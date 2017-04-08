10 самодельных проектов для обустройства участка

В этой Книге Идей мы собрали для вас маленькие и большие проекты по самостоятельному обустройству своего участка. Вам будет полезно знать, сколько такие проекты стоят (древесина + другие расходные материалы), как сложно и как долго их придется собирать (в количесвте рабочих дней, при работе не более 4-х часов в день) и другие полезные советы от профессионалов homify.

Кроме того, стоит помнить, что каждый проект должен быть на 100% спроектирован на бумаге еще до первой покупки каких-либо расходных материалов. Нужно просчитать по схеме, найденной в книге или в интернете, каждый брусок перед тем, как приниматься за работу. Если в каких-то креплениях, технологиях или методах вы не уверены, сначала посмотрите обучающие ролики на youtube и лишь затем принимайтесь за покупки.

Хочется добавить, что любая модель из предложенных ниже может быть куплена по цене на 50% дороже, либо за ту же цену, но в другом материале. Например, часто бывает, что на российском рынке беседка железо+дерево стоит гораздо дешевле, чем деревянная беседка (8 тысяч, а не 16 – в регионах и 16, а не 32 – в Москве).