10 самодельных проектов для обустройства участка

В этой Книге Идей мы собрали для вас маленькие и большие проекты по самостоятельному обустройству своего участка. Вам будет полезно знать, сколько такие проекты стоят (древесина + другие расходные материалы), как сложно и как долго их придется собирать (в количесвте рабочих дней, при работе не более 4-х часов в день) и другие полезные советы от профессионалов homify.
Кроме того, стоит помнить, что каждый проект должен быть на 100% спроектирован на бумаге еще до первой покупки каких-либо расходных материалов. Нужно просчитать по схеме, найденной в книге или в интернете, каждый брусок перед тем, как приниматься за работу. Если в каких-то креплениях, технологиях или методах вы не уверены, сначала посмотрите обучающие ролики на youtube и лишь затем принимайтесь за покупки.
Хочется добавить, что любая модель из предложенных ниже может быть куплена по цене на 50% дороже, либо за ту же цену, но в другом материале. Например, часто бывает, что на российском рынке беседка железо+дерево стоит гораздо дешевле, чем деревянная беседка (8 тысяч, а не 16 – в регионах и 16, а не 32 – в Москве).
Элементы строения: фундамент, опорные столбы, кровля, дощатый пол.
Стоимость: от 60 тысяч рублей со стенами.
Сложность постройки: высокая.
Требуется людей (взрослых): минимум 2.
Время возведения: обычно в среднем месяц.
Совет от homify: используйте дорогие массивные опорные столбы для солидности постройки.
Элементы строения: фундамент, дощатый пол, стены из дерева или кирпича, кровля, подшив кровли, интерьер, окна.
Стоимость: от 100 тысяч рублей.
Сложность постройки: очень высокая.
Требуется людей (взрослых): минимум 2.
Время возведения: около двух месяцев в среднем.
Совет от homify: посмотрите на интерьер, представленный выше, и постарайтесь повторить максимальное использование белого цвета.
Элементы строения: фундамент столбчатый, опорные бруски, конструкция.
Стоимость: от 15 тысяч рублей.
Сложность постройки: низкая.
Требуется людей (взрослых): минимум 1.
Время возведения: от 3-х дней.
Совет от homify: покрасьте в белый цвет.
Элементы строения: фундамент, опорные столбы, арка.
Стоимость: от 20 тысяч рублей.
Сложность постройки: низкая.
Требуется людей (взрослых): минимум 1.
Время возведения: неделя.
Совет от homify: используйте вьющиеся растения для декора.
Элементы строения: без фундамента, только дерево.
Стоимость: от 50 тысяч рублей в среднем.
Сложность постройки: средняя.
Требуется людей (взрослых): минимум 1.
Время возведения: неделя-две.
Совет от homify: с должным усердием обрабатывайте наждачкой древесину.
Элементы строения: древесина.
Стоимость: от 5 тысяч рублей без спинки, от 10 тысяч рублей со спинкой.
Сложность постройки: средняя.
Требуется людей (взрослых): минимум 1.
Время возведения: неделя-две.
Совет от homify: особенно аккуратно работайте над спинкой и ее удобством.
Элементы строения: без фундамента, деревянный каркас.
Стоимость: от 40 тысяч рублей в среднем.
Сложность постройки: средняя.
Требуется людей (взрослых): минимум 1.
Время возведения: две недели.
Совет от homify: используйте два контрастных цвета для покраски.
Элементы строения: стены, крышка, дно.
Стоимость: от 5 тысяч рублей.
Сложность постройки: низкая.
Требуется людей (взрослых): минимум 1.
Время возведения: день.
Совет от homify: делайте ящик побольше.
Элементы строения: фундамент, стены, кровля, коммуникации.
Стоимость: от 500 тысяч рублей с мангалом и кухней.
Сложность постройки: очень высокая.
Требуется людей (взрослых): минимум 2, лучше – 3-4.
Время возведения: весь сезон.
Элементы строения: фундамент, стены, кровля, дверь.
Стоимость: от 40 тысяч рублей.
Сложность постройки: средняя.
Требуется людей (взрослых): минимум 1.
Время возведения: неделя-две.
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