​12 хороших идей для обустройства участка

Участок бывает сложнее спланировать, чем дом, так как для некоторых вещей у нас просто не хватает идей и решений. Мы постарались собрать для вас лучшие версии различных строений и идей для хранения, которые есть у специалистов homify. Вы удивитесь, что решение каждой проблемы обустройства лежит практически на поверхности!
Давайте вместе будем разбираться со всеми проблемами в доме, в саду, в дизайне интерьера и декоре, в отделке и образе жизни, чтобы найти для вас самые лучшие варианты. Вдохновляясь эффектными дорогими виллами, широчайшими возможностями, которые приносят современные технологии и материалы, и красивым дизайном, будем коллекционировать самые лучшие находки в личных Книгах Идей.
Детские велосипеды, средства для мытья, пара мячей, детский батут и ролики, садовый инвентарь и даже газонокосилка – в такой бокс может поместиться все то, что обычно не находит себе места ни в коттедже, ни на даче.
Отличная летняя кухня создана по типу беседки, но является закрытой. Ее можно использовать и зимой, и осенью-весной, и летом! В нее проведено электричество, водоснабжение для одной мини-раковины, здесь можно собрать друзей! Площадь такой постройки – от 10 до 25 кв. метров. В ней даже можно организовать отопление, просто поставив пару электрических нагревателей, которые не будут потреблять слишком много энергии, почти столько же, как если бы постройка была подключена к общей системе отопления.
Такой дачный или гостевой домик – украшение для любого участка! Его можно использовать по-разному, у него минимум два десятка применений! А стоит он не слишком дорого, так как построен по каркасной технологии. Именно этот дом производства Antas Jardin.
Еще один отличный вариант – сауна с комнатой отдыха рядом прямо на вашем заднем дворике! Мечты сбываются!
Такой маленький игровой комплекс можно смастерить своими руками. Слева мы видим башню с лестницей и скалолазной доской, под башней – беседку, справа – горку. Все детали для такого комплекса продаются отдельно в магазинах, их можно совместить в самых разных конфигурациях.
Еще один отличный вариант бокса чуть больше первого, в нем можно встать в полный рост. Как видите, двери-слайдеры обеспечивают очень удобный вход и позволяют постоянно иметь под рукой все необходимое.
Очень симпатичная самодельная дровница может быть установлена у забора или стены, украсив ваш участок! Заметьте, что справа есть полочка под маленькие ветки для растопки, а сама дровница имеет еще и кровлю.
Отличная беседка для любого сада – с креслом или парочкой, здесь можно даже поставить телевизор, чайник и не выходить отсюда весь вечер, смотря любимый сериал и слушая пение птиц! Любимый питомец может быть здесь вместе с вами!
Отличный сарайчик под газонокосилку имеет дверь нужного размера, а также полочки наверху, позволяющие разместить топливо, запасные детали.
Посмотрите на этот шикарный комбинированный забор из полимерной сетки и дерева! Он позволяет сделать опору для вьющихся растений без угрозы для приватности вашего участка!
Шикарная беседка с самодельной столовой группой, а также задней частью, где можно расположить садовый инвентарь или даже сделать мини-кухню!
Потрясающая идея с настоящей летней кухней сзади, за занавеской! Выглядит просто потрясающе на участке любого формата!
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