас с окраской в оливковый или бледно-голубой цвет, фундамент из бетонных плит (так как теплица в первую очередь предназначена для цветов, а не для овощей) и пара полочек.

​Теплица из кирпичей своими руками

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse homify Сад Беседки и теплицы
homify

Elite Thyme Dwarf Wall 8ft Wide Greenhouse

homify
homify
homify

Легче всего сделать такую вот теплицу, где каркас из алюминия или дерева держит стекла и при этом располагается на кирпичной кладке. Блоки в данном случае менее удобны, так как слишком крупные и потому теплица будет стоить дороже. Алюминиевый каркас, кстати, тоже можно собрать самим, но лучше остановиться на деревянном варианте.

​Теплица как домик

homify Зимний сад в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Еще один вариант мульти-функциональной теплицы заключается в том, что вы просто строите домик с расширенным форматом остекления, а использовать его уже можно будет как угодно.

​Покупная теплица

Invernaderos, Naipex Jardín, S.L.U. Naipex Jardín, S.L.U. Сад в стиле модерн
Naipex Jardín, S.L.U.

Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.
Naipex Jardín, S.L.U.

Такую теплицу вы просто покупаете и ставите у себя на участке. Она может иметь полочки, быть ориентированной на цветы или на овощи, как вы выберете сами, а также иметь мансардные окна для проветривания, что очень важно.

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