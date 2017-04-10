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​12 хороших идей для обустройства участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
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Участок бывает сложнее спланировать, чем дом, так как для некоторых вещей у нас просто не хватает идей и решений. Мы постарались собрать для вас лучшие версии различных строений и идей для хранения, которые есть у специалистов homify. Вы удивитесь, что решение каждой проблемы обустройства лежит практически на поверхности!

Давайте вместе будем разбираться со всеми проблемами в доме, в саду, в дизайне интерьера и декоре, в отделке и образе жизни, чтобы найти для вас самые лучшие варианты. Вдохновляясь эффектными дорогими виллами, широчайшими возможностями, которые приносят современные технологии и материалы, и красивым дизайном, будем коллекционировать самые лучшие находки в личных Книгах Идей.

​Инвентарный бокс у забора

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Детские велосипеды, средства для мытья, пара мячей, детский батут и ролики, садовый инвентарь и даже газонокосилка – в такой бокс может поместиться все то, что обычно не находит себе места ни в коттедже, ни на даче.

​Летняя кухня с мангалом в центре

Grillkota, Gartenhaus2000 GmbH Gartenhaus2000 GmbH Сад в скандинавском стиле Дерево
Gartenhaus2000 GmbH

Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH
Gartenhaus2000 GmbH

Отличная летняя кухня создана по типу беседки, но является закрытой. Ее можно использовать и зимой, и осенью-весной, и летом! В нее проведено электричество, водоснабжение для одной мини-раковины, здесь можно собрать друзей! Площадь такой постройки – от 10 до 25 кв. метров. В ней даже можно организовать отопление, просто поставив пару электрических нагревателей, которые не будут потреблять слишком много энергии, почти столько же, как если бы постройка была подключена к общей системе отопления.

​Летний домик с террасой

casetas y cobertizos para jardin y terraza, antas jardin s.l antas jardin s.l Садовые сараи
antas jardin s.l

antas jardin s.l
antas jardin s.l
antas jardin s.l

Такой дачный или гостевой домик – украшение для любого участка! Его можно использовать по-разному, у него минимум два десятка применений! А стоит он не слишком дорого, так как построен по каркасной технологии. Именно этот дом производства Antas Jardin.

​Сауна с комнатой отдыха

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Еще один отличный вариант – сауна с комнатой отдыха рядом прямо на вашем заднем дворике! Мечты сбываются!

​Детский мини-комплекс

Speeltoestellen, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Сад в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Такой маленький игровой комплекс можно смастерить своими руками. Слева мы видим башню с лестницей и скалолазной доской, под башней – беседку, справа – горку. Все детали для такого комплекса продаются отдельно в магазинах, их можно совместить в самых разных конфигурациях.

​Дополнительный бокс

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Еще один отличный вариант бокса чуть больше первого, в нем можно встать в полный рост. Как видите, двери-слайдеры обеспечивают очень удобный вход и позволяют постоянно иметь под рукой все необходимое.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Дровница

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Очень симпатичная самодельная дровница может быть установлена у забора или стены, украсив ваш участок! Заметьте, что справа есть полочка под маленькие ветки для растопки, а сама дровница имеет еще и кровлю.

​Беседка с распашными дверьми

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Отличная беседка для любого сада – с креслом или парочкой, здесь можно даже поставить телевизор, чайник и не выходить отсюда весь вечер, смотря любимый сериал и слушая пение птиц! Любимый питомец может быть здесь вместе с вами!

​Сарай под газонокосилку

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre Сад Мебель
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Отличный сарайчик под газонокосилку имеет дверь нужного размера, а также полочки наверху, позволяющие разместить топливо, запасные детали.

​Комбинированный забор

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Балкон в скандинавском стиле
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Посмотрите на этот шикарный комбинированный забор из полимерной сетки и дерева! Он позволяет сделать опору для вьющихся растений без угрозы для приватности вашего участка!

​Беседка в стиле шале

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Шикарная беседка с самодельной столовой группой, а также задней частью, где можно расположить садовый инвентарь или даже сделать мини-кухню!

​Беседка вровень с газонной площадкой

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Потрясающая идея с настоящей летней кухней сзади, за занавеской! Выглядит просто потрясающе на участке любого формата!

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