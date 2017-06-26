11 теплиц для вашего дома

Всем хочется иметь теплицу – какой участок без идеальной рассады, какие томаты без помощи в росте? Потому рано или поздно мы начинаем просматривать каталоги, а некоторые – даже схемы по постройке, искать дешевое стекло и рамы или даже придумывать что-нибудь самостоятельно.
Легче всего купить теплицу из поликарбоната – стоит она около 16-30 тысяч рублей, в зависимости от размера, но эстетика ее вида может вызывать сомнения. Потому давайте рассмотрим настоящие стеклянные теплицы, которые могут быть совершенно разными.
В целом, помните, что теплице обязательно нужны каркас, иногда фундамент, два проема для проветривания (без компромиссов, дверь и окно, например) и правильное место расположения в саду.
Такая теплица отлично впишется в абсолютно любой дизайн сада. Стильные черные рамы смотрятся дорого, а распашные двери очень удобны в эксплуатации. Поставить такую теплицу можно и как зимний сад (на фотографии выше, на террасе) и как настоящую теплицу прямо в огород. Пирамидальный купол из стекла выглядит очень современно и при этом легко очищается.
Такую постройку можно использовать и как теплицу для рассады в кашпо, и как беседку. Она может менять свои функции в зависимости от сезона – главное, предусмотреть побольше окон. Распашные двери тоже будут кстати.
А эта теплица является переносной – с помощью крана ее можно за минуту переставить с одного места на другое. Конечно же, это совсем не обязательно. Полностью металлический каркас и большая площадь остекления позволяют в любом месте реализовать идею райского сада.
Такая теплица удивит кого угодно – каменные стены, высокий купол, французская черная ковка и достаточно много… тени! Она подходит только для определенных типов растений, но смотрится точно отлично.
Главный плюс таких теплиц – их так легко сделать самому! С помощью пленки и деревянных элементов (каркаса из брусков) вы можете собрать ее буквально за день или за два. Основу, правда, лучше всего все равно поставить на бетонный фундамент, чтобы теплица прожила дольше.
Эта удивительная теплица в готическом стиле сделана на заказ – она выглядит даже немного сурово из-за декоративных элементов и острого ската кровли. Такой он и есть – готический или, правильнее сказать, неоготический стиль, популярный в Западной Европе и США.
Данный тип остекления умеет быть раздвижным и складным. Бесшовное (безрамное) остекление отлично подходит абсолютно для любых нужд в саду, на террасе или веранде, но стоит гораздо дороже. Так, оно подойдет для теплицы со стеклянной кровлей, а в беседке с джакузи и вовсе выглядит люксово.
Примерно так выглядит типичная английская теплица сегодня – здесь есть деревянный каркас с окраской в оливковый или бледно-голубой цвет, фундамент из бетонных плит (так как теплица в первую очередь предназначена для цветов, а не для овощей) и пара полочек.
Легче всего сделать такую вот теплицу, где каркас из алюминия или дерева держит стекла и при этом располагается на кирпичной кладке. Блоки в данном случае менее удобны, так как слишком крупные и потому теплица будет стоить дороже. Алюминиевый каркас, кстати, тоже можно собрать самим, но лучше остановиться на деревянном варианте.
Еще один вариант мульти-функциональной теплицы заключается в том, что вы просто строите домик с расширенным форматом остекления, а использовать его уже можно будет как угодно.
Такую теплицу вы просто покупаете и ставите у себя на участке. Она может иметь полочки, быть ориентированной на цветы или на овощи, как вы выберете сами, а также иметь мансардные окна для проветривания, что очень важно.
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