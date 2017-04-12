​11 идей для вашего семейного сада

Главная прелесть патио в том, что оно оборудовано мягкой мебелью. После того, как дети набегаются, они могут продолжить играть под навесом, в тени, съесть по бутерброду, посмотреть телевизор. И сделать это все еще на свежем воздухе. Для мамы и других взрослых патио и вовсе истинное удовольствие – здесь можно читать, работать за ноутбуком (если есть тень), просматривать журналы, смотреть телевизор.