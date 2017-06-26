11 теплиц для вашего дома

Всем хочется иметь теплицу – какой участок без идеальной рассады, какие томаты без помощи в росте? Потому рано или поздно мы начинаем просматривать каталоги, а некоторые – даже схемы по постройке, искать дешевое стекло и рамы или даже придумывать что-нибудь самостоятельно.

Легче всего купить теплицу из поликарбоната – стоит она около 16-30 тысяч рублей, в зависимости от размера, но эстетика ее вида может вызывать сомнения. Потому давайте рассмотрим настоящие стеклянные теплицы, которые могут быть совершенно разными.

В целом, помните, что теплице обязательно нужны каркас, иногда фундамент, два проема для проветривания (без компромиссов, дверь и окно, например) и правильное место расположения в саду.