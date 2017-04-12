​11 идей для вашего семейного сада

Несколько психологических трюков, дизайн в стиле кантри и шале, модные веяния и работы наших специалистов из homify – то, что ждет нас в этой Книге Идей! Давайте посмотрим, что они приготовили для нас на этот раз, вдохновляясь немецкими, английскими и голландскими проектами…
Даже маленький мангал сможет выполнить все самые главные функции летней кухни. Вам останется лишь купить курицу, сделать маринад, и первые жареные крылышки у вас уже на подходе! Лучше всего (и дешевле) купить за 15-25 тысяч рублей в магазине маленький мангал. Но если вам нужна парадная летняя кухня для компании друзей, есть смысл за 300-400 тысяч рублей заказать шикарный кирпичный мангал с летней кухней.
Такой формат мини-домика подойдет и взрослым, и детям. Установить его лучше на краю участка, в приватной зоне, чтобы психологически он ощущался как еще один домик на участке.
Если у вас есть желание построить на участке сауну с душевой, подумайте именно о таком варианте, как на фотографии выше, уже сразу с навесом, террасой и патио. Это будет гораздо удобнее, чем делать отдельный домик где-то на краю участка.
А вот в этом летнем домике уже есть все: сауна, душ, туалет (слева), комната (справа), которая может быть гостиной+спальней+кухней, и само патио. Данный вариант идеально подходит для семей, которые привыкли принимать много гостей.
Чтобы порадовать домашних свежими овощами, зеленью и ягодами, теплица просто незаменима. Мы советуем вам рассматривать бюджетные варианты типа поликарбоната, а также уделить внимание оранжереям в английском стиле, если есть достаточный бюджет.
Главная прелесть патио в том, что оно оборудовано мягкой мебелью. После того, как дети набегаются, они могут продолжить играть под навесом, в тени, съесть по бутерброду, посмотреть телевизор. И сделать это все еще на свежем воздухе. Для мамы и других взрослых патио и вовсе истинное удовольствие – здесь можно читать, работать за ноутбуком (если есть тень), просматривать журналы, смотреть телевизор.
Шикарное решение для тех, кто любит отдыхать с шиком, а также для семей с маленькими детьми (до 3-х лет), которым джакузи вполне заменит полноценный бассейн.
Еще одно отличное решение для обустройства семейного сада – офис в саду, где глава семейства или мама может спокойно поработать в тишине, подальше от детских игровых зон.
Шикарное решение для детского уголка на участке, особенно если ваши дети еще маленькие. Учтите, что интерес к таким комплексам теряется в разное время: у кого-то уже в 7 лет, у кого-то – лишь в 12.
Без такого маленького сарайчика современным родителям уже не обойтись. Два-три велосипеда, коллекция мячей разного калибра, машинки для самых маленьких, скейтборды и ролики… До прихода весны все это нужно где-то хранить.
Данная идея очень нравится и детям, и взрослым! Современные декоративные водоемы дают возможность детям залезать в них и играть.
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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;