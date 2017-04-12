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​11 идей для вашего семейного сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Douglas hout, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Сад в скандинавском стиле
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Несколько психологических трюков, дизайн в стиле кантри и шале, модные веяния и работы наших специалистов из homify – то, что ждет нас в этой Книге Идей! Давайте посмотрим, что они приготовили для нас на этот раз, вдохновляясь немецкими, английскими и голландскими проектами…

​Мангал

Traditional pizza oven in your garden Vitcas Сад в классическом стиле Белый
Vitcas

Traditional pizza oven in your garden

Vitcas
Vitcas
Vitcas

Даже маленький мангал сможет выполнить все самые главные функции летней кухни. Вам останется лишь купить курицу, сделать маринад, и первые жареные крылышки у вас уже на подходе! Лучше всего (и дешевле) купить за 15-25 тысяч рублей в магазине маленький мангал. Но если вам нужна парадная летняя кухня для компании друзей, есть смысл за 300-400 тысяч рублей заказать шикарный кирпичный мангал с летней кухней.

​Мини-домик на краю участка

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Балкон в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Такой формат мини-домика подойдет и взрослым, и детям. Установить его лучше на краю участка, в приватной зоне, чтобы психологически он ощущался как еще один домик на участке.

​Сауна с душевой

Douglas hout, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Сад в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Если у вас есть желание построить на участке сауну с душевой, подумайте именно о таком варианте, как на фотографии выше, уже сразу с навесом, террасой и патио. Это будет гораздо удобнее, чем делать отдельный домик где-то на краю участка.

​Летний домик «все включено»

The shed GK Architects Ltd Сад Аксессуары и декор
GK Architects Ltd

The shed

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

А вот в этом летнем домике уже есть все: сауна, душ, туалет (слева), комната (справа), которая может быть гостиной+спальней+кухней, и само патио. Данный вариант идеально подходит для семей, которые привыкли принимать много гостей.

​Теплица

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Чтобы порадовать домашних свежими овощами, зеленью и ягодами, теплица просто незаменима. Мы советуем вам рассматривать бюджетные варианты типа поликарбоната, а также уделить внимание оранжереям в английском стиле, если есть достаточный бюджет.

​Патио под навесом

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Сад в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Главная прелесть патио в том, что оно оборудовано мягкой мебелью. После того, как дети набегаются, они могут продолжить играть под навесом, в тени, съесть по бутерброду, посмотреть телевизор. И сделать это все еще на свежем воздухе. Для мамы и других взрослых патио и вовсе истинное удовольствие – здесь можно читать, работать за ноутбуком (если есть тень), просматривать журналы, смотреть телевизор.

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​Джакузи на отдельно стоящей веранде

Le plan SPA, Frédéric TABARY Frédéric TABARY Спа в стиле модерн Прозрачный
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Шикарное решение для тех, кто любит отдыхать с шиком, а также для семей с маленькими детьми (до 3-х лет), которым джакузи вполне заменит полноценный бассейн.

​Офис в саду

Salthouse Studio CraneGardenBuildings Гаражи studio
CraneGardenBuildings

Salthouse Studio

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Еще одно отличное решение для обустройства семейного сада – офис в саду, где глава семейства или мама может спокойно поработать в тишине, подальше от детских игровых зон.

​Детский игровой комплекс

Climbing Frame Slide and Photo Fun Selwood Products Ltd Сад Игровая площадка и качели
Selwood Products Ltd

Climbing Frame Slide and Photo Fun

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

Шикарное решение для детского уголка на участке, особенно если ваши дети еще маленькие. Учтите, что интерес к таким комплексам теряется в разное время: у кого-то уже в 7 лет, у кого-то – лишь в 12.

​Сарай для велосипедов, мячей, машинок

Classic Shed Painted in Moss CraneGardenBuildings Гаражи
CraneGardenBuildings

Classic Shed Painted in Moss

CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings
CraneGardenBuildings

Без такого маленького сарайчика современным родителям уже не обойтись. Два-три велосипеда, коллекция мячей разного калибра, машинки для самых маленьких, скейтборды и ролики… До прихода весны все это нужно где-то хранить.

​Декоративный водоем с мульти-террасами

Koi - Teich, V&S Teich, Garten und Design V&S Teich, Garten und Design Бассейн в азиатском стиле
V&amp;S Teich, Garten und Design

V&S Teich, Garten und Design
V&amp;S Teich, Garten und Design
V&S Teich, Garten und Design

Данная идея очень нравится и детям, и взрослым! Современные декоративные водоемы дают возможность детям залезать в них и играть.

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