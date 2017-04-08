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10 самодельных проектов для обустройства участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bespoke garden building complete with spa and kitchen, Crown Pavilions Crown Pavilions Гараж в стиле модерн
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В этой Книге Идей мы собрали для вас маленькие и большие проекты по самостоятельному обустройству своего участка. Вам будет полезно знать, сколько такие проекты стоят (древесина + другие расходные материалы), как сложно и как долго их придется собирать (в количесвте рабочих дней, при работе не более 4-х часов в день) и другие полезные советы от профессионалов homify.

Кроме того, стоит помнить, что каждый проект должен быть на 100% спроектирован на бумаге еще до первой покупки каких-либо расходных материалов. Нужно просчитать по схеме, найденной в книге или в интернете, каждый брусок перед тем, как приниматься за работу. Если в каких-то креплениях, технологиях или методах вы не уверены, сначала посмотрите обучающие ролики на youtube и лишь затем принимайтесь за покупки.

Хочется добавить, что любая модель из предложенных ниже может быть куплена по цене на 50% дороже, либо за ту же цену, но в другом материале. Например, часто бывает, что на российском рынке беседка железо+дерево стоит гораздо дешевле, чем деревянная беседка (8 тысяч, а не 16 – в регионах и 16, а не 32 – в Москве).

​Навес с внешними стенами

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Элементы строения: фундамент, опорные столбы, кровля, дощатый пол.

Стоимость: от 60 тысяч рублей со стенами.

Сложность постройки: высокая.

Требуется людей (взрослых): минимум 2.

Время возведения: обычно в среднем месяц.

Совет от homify: используйте дорогие массивные опорные столбы для солидности постройки.

​Закрытая беседка

Wiveton Summerhouse Interior CraneGardenBuildings Гаражи
CraneGardenBuildings

Wiveton Summerhouse Interior

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Элементы строения: фундамент, дощатый пол, стены из дерева или кирпича, кровля, подшив кровли, интерьер, окна.

Стоимость: от 100 тысяч рублей.

Сложность постройки: очень высокая.

Требуется людей (взрослых): минимум 2.

Время возведения: около двух месяцев в среднем.

Совет от homify: посмотрите на интерьер, представленный выше, и постарайтесь повторить максимальное использование белого цвета.

​Лавочка с альковом

Garden Leisure, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Garden Leisure

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Элементы строения: фундамент столбчатый, опорные бруски, конструкция.

Стоимость: от 15 тысяч рублей.

Сложность постройки: низкая.

Требуется людей (взрослых): минимум 1.

Время возведения: от 3-х дней.

Совет от homify: покрасьте в белый цвет.

​Арка в сад

Garden Leisure, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Garden Leisure

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Элементы строения: фундамент, опорные столбы, арка.

Стоимость: от 20 тысяч рублей.

Сложность постройки: низкая.

Требуется людей (взрослых): минимум 1.

Время возведения: неделя.

Совет от homify: используйте вьющиеся растения для декора.

​Столовая группа в американском стиле

Garden Leisure, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Garden Leisure

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Элементы строения: без фундамента, только дерево.

Стоимость: от 50 тысяч рублей в среднем.

Сложность постройки: средняя.

Требуется людей (взрослых): минимум 1.

Время возведения: неделя-две.

Совет от homify: с должным усердием обрабатывайте наждачкой древесину.

​Обычная лавочка

Garden Leisure, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Garden Leisure

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Элементы строения: древесина.

Стоимость: от 5 тысяч рублей без спинки, от 10 тысяч рублей со спинкой.

Сложность постройки: средняя.

Требуется людей (взрослых): минимум 1.

Время возведения: неделя-две.

Совет от homify: особенно аккуратно работайте над спинкой и ее удобством.

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​Лавочка с крышей

Garden Leisure, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Garden Leisure

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Элементы строения: без фундамента, деревянный каркас.

Стоимость: от 40 тысяч рублей в среднем.

Сложность постройки: средняя.

Требуется людей (взрослых): минимум 1.

Время возведения: две недели.

Совет от homify: используйте два контрастных цвета для покраски.

​Компостный ящик

Garden Leisure, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Garden Leisure

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Элементы строения: стены, крышка, дно.

Стоимость: от 5 тысяч рублей.

Сложность постройки: низкая.

Требуется людей (взрослых): минимум 1.

Время возведения: день.

Совет от homify: делайте ящик побольше.

​Летняя кухня с мангалом и столовой

Bespoke garden building complete with spa and kitchen Crown Pavilions Гараж в стиле модерн
Crown Pavilions

Bespoke garden building complete with spa and kitchen

Crown Pavilions
Crown Pavilions
Crown Pavilions

Элементы строения: фундамент, стены, кровля, коммуникации.

Стоимость: от 500 тысяч рублей с мангалом и кухней.

Сложность постройки: очень высокая.

Требуется людей (взрослых): минимум 2, лучше – 3-4.

Время возведения: весь сезон.

​Домик для инвентаря

Potting shed The Posh Shed Company Сад в классическом стиле
The Posh Shed Company

Potting shed

The Posh Shed Company
The Posh Shed Company
The Posh Shed Company

Элементы строения: фундамент, стены, кровля, дверь.

Стоимость: от 40 тысяч рублей.

Сложность постройки: средняя.

Требуется людей (взрослых): минимум 1.

Время возведения: неделя-две.

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